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В Омске заканчивают работы в ЛДС, который начали строить позже новосибирского, — как он выглядит сейчас

Внутри уже установили медиакуб

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Вот так сейчас выглядит «Арена»

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В Омске убрали строительный забор вокруг «G-Drive Арены», которую строили к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Работы близятся к завершению.

При этом новосибирский ЛДС, который начали строить к тому же мероприятию, готов примерно на 70%. Работы отстают от срока на 78 дней, из-за этого заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил провести служебную проверку.

Омскую арену начали строить на полгода позже новосибирской, потому что сначала нужно было избавиться от аварийного здания «Арены Омск». Фотограф NGS55.RU Елена Латыпова отправилась к «Арене» и запечатлела, как спорткомплекс выглядит вблизи. Посмотрите на снимки в фоторепортаже.

На днях на официальной странице «<nobr class="_">G-Drive</nobr> Арены» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в спорткомплексе установили медиакуб, который будет одним из самых больших в КХЛ

На днях на официальной странице «G-Drive Арены» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в спорткомплексе установили медиакуб, который будет одним из самых больших в КХЛ

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Первый домашний матч омский «Авангард» проведет на новой арене <nobr class="_">1 октября</nobr>. «Ястребы» сыграют с новосибирской «Сибирью»

Первый домашний матч омский «Авангард» проведет на новой арене 1 октября. «Ястребы» сыграют с новосибирской «Сибирью»

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Кстати, если отправитесь на матч на своем автомобиле, учитывайте, что парковки возле спорткомплекса <a href="https://ngs55.ru/text/entertainment/2022/08/03/71539589/" class="_" target="_blank">будут платными</a>. За возможность парковаться возле спорткомплекса болельщикам придется отдать более 10 тысяч рублей за сезон

Кстати, если отправитесь на матч на своем автомобиле, учитывайте, что парковки возле спорткомплекса будут платными. За возможность парковаться возле спорткомплекса болельщикам придется отдать более 10 тысяч рублей за сезон

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Строительство спорткомплекса подходит к концу. А на Соборной площади даже работают символические часы, которые отсчитывают время до открытия новой ледовой арены

Строительство спорткомплекса подходит к концу. А на Соборной площади даже работают символические часы, которые отсчитывают время до открытия новой ледовой арены

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Кстати, первый месяц чемпионата Континентальной хоккейной лиги, то есть сентябрь, «Авангард» проведет на выезде

Кстати, первый месяц чемпионата Континентальной хоккейной лиги, то есть сентябрь, «Авангард» проведет на выезде

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В программу открытия «Арены» входят ледовое шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха, которое пройдет <nobr class="_">2 октября</nobr>, и концерт группировки «Ленинград», <a href="https://ngs55.ru/text/sport/2022/08/01/71534903/" class="_" target="_blank">назначенный на <nobr class="_">6 октября</nobr></a>

В программу открытия «Арены» входят ледовое шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха, которое пройдет 2 октября, и концерт группировки «Ленинград», назначенный на 6 октября

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Новосибирскую арену планируют достроить в декабре

Новосибирскую арену планируют достроить в декабре

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Рядом с ледовой ареной в Новосибирске обустраивают парк за полмиллиарда рублей, который станет главной площадкой празднования Нового года. В нем есть огромная площадь в форме снежинки, места для отдыха детей и прогулочные дорожки, а в будущем может появиться бассейн. Вице-мэр Анна Терешкова рассказала о парке в эксклюзивном интервью НГС. Также рядом с ЛДС заканчивают строительство станции метро «Спортивная». Посмотрите, как она выглядит сейчас.

Ранее НГС сравнил две строящихся ледовых арены. Читайте в нашем материале, какая из них больше, дороже и красивее.

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