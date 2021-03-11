«Застройщик торопится вырыть себе яму». Как сибиряки через прокуратуру пытаются остановить стройку под своими окнами

Жители Челюскинского жилмассива добились новой проверки увеличения площади участка на Красноярской, 132 за счёт муниципальной земли (которую, по сути, подарили застройщику), и, по мнению прокуратуры, оно стало возможным благодаря мошенническим действиям застройщика и должностных лиц в мэрии Новосибирска.



Ещё в конце прошлого года городская прокуратура подала иск против мэрии о незаконности изменения вида использования земельного участка. По документам суда, городские власти, разрешив строить жилой дом на земле для складских помещений, нарушили собственные же нормативы. Мест в существующих школах и детских садах катастрофически мало и явно недостаточно для населения Челюскинского массива. Если судья вынесет положительное решение и отменит решение мэрии, разрешение на строительство автоматически аннулируется (в мэрии Новосибирска в январе, впрочем, утверждали обратное. — Прим. ред.). Первое заседание назначено на март, несмотря на попытки и властей, и застройщика затянуть этот процесс.

