Новосибирская прокуратура судится с мэрией из-за скандальной стройки в центре города

Прокуратура считает незаконным разрешение на плотную застройку в центре
Прокуратура города Новосибирска обратилась в суд с иском к мэрии, которая согласовала строительство высотки на месте корпусов кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132.
Иск стал результатом проверки прокуратуры по обращению одного из жителей дома на улице Железнодорожной, 8/1. В ответе на обращение (копия имеется в распоряжении редакции НГС) указано, что «Специализированный застройщик "Енисей"» дважды запрашивал у мэрии разрешение на отклонение от нормативов застройки: сперва из-за неблагоприятной конфигурации участка, затем из-за инженерно-геологических характеристик. В первом случае власти отказали, а во втором согласовали отклонения.
Прокуратура отметила, что решение мэрии было основано на заключении экспертизы, которая потом была опровергнута. По мнению ведомства, согласованное властями увеличение плотности застройки было необязательным.
— Наличие же необоснованного разрешения на отклонение в последующем дает застройщику основания для внесения изменений в проектную документацию и увеличения этажности возводимого многоквартирного дома, чем будут нарушены права неопределенного круга лиц и жителей близлежащих домов на благоприятную окружающую среду, сохранность имущества, — заключили в прокуратуре.
Иск к мэрии Новосибирска по выявленным нарушениям был направлен в Центральный районный суд 3 марта 2021 года. В карточке дела на сайте суда указано, что предварительное заседание назначено на 29 апреля 2021 года.
Сегодня на площадке уже готовят котлован: по мнению местных жителей, застройщик торопится начать строительство — об этом в своей колонке рассказал председатель ТСЖ соседнего со стройкой дома.
На этой неделе нарушения нашли на еще одной стройке: Госстройнадзор направил в суд иск из-за шумных свай на улице Прибрежной.