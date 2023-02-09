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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

«Ее кота Тёму вроде нашли»: 61-летняя женщина не выходит на связь после взрыва на Линейной

Телефон женщины недоступен

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По словам бывшей коллеги, у Елены Романовой был кот

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В Новосибирске ищут 61-летнюю Елену Романову — женщина жила в доме на Линейной, 39, где сегодня утром взорвался газ.

Ее бывшая коллега Елена Фурсова сообщила, что пропавшая Романова Елена Викторовна 16.08.1962 г. р. проживала на 3-м этаже 3-го подъезда.

— Она майор внутренней службы в отставке, работала в ГУФСИН Новосибирской области. Сейчас на пенсии. Мы виделись летом. А так только поздравляли друг друга с праздниками.

У Елены Романовой была только тетя старше 70 лет, больше родственников нет. Также у ее бывшей коллеги был серый кот Тёма:

— Его вроде нашли (по информации из интернета), но я его вживую не видела.

Елены Романой нет в списках пострадавших, который на данный момент вывешен МЧС. Ее мобильный телефон, по словам бывшей коллеги, недоступен.

Ранее мы рассказывали о двух спасенных котах серого цвета: сначала сообщили об одном животном, найденном спасателями, а потом и о втором. Последний — в тяжелом состоянии.

Мы ведем онлайн-репортаж об этом ЧП. На данный момент известно о 8 погибших.

Если вам что-то известно о Елене, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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