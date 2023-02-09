«Ее кота Тёму вроде нашли»: 61-летняя женщина не выходит на связь после взрыва на Линейной

У Елены Романовой была только тетя старше 70 лет, больше родственников нет. Также у ее бывшей коллеги был серый кот Тёма:

— Его вроде нашли (по информации из интернета), но я его вживую не видела.

Елены Романой нет в списках пострадавших, который на данный момент вывешен МЧС. Ее мобильный телефон, по словам бывшей коллеги, недоступен.

