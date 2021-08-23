«Эта инфраструктура вызывает слезы»: почему в Новосибирске не работают ведомства и госструктуры

Новосибирцы часто обращаются в редакцию НГС с жалобами на работу того или иного ведомства. Наша коллега Анастасия Миронова нашла примеры того, что зачастую в проблемах простых жителей виноваты не отдельные сотрудники, а не продуманные и не доработанные до конца системы. Публикуем ее колонку на эту тему.
В последнее время новосибирцы всё чаще сталкиваются с плохой работой разных городских структур. Например, недавно авторедактор НГС Дмитрий Косенко посетовал на неправильно функционирующую систему ГИБДД, читательница поделилась историей об отсутствии вакцины для детей в поликлиниках, а координатор движения «Искалеченный Новосибирск» отыскал примеры новых махинаций с недвижимостью. И, конечно, это не единственные механизмы, которые доставляют неудобства жителям. Давайте поищем, что еще следует «смазать» в механизмах Новосибирска.
Базар-вокзал
Как человек путешествующий, могу однозначно сказать, что с логистикой в нашем городе большие проблемы. Даже когда автовокзал находился в относительно недоступном месте на Красном проспекте, до него можно было добраться из любой точки города с пересадкой на автобусе или еще быстрее — 15 минут пешком от станции метро «Площадь Ленина». Таксисты (куда без них) тоже без проблем брали заказы, потому что это почти центр города. После переноса вокзала на Гусинобродское шоссе я нередко слышу, что теперь возне с автобусами и непонятными станциями люди предпочитают стационарный ж/д вокзал всё в том же почти центре города. Про аэропорт в самом конце левого берега можно скромно помолчать. Хотя наши читатели рьяно напоминают, что есть автобусный рейс до аэропорта, который отходит от ж/д вокзала.
После всей этой логистической загадки я, например, с удовольствием еду в Томск, Екатеринбург или Москву, где вокзалы находятся в непосредственной близости друг от друга или связаны удобной транспортной сетью. Почему нельзя наладить транспортную систему в Новосибирске, городе-миллионнике, мне до сих пор не очень понятно. А учитывая строительство четвертого моста, из-за которого город действительно делится на два недосягаемых берега, и вечно перекопанные дороги, новосибирская инфраструктура вызывает только слезы.
Госуслуги, от которых до сих пор нет толка
Ранее я уже писала, что «Госуслуги» — довольно странный сервис для получения электронных услуг (скорее, сервис для их неполучения). Сейчас из всего предоставленного спектра услуг, к счастью, я пользуюсь только записью к врачу. Все остальные услуги предпочитаю получать через приложения ведомств.
Кстати, мне казалось, все уже давно знают, что можно удобно записаться к врачу, подойти к назначенному времени, получить услугу и отправиться восвояси. Но каждый раз в поликлинике мы сталкиваемся с «пропустите через одного без записи» (кто вообще это придумал?), «мне только спросить», «а нам сказали без очереди». Из-за этого и, бесспорно, из-за маленького времени приема пациента даже с записью на «Госуслугах» на точное время вы заходите в кабинет позже на 15–20 минут, а то и час. И нет, я ни в коем случае не обвиняю врачей, потому что это не их вина — это прорехи в системе, которую не могут наладить уже очень много лет.
После предыдущей колонки со мной связались из Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области с уточнением, что вообще-то всё трудно с записью к врачам и длинными очередями из-за ковида. Итак, прошло еще полгода, но до сих пор приходится несколько раз перезаходить на сайт в разное время, чтобы записаться к врачу. Иногда невозможно записаться ни к одному врачу, даже с шагом в две недели. Это ли не мотивация ходить в платные клиники?
Отличие подхода чиновников и бизнесменов
Давайте попробуем провести аналогию, где территория, вверенная какому-либо бизнесу, — это отдельный город. Хочу показать это на примере новосибирского зоопарка. Несмотря на то, что он работает на одной и той же территории около 20 лет, у него есть потребность в постоянной трансформации. Например, с вводом безналичного расчета в зоопарке тут же появился терминал для приема банковских карт, потому что это сделано для удобства клиентов. К слову, в городском транспорте безнал начал появляться относительно недавно. Разница лишь в том, что транспортом люди пользуются каждый день, а в зоопарк ходят 1–2 раза в год.
Когда я побывала в зоопарке в этом году, то с удивлением обнаружила, как в нем улучшилась инфраструктура — новые лавочки, удобные кафе, часто встречающиеся уборные, понятные указатели, специальное оснащение, делающее наблюдение за животными безопасным, удобным и ненавязчивым для обеих сторон. Получается, что жизнь животных и комфорт посетителей в отдельно взятом «городе» куда лучше, чем жизнь людей в Новосибирске?
Можно было бы в этой колонке затронуть проблему системы образования, где переполнены школы, а родителей вынуждают покупать форму одной фирмы. Можно затронуть проблему строящихся жилмассивов, где нет школ, больниц, детских садов и дорог. Можно затронуть проблему безработицы или выплаты пособий, ради которых приходится идти на ухищрения или добиваться своей правды. И мы не можем винить врача за долгий прием или работника, сидящего без дела около раскопанной трубы.
Важно лишь одно — причина недовольства людей не в какой-то отдельной проблеме или специалисте, а именно в системе. И до тех пор, пока ответственные за разные сферы лица не поймут, как это исправить, горожане будут стоять в пробках, умирать без помощи врачей и самостоятельно добиваться работы отдельных структур.
Что еще почитать об инфраструктуре города?
На месте «Соккер Арены» нельзя строить высотку, а на Железнодорожной можно — новосибирец возмущен двойными стандартами.
Строительное безумие: как возведение четвертого моста превратило дороги на площади Труда в полосу препятствий.
Чем плох Новосибирск и почему в этом виноваты сами жители. Интересный монолог госслужащего.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции