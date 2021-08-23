«Эта инфраструктура вызывает слезы»: почему в Новосибирске не работают ведомства и госструктуры

Госуслуги, от которых до сих пор нет толка

Ранее я уже писала, что «Госуслуги» — довольно странный сервис для получения электронных услуг (скорее, сервис для их неполучения). Сейчас из всего предоставленного спектра услуг, к счастью, я пользуюсь только записью к врачу. Все остальные услуги предпочитаю получать через приложения ведомств.

Кстати, мне казалось, все уже давно знают, что можно удобно записаться к врачу, подойти к назначенному времени, получить услугу и отправиться восвояси. Но каждый раз в поликлинике мы сталкиваемся с «пропустите через одного без записи» (кто вообще это придумал?), «мне только спросить», «а нам сказали без очереди». Из-за этого и, бесспорно, из-за маленького времени приема пациента даже с записью на «Госуслугах» на точное время вы заходите в кабинет позже на 15–20 минут, а то и час. И нет, я ни в коем случае не обвиняю врачей, потому что это не их вина — это прорехи в системе, которую не могут наладить уже очень много лет.

После предыдущей колонки со мной связались из Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области с уточнением, что вообще-то всё трудно с записью к врачам и длинными очередями из-за ковида. Итак, прошло еще полгода, но до сих пор приходится несколько раз перезаходить на сайт в разное время, чтобы записаться к врачу. Иногда невозможно записаться ни к одному врачу, даже с шагом в две недели. Это ли не мотивация ходить в платные клиники?