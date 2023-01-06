Парк за полмиллиарда, резиденции для богачей и экожилье будущего — что интересного построили в Новосибирске в 2022 году

Одна концепция новогоднего оформления обошлась властям в миллион, ведь новый парк стал одной из основных площадок проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». В целом парк обошелся в полмиллиарда рублей.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объясняла, что проект для страны уникальный: весной большую часть парка будет затапливать паводком, поэтому сюда завезли немало грунта, чтобы поднять над водой дорожки и элементы благоустройства.

Одно из основных направлений для парка задает ЛДС по соседству, поэтому здесь выделили много спортивных зон. Но и просто для прогулок места достаточно, а делающим разворот над городом самолетам «Арена» будет светить огромной снежинкой.