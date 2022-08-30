В Омске заканчивают работы в ЛДС, который начали строить позже
новосибирского, — как он выглядит сейчас
Внутри уже установили медиакуб
В Омске убрали строительный забор вокруг «G-Drive Арены», которую строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Работы близятся к завершению.
При этом новосибирский ЛДС, который начали строить к тому же мероприятию, готов примерно на 70%. Работы отстают от срока на 78 дней, из-за этого заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил провести служебную проверку.
Омскую арену начали строить на полгода позже новосибирской, потому что сначала нужно было избавиться от аварийного здания «Арены Омск». Фотограф NGS55.RU Елена Латыпова отправилась к «Арене» и запечатлела, как спорткомплекс выглядит вблизи. Посмотрите на снимки в фоторепортаже.
Рядом с ледовой ареной в Новосибирске обустраивают парк за полмиллиарда рублей, который станет главной площадкой празднования Нового года. В нем есть огромная площадь в форме снежинки, места для отдыха детей и прогулочные дорожки, а в будущем может появиться бассейн. Вице-мэр Анна Терешкова рассказала о парке в эксклюзивном интервью НГС. Также рядом с ЛДС заканчивают строительство станции метро «Спортивная». Посмотрите, как она выглядит сейчас.
Ранее НГС сравнил две строящихся ледовых арены. Читайте в нашем материале, какая из них больше, дороже и красивее.