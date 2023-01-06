Парк за полмиллиарда, резиденции для богачей и экожилье будущего — что интересного построили в Новосибирске в 2022 году

2022 год, такой богатый на события, в плане новых построек для Новосибирска оказался не таким уж успешным. Самые ожидаемые стройки — станция метро «Спортивная», новый терминал аэропорта Толмачево, завершение гостиницы «Турист», даже реконструкция кинотеатра «Пионер» в театр Сергея Афанасьева — на момент подготовки материала так и не закончены. Буквально за сутки перед Новым годом спешно приняли в эксплуатацию новый ЛДС. Тем не менее мы постарались выбрать несколько примечательных законченных проектов — рассказываем, чем они привлекли внимание редакции.
Парк со снежинкой и долгожданный ЛДС
Парк «Арена» — едва ли не единственный масштабный городской проект, который удалось завершить до конца года (хотя и с задержкой). 27 декабря парк открыли для посетителей.
Одна концепция новогоднего оформления обошлась властям в миллион, ведь новый парк стал одной из основных площадок проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». В целом парк обошелся в полмиллиарда рублей.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объясняла, что проект для страны уникальный: весной большую часть парка будет затапливать паводком, поэтому сюда завезли немало грунта, чтобы поднять над водой дорожки и элементы благоустройства.
Одно из основных направлений для парка задает ЛДС по соседству, поэтому здесь выделили много спортивных зон. Но и просто для прогулок места достаточно, а делающим разворот над городом самолетам «Арена» будет светить огромной снежинкой.
Сам ЛДС приняли в эксплуатацию 30 декабря, в последний рабочий день 2022 года, хотя спешки после переноса молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаду уже, казалось, не было. О вводе здания рассказали в телеграм-канале регионального правительства, а на муниципальном портале разрешение на ввод на момент подготовки материала так и не опубликовали.
ЛДС строили с 2019 года и в итоге сдали, как и планировали, в 2022-м. Но всё равно оттого, что арену в соседнем Омске построили быстрее, остался, как говорится, осадочек. В особенности оттого, что проект в Омске оказался и больше, и дешевле.
Голландское жилье в центре Сибири
Компания «Брусника» достроила на улице Никитина необычный для Новосибирска формат домов — урбан-виллы. Подобное жилье строят в Европе, в частности в Нидерландах. Новосибирский архитектор Андрей Буслаев описал такое жилье как «таунхаус для премиум- и лакшери-сегмента» — пентхаус, только на земле.
От европейской версии сибирские проекты, конечно, отличаются, но основные принципы сохранены: небольшая этажность, уникальная архитектура, необычные планировки и интересные места общего пользования и дворы. Урбан-виллы на Никитина стали первой ласточкой — сегодня подобные дома застройщик возводит и в других проектах, причем не только в Новосибирске.
Особенностью первых урбан-вилл стали окна буквально во всю стену (и немножко на соседнюю), в том числе в ванных, патио как дополнение к привычным лоджиям и балконам и закрытые сады-террасы для жителей. К завершению проекта в нем появится высотная башня, а путь к железнодорожной станции Новосибирск-Южный и небольшой сквер рядом с ней застройщик планирует благоустроить.
Графские дома
В бывшей промзоне Красного проспекта в этом году закончили жилой комплекс «Лев Толстой» — три дома бизнес-класса, архитектура которых навевает воспоминания о «сталинках» конца 1930-х, с авангардно оформленным двором-сквером.
Для жителей домов группа «Новый Мир» сохранила еловую аллею, по которой когда-то шли на завод рабочие. Одно из огромных деревьев попало в пятно застройки, и застройщик устроил целую операцию по его пересадке.
Скандальная гостиница возле часовни
В сентябре мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод
У здания длинная и непростая история строительства. Участок для отеля в мэрии выделили еще в 2004 году — тогда на нем еще находилось деревянное здание кожвендиспансера. Конкурентов будущего отеля на тот момент можно было пересчитать по пальцам, но на решение административных вопросов ушло слишком много времени. В 2014 году участок и вовсе арестовали по делу против Василия Юрченко — следователи считали, что его продали по заниженной стоимости. Спустя полгода документы на землю владельцам вернули, но до строительства проект, уже в сильно измененном виде, дошел только в 2019 году, после неудачной попытки продать несчастливый участок.
Башни на «Октябрьской»
В этом году закончилось строительство комплекса еще на одном долго пустовавшем участке — на улице Кирова, 50. В нулевые здесь планировали передовой гостинично-офисный комплекс, для него даже придумали концепцию (причем к проекту привлекли японских архитекторов), но до реализации идея не дошла, остановившись на этапе котлована.
В 2019 году стройку в уже надоевшем многим котловане наконец анонсировала компания «Дом-Строй», и к концу 2022 года она завершилась. Над улицей Кирова выросли две башни комплекса Richmond Residence и одноименного бизнес-центра, который целиком арендовали два банка. Стоимость квартир здесь сравнима с «резиденциями» на Чаплыгина, хотя обошлось без каминов. При этом здесь есть, например, отдельный сервисный лифт для обслуживающего комплекс персонала и еще один — чтобы жители могли буквально в халатах и тапочках подняться в СПА-центр.
Отель на 9 номеров
В ноябре региональная инспекция Госстройнадзора отчиталась о вводе гостиницы на 1-м Мочищенском шоссе — в обширной зеленой зоне прямо за зданием Армянской апостольской церкви. В новостях ведомства на его официальном сайте набор проектов для отчета вообще довольно интересный, а этот объект — особенно. Всё дело в том, что в гостинице всего 9 номеров на 18 человек.
Выглядит она как блок таунхаусов с симпатичной архитектурой «обрезанной "сталинки"». Судя по тому, что в нем в справочке 2ГИС отмечена «компания по продаже таунхаусов San Marino», жить здесь будут всё-таки не гости города, приезжающие на пару дней.
Таунхаусы построила компания «Сибирские традиции», которая принадлежит бизнесмену Сергею Вереницкому. Он также владеет компанией «СТК», которая производит арматуру для энергетики и инженерных сетей. По данным «Контур.Фокуса», построенная в Заельцовском районе «гостиница» — своеобразная проба пера для предпринимателя.
Жилье будущего в Ложке
Небольшой поселок Ложок недалеко от Академгородка — своего рода поле для инноваций. По крайней мере, когда началось его бурное развитие, сюда переезжали молодые ученые и резиденты Технопарка. Возможно, поэтому именно в Ложке появилась одна из первых в России экологичных многоэтажек.
Архитектура дома звезд с неба и федеральных премий не хватает, зато он построен по уникальной технологии. Во многом она экспериментальная: похожие проекты авторы технологии реализовали в других городах, но в Новосибирске, по их словам, довели до совершенства. Построить такой дом можно в рекордные сроки даже в условиях Крайнего Севера.
Деревянное (или околодеревянное, как в этом случае) домостроение в последние годы активно продвигают федеральный Минстрой и правительство. В первую очередь потому, что дерево — один из материалов, которым Россия богата независимо от политической обстановки. Но эксперты к таким проектам пока относятся скептически. Как минимум многоквартирное новшество в Ложке должно получить отзывы жильцов.
О том, какие здания и сооружения появились в Новосибирске за 2021 год, можно прочитать здесь — мы выбрали самые интересные, необычные и значимые.