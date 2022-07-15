Россию решили застроить деревянными многоэтажками — первый дом построили возле Академгородка

В Ложке на территории проекта «Горки Академпарка» построили необычный дом. На фоне окружающей застройки, преимущественно кирпичной, дом выделяется скромным фасадом. Выделялся он и на этапе строительства: каркас дома — деревянный.



Дом построен по новой технологии, на которую её создатели, Михаил Ромах и Эдуард Сысолин, в 2009 году получили патент (правда, согласно его копии на сайте застройщика, его срок истёк в 2019 году). Михаил Ромах сегодня занимает должность технического директора в компании-застройщике, «ЛВЛДОМ.РФ» (где РФ — это «региональный фонд»). В его руках — кусочки ЛВЛ-брусьев, которые и являются каркасом дома. Он построен из наборных ламелей из шпона толщиной 3 мм, многократно проклеенных.