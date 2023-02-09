Число погибших из-за взрыва на Линейной увеличилось до восьми

Восьмой погибший был обнаружен под завалами взорвавшегося от газа дома на Линейной в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
— Под завалами нашли еще одно тело. Восемь человек погибли, семеро остаются в больницах Новосибирска. Двоих врачи выписали на амбулаторное лечение, — пояснили в министерстве.
В Минздраве затруднились ответить, кого вытащили спасатели: мужчину или женщину. Информация по этому поводу уточняется.
Напомним, НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.