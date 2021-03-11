«Застройщик торопится вырыть себе яму». Как сибиряки через прокуратуру пытаются остановить стройку под своими окнами

В центре Новосибирска возобновили скандальную стройку
Недовольство новосибирцев точечной застройкой зреет уже много лет, но в последние годы начинает выходить на новый уровень. Самый острый и, пожалуй, показательный случай — конфликт между жителями Челюскинского жилмассива, мэрией и застройщиком. Местные жители уже добились прокурорских проверок, но пока тянется юридический процесс, стройка идёт. Но сдаваться люди не намерены. О том, как одна инициативная группа борется с системой, рассказал житель и председатель ТСЖ одного из соседних со стройкой домов Александр Ельцов. Публикуем его мнение.
Жители Челюскинского жилмассива добились новой проверки увеличения площади участка на Красноярской, 132 за счёт муниципальной земли (которую, по сути, подарили застройщику), и, по мнению прокуратуры, оно стало возможным благодаря мошенническим действиям застройщика и должностных лиц в мэрии Новосибирска.
Ещё в конце прошлого года городская прокуратура подала иск против мэрии о незаконности изменения вида использования земельного участка. По документам суда, городские власти, разрешив строить жилой дом на земле для складских помещений, нарушили собственные же нормативы. Мест в существующих школах и детских садах катастрофически мало и явно недостаточно для населения Челюскинского массива. Если судья вынесет положительное решение и отменит решение мэрии, разрешение на строительство автоматически аннулируется (в мэрии Новосибирска в январе, впрочем, утверждали обратное. — Прим. ред.). Первое заседание назначено на март, несмотря на попытки и властей, и застройщика затянуть этот процесс.
В начале февраля на встрече рабочей группы, которую создала мэрия, пообещали, что вот-вот будет готов геопрогноз — оценка влияния стройки на окружающие дома. Анатолий Павлов, гендиректор ГК «СМСС», в которую входит застройщик, компания «Енисей», обещал, что будет даже два таких отчёта: один от СГУПС, второй — от солидной московской фирмы.
И вот 9 февраля на сайте Администрации Центрального округа появился 1,5-страничный документ «Оценка влияния разработки котлована и возведения нового здания на окружающую застройку» без подписей и печатей, за авторством фирмы «БОА проект». Где и как жильцы дома на Железнодорожной, 8/1 могут ознакомиться с реальным геопрогнозом — непонятно. Застройщик игнорирует просьбы жителей о выдаче этих материалов. В приватных беседах представители подрядных организаций (например, «ТЭЗИС», которая проводила изыскательные работы) опасались влияния строительства нового дома на конструкции соседних. У многих жильцов дома на Железнодорожной, 8/1 после начала стройки стала сыпаться штукатурка из трещин, а сами трещины — увеличиваться.
При этом с середины февраля стройплощадка ожила: начали активно рыть котлован. Наверное, застройщик торопится вырыть себе яму и планирует апеллировать в суде тем, что уже построена часть дома. Из-за спешки подвергаются риску строители: часто они работают без касок в опасных зонах экскаватора и буровой установки. Вообще нормы техники безопасности нарушаются регулярно.
Активные протесты жителей соседних со стройкой домов ни застройщику, ни мэрии, конечно, не нравятся. Баннеры на фасадах домов пытаются признать незаконными: 22 декабря 2020 года ТСЖ «МАЯК» даже получило за них штраф в размере 10 000 рублей (его сейчас оспаривают в суде). А 5 февраля 2021 года прокуратура Железнодорожного района инициировала проверку в ТСЖ «МАЯК» по заявлению представителя ООО «СЗ Енисей». Один из пунктов этой проверки — те самые баннеры. На каком основании застройщик может указывать прокуратуре, а та, в свою очередь, проводить подобные проверки, лично мне непонятно.
Но апофеозом борьбы мэрии Новосибирска с несогласными со стройкой жителями стала попытка наложить сервитут на прилегающие к стройке участки — якобы для легализации проезда техники. Выяснилось, что инициатором выступил председатель ТСЖ дома на Железнодорожной, 6/2 и депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный. При этом депутат даже не посоветовался ни с кем из жителей, которые, между прочим, находятся на его избирательном участке. Узнав о таком правовом беспределе, жильцы дома на Железнодорожной, 6 пожаловались на своего депутата главе комиссии Горсовета по этике Дмитрию Асанцеву.
Мы настойчиво пытаемся обратить внимание органов на эти нарушения, но должностные лица не хотят вникать в суть нарушений и предпринимать хоть какие-то действия. Чиновники дают ответы, но ответов на поставленные вопросы в них не дают. Получается, что за контроль по соблюдению градостроительного законодательства в нашей стране никто не отвечает. Чиновники лишь формально переписывают данные разрешительных документов, полученных застройщиком.
Может быть, в этом и кроется причина существующего беспредела в строительной сфере? Более того, из этих ответов некоторые жители делают вывод о возможной аффилированности застройщика «Енисей» с представителями региональных министерств департаментов мэрии. Ясно одно: отменить разрешение на строительство может только суд.
Новосибирцы нередко сталкиваются с бездействием властей. На прошлой неделе горожанка рассказала, как пыталась побороть систему и очистить Гусинобродское шоссе от снега. А в феврале другая жительница Новосибирска описала, что делают городские власти, чтобы в городе не появилось нового парка.
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