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Новосибирская прокуратура судится с мэрией из-за скандальной стройки в центре города

В ведомстве считают, что власти не должны были разрешать застройщику строить высотку

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Городская прокуратура считает, что у мэрии не было оснований разрешать плотную застройку на улице Красноярской

Городская прокуратура считает, что у мэрии не было оснований разрешать плотную застройку на улице Красноярской

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Прокуратура считает незаконным разрешение на плотную застройку в центре

Прокуратура города Новосибирска обратилась в суд с иском к мэрии, которая согласовала строительство высотки на месте корпусов кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132.

Иск стал результатом проверки прокуратуры по обращению одного из жителей дома на улице Железнодорожной, 8/1. В ответе на обращение (копия имеется в распоряжении редакции НГС) указано, что «Специализированный застройщик "Енисей"» дважды запрашивал у мэрии разрешение на отклонение от нормативов застройки: сперва из-за неблагоприятной конфигурации участка, затем из-за инженерно-геологических характеристик. В первом случае власти отказали, а во втором согласовали отклонения.

Прокуратура отметила, что решение мэрии было основано на заключении экспертизы, которая потом была опровергнута. По мнению ведомства, согласованное властями увеличение плотности застройки было необязательным.

— Наличие же необоснованного разрешения на отклонение в последующем дает застройщику основания для внесения изменений в проектную документацию и увеличения этажности возводимого многоквартирного дома, чем будут нарушены права неопределенного круга лиц и жителей близлежащих домов на благоприятную окружающую среду, сохранность имущества, — заключили в прокуратуре.

Иск к мэрии Новосибирска по выявленным нарушениям был направлен в Центральный районный суд 3 марта 2021 года. В карточке дела на сайте суда указано, что предварительное заседание назначено на 29 апреля 2021 года.

Сегодня на площадке уже готовят котлован: по мнению местных жителей, застройщик торопится начать строительство — об этом в своей колонке рассказал председатель ТСЖ соседнего со стройкой дома.

На этой неделе нарушения нашли на еще одной стройке: Госстройнадзор направил в суд иск из-за шумных свай на улице Прибрежной.

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