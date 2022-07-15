Россию решили застроить деревянными многоэтажками — первый дом построили возле Академгородка
Пилотная 4-этажка появилась в посёлке Ложок — эксперты относятся к технологии скептически
В посёлке Ложок рядом с Академгородком построили необычный дом. Четырёхэтажка на 16 квартир — по большей части деревянная: из дерева здесь каркас, частично перекрытия, частично — стены. Это пилотный проект для новой технологии, по которой, как уверяют её создатели, можно будет возводить даже высотные дома. Такое жильё пытается развивать сегодня федеральный Минстрой наряду с уже привычными монолитными, кирпичными и панельными домами. В чём особенность технологии, на которую даже получили патент, как выглядит необычный дом внутри и есть ли будущее у такого домостроения, узнала Лиза Пичугина.
В Ложке на территории проекта «Горки Академпарка» построили необычный дом. На фоне окружающей застройки, преимущественно кирпичной, дом выделяется скромным фасадом. Выделялся он и на этапе строительства: каркас дома — деревянный.
Дом построен по новой технологии, на которую её создатели, Михаил Ромах и Эдуард Сысолин, в 2009 году получили патент (правда, согласно его копии на сайте застройщика, его срок истёк в 2019 году). Михаил Ромах сегодня занимает должность технического директора в компании-застройщике, «ЛВЛДОМ.РФ» (где РФ — это «региональный фонд»). В его руках — кусочки ЛВЛ-брусьев, которые и являются каркасом дома. Он построен из наборных ламелей из шпона толщиной 3 мм, многократно проклеенных.
Соединение каркаса, подчёркивает Михаил Ромах, — шарнирное, за счёт этого у дома получилась высокая сейсмостойкость. Уже сейчас по технологии, уверяет он, можно строить дома высотой до 28 метров. Первая четырёхэтажка — пилот, демонстрация технологии. Подобные дома, но более ранних версий, с кирпичными колодцами-подъездами, уже построены и заселены в Ханты-Мансийске и Торжке. В Торжке же расположен один из двух заводов в стране, которые производят ЛВЛ-брусья, второй открыли в Нягани.
Михаил Ромах говорит, что идея создать новую технологию, которая позволила бы быстро строить экологичное жильё, появилась у него около 15 лет назад, когда он работал в Ханты-Мансийске. Строительный сезон там короткий в том числе из-за сложностей доставки материалов, потому что своих просто не было.
— Когда там строят дома, получается непрерывное движение материалов, и ты знаешь, что их у тебя воруют, а поймать не можешь. Материал привезли, накладная потом куда-то пошла, — объясняет он. — Это — долгострой.
До введения санкций, по словам руководителя проекта, завод в Нягани около 100% продукции отправлял за границу, экспорт продукции завода в Торжке составлял около 90%.
— Это очень экспортно востребованная продукция. Она очень технологичная: это материал, который не в состоянии испортить даже строитель, — уверяет Михаил Ромах.
Дом в Ложке стал первым в России многоквартирным деревянным домом выше 3 этажей. В нём по 4 квартиры на площадке — всего 16 квартир с двумя вариантами планировок площадью 71,7–76,9 кв. м. Оба варианта — двушки с кухнями-гостиными площадью больше 20 кв. м. Отделку в любом другом доме назвали бы подготовкой под чистовую: стены в квартирах укрыты листами гипсокартона. Но здесь гипсокартон — не столько отделка, сколько часть конструктива стен: его три слоя.
Требования к их дому, говорит Михаил Ромах, были выше, чем к соседним кирпичным. Особое внимание эксперты и чиновники уделяли, разумеется, пожаробезопасности. Заполнение деревянного каркаса здесь — из каменной ваты, которая также служит утеплением, с внешней стороны — толстая фанера и фасад из фиброцементных плит, с внутренней — многослойный гипсокартон. По нему сейчас проведена проводка, но один слой, подчёркивает застройщик, по сути, необязательный, поэтому его будут штробить для проводки по проекту покупателей.
Высота потолка в квартирах — 3 м. Сэндвич перекрытий немного отличается от внешних стен. Пол выложен цементно-стружечными плитами (впрочем, их качеством застройщик недоволен и намерен заменить на привычную стяжку), под ними звукоизолирующий гипсоволоконный материал, ещё два цементно-стружечных слоя с двух сторон, снова звукоизоляция из демпферного полотна, гидроизоляция, утеплитель и толстая фанера, а потолок квартиры снизу формируют также три слоя гипсокартона. Всё это вместе, уверяют в компании, создают звукоизоляцию, с которой современным квартирам в монолитных новостройках не тягаться.
Отопление и горячее водоснабжение в квартирах газовое, но расположение котлов необычное: за одной из комнат. В одном варианте планировки он расположен за кухней-гостиной, в другом — за спальней, там, где в привычных новостройках ожидаешь увидеть лоджию или балкон. Собственно, окно из комнат ведёт прямиком в другое окно. Выглядит это немного странно.
Пока ни одна из квартир не продана — застройщику пришлось ждать, пока дом примут все государственные комиссии. Строили дом на средства частного инвестора, и поэтому работы по строительству быстровозводимой, по описанию, конструкции, затянулись — были перебои с финансированием, признался Михаил Ромах. Подвела и погода: на стройку «ЛВЛДОМ.РФ» заходил поздней осенью. Вообще же построить такой дом, говорит он, можно за полгода, а установить каркас — за полтора месяца.
При этом автор технологии говорит, что на свою долю на рынке застройщиков компания не рассчитывает.
— У нас мысли такие, что мы можем по цене себестоимости, 60–65 тысяч рублей за кв. м, с людьми, с ЖСК работать, хотим сейчас выходить на ДОМ.РФ, — рассказал Михаил Ромах.
При этом компания фактически «попала в струю»: в январе 2022 года стало известно, что МЧС готовит нормативы пожарной безопасности, по которым можно будет строить деревянные многоэтажки, а уже в начале июля ведомство вместе с федеральным Минстроем утвердило план по возведению таких домов в стране.
Эту возможность на федеральном уровне обсуждают с 2016 года. Управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков в разговоре с журналистом НГС удивился, что это обсуждение заняло столько лет — в Европе деревянные высотки строят уже несколько лет, а самый высокий на сегодня дом на деревянном каркасе построен в Норвегии.
— Это перспективный вид домостроения, особенно сейчас, когда в экономике возникли сложности, — говорит эксперт. — Другое дело, что наш покупатель квартир к такому не готов. Конечно, деревянное жильё — исторически то, в котором россияне жили, но мы уже очень далеко от этого ушли. Мне кажется, что сложности со спросом будут, даже не у этого дома, а вообще. На мой взгляд, и государство, и строительные компании должны стимулировать спрос. Задача сложная, но интересная и вполне решаемая.
Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон заметил, что на любую строительную технологию найдётся свой покупатель, но в массовый спрос на такое жильё не верит.
— Я не противник инновационных технологий, но как они будут договариваться с банками? Сегодня договориться с банками, имея деревянные перекрытия в многоквартирном доме — это большая проблема, — говорит он.
Названная себестоимость строительства Григория Якобсона тоже смутила: по его оценке, она сравнима с себестоимостью строительства монолитной высотки. При этом эксперт вспомнил другой пример инновационного строительства: микрорайон «Новомарусино», где были новаторские навесные панели на монолитном каркасе, в которых также использовали дерево.
— Были расчёты нагрузок на эти панели, все исследования — вопросов к ним не было. Но люди, смотря на это, относились очень настороженно, — вспомнил эксперт. — Этот метод и привёл застройщика к банкротству, потому что спрос на такое жильё упал, и застройщик программу не вывез.
Впрочем, если власти действительно всерьёз возьмутся за альтернативную технологию домостроения, то уровень безопасности и качества такого строения вполне можно поднять до норвежского. По крайней мере, деревом Россия пока не обделена, а с поставками оборудования и материалов из-за рубежа возникли серьёзные проблемы.
Ранее мы рассказывали о том, как возле новосибирского Академгородка начали строить модное жилье от зарубежных архитекторов.