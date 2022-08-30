В Омске заканчивают работы в ЛДС, который начали строить позже новосибирского, — как он выглядит сейчас

В Омске убрали строительный забор вокруг «G-Drive Арены», которую строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Работы близятся к завершению.

При этом новосибирский ЛДС, который начали строить к тому же мероприятию, готов примерно на 70%. Работы отстают от срока на 78 дней, из-за этого заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил провести служебную проверку.