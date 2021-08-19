На месте «Соккер Арены» нельзя строить высотку, а на Железнодорожной можно — новосибирец возмущен двойными стандартами

— В июне Центральный районный суд отказал городской прокуратуре в иске против мэрии о строительстве многоэтажки на улице Красноярской, 132. В решении было много воды, и почему, собственно, суд принял такое решение, непонятно. Юристы говорят, что доводы прокуратуры в суде опровергнуты не были и основания для решения слишком поверхностны. В августе стало известно, что после двух письменных обращений от ТСЖ и полутора месяцев ожидания прокуратура все-таки подала апелляцию, об этом мне стало известно 10 августа.

Суть в том, что у мэрии Новосибирска диаметрально разные подходы к местам в школах. В начале лета мэрия сообщила о невозможности строительства жилой многоэтажки на улице Писарева, 42 вместо снесенной «Соккер Арены» в связи с необеспеченностью микрорайона достаточным количеством объектов социальной инфраструктуры: школами и детскими садами. Казалось бы, всё замечательно, чиновники чтут нормативы и заботятся о нормальной комфортной жизни простых жителей города.