Новосибирская прокуратура судится с мэрией из-за скандальной стройки в центре города

Прокуратура города Новосибирска обратилась в суд с иском к мэрии, которая согласовала строительство высотки на месте корпусов кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132.



Иск стал результатом проверки прокуратуры по обращению одного из жителей дома на улице Железнодорожной, 8/1. В ответе на обращение (копия имеется в распоряжении редакции НГС) указано, что «Специализированный застройщик "Енисей"» дважды запрашивал у мэрии разрешение на отклонение от нормативов застройки: сперва из-за неблагоприятной конфигурации участка, затем из-за инженерно-геологических характеристик. В первом случае власти отказали, а во втором согласовали отклонения.

