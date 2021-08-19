На месте «Соккер Арены» нельзя строить высотку, а на Железнодорожной можно — новосибирец возмущен двойными стандартами

Мэрия Новосибирска разрешила строить дом, несмотря на отсутствие мест в школах
Конфликт вокруг стройки на месте кондитерской фабрики в центре Новосибирска вышел на новый виток. На стороне жителей, недовольных точечной высоткой в их дворе, выступает прокуратура, но суд к ее доводам не прислушался и теперь будет рассматривать апелляцию. Тем временем новосибирцы отмечают нелогичность действий городских властей: в аналогичных ситуациях они ведут себя абсолютно по-разному. Подробности в своей колонке для НГС описал председатель ТСЖ на улице Железнодорожной, 6 Александр Ельцов. Публикуем его мнение от первого лица.
— В июне Центральный районный суд отказал городской прокуратуре в иске против мэрии о строительстве многоэтажки на улице Красноярской, 132. В решении было много воды, и почему, собственно, суд принял такое решение, непонятно. Юристы говорят, что доводы прокуратуры в суде опровергнуты не были и основания для решения слишком поверхностны. В августе стало известно, что после двух письменных обращений от ТСЖ и полутора месяцев ожидания прокуратура все-таки подала апелляцию, об этом мне стало известно 10 августа.
Суть в том, что у мэрии Новосибирска диаметрально разные подходы к местам в школах. В начале лета мэрия сообщила о невозможности строительства жилой многоэтажки на улице Писарева, 42 вместо снесенной «Соккер Арены» в связи с необеспеченностью микрорайона достаточным количеством объектов социальной инфраструктуры: школами и детскими садами. Казалось бы, всё замечательно, чиновники чтут нормативы и заботятся о нормальной комфортной жизни простых жителей города.
Но 16 июня на судебном заседании мэрия выступала уже как ответчик. Речь шла, в том числе, о незаконности изменения разрешенного вида использования земельного участка в Железнодорожном районе по улице Красноярской, 132 из нежилого в жилой, что дало зеленый свет строительству очередной жилой «свечки». При этом мэрия «прикрыла глаза» на нормативы по обеспеченности жилмассива местами в школах (лицей
На заседании суда тоже звучала тема нехватки мест в школах. Сначала протест, а потом иск прокуратура города направила в Железнодорожный районный суд еще в 2020 году, но дело двигалось с пробуксовками. Его перекинули в Центральный районный суд лишь в мае, и в целом складывалось ощущение, что кто-то намеренно волокитит рассмотрение этого дела, надеясь, что застройщик успеет сдать дом, а потом с него и взятки гладки. В итоге 16 июня суд принял решение прокуратуре в исковых требованиях отказать.
Получается, что в одном случае мэрия защищает жителей от застройщика, настаивая на необходимости строительства новых или модернизации старых школ, а в другом защищает уже застройщика от жителей, утверждая, что все нормы будут соблюдены — внимание — в 2030 году. При этом, насколько мне известно, планов по расширению имеющихся образовательных организаций и строительству новых в микрорайоне нет — для этого нет ни малейших условий. Нет ни денег, ни места, где можно было бы построить новые школы.
Я как председатель ТСЖ дома, соседствующего со стройкой на Красноярской, подавал заявление о вступлении в процесс как заинтересованное лицо, но суд мне отказал. Также было отказано другим жителям Челюскинского массива. Нас даже не пустили на заседание, сославшись на карантинные нормы.
При этом судья удовлетворил ходатайства о вступлении в процесс еще троих застройщиков. Как тут не задумаешься о наличии коррупционного фактора в действиях мэрии? Да и вера в справедливость российского суда по той же самой причине падает.
Неделю назад стало известно, что парковку во дворе новостройки на улице Серафимовича, 6 хотят забрать для строительства еще одного жилого дома. Компания-застройщик в ответ на возмущение местных жителей отметила, что концепция «двор без машин» предполагалась комплексом изначально, а дополнительные парковки оборудуют за пределами его территории.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции