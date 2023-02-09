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Взрыв газа на Линейной

Число погибших из-за взрыва на Линейной увеличилось до восьми

Семеро пострадавших остаются в больницах города

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Кого именно вытащили спасатели: мужчину или женщину — неизвестно

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Восьмой погибший был обнаружен под завалами взорвавшегося от газа дома на Линейной в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

— Под завалами нашли еще одно тело. Восемь человек погибли, семеро остаются в больницах Новосибирска. Двоих врачи выписали на амбулаторное лечение, — пояснили в министерстве.

В Минздраве затруднились ответить, кого вытащили спасатели: мужчину или женщину. Информация по этому поводу уточняется.

Напомним, НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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