12 августа четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 73.97
eur 86.63
Тема дняЖурналист поставила две прививки и сразу заболела

Все новости

Все новости

«Предполагали концепцию "двор без машин"»: застройщик рассказал, чем заменит парковочные места на Серафимовича

Рядом планируют сделать другую автостоянку

403
9Обсудить

Поделиться

«Стройтрест <nobr class="_">№ 43</nobr>» разработал концепцию «двора без машин»

«Стройтрест № 43» разработал концепцию «двора без машин»

Поделиться

Застройщик ответил на претензии новосибирцев о сокращении парковочных мест

В компании АО «Астон. Стройтрест № 43» объяснили, почему приняли решение уменьшить парковку у новостроек № 6 и № 8 на улице Серафимовича. Количество мест на стоянках планируют сократить со 167 до 117 — мэрия Новосибирска уже разрешила сделать это.

— Застройщик, проходя процедуры по получению разрешения на уменьшение количества парковочных мест, заблаговременно позаботился о компенсации с помощью создания дополнительного пространства для размещения парковок. Для удобства жителей вдоль улицы Серафимовича были созданы дополнительные парковочные места, которые не являются обязательными для обустройства застройщиком, — сообщили в компании.

Также автостоянку, по данным компании-застройщика, обустроят на участке в 800 квадратных метров, который прилегает к домам на Серафимовича.

— С самого начала проекты домов по улице Серафимовича предполагали концепцию «двор без машин», которая озвучивалась застройщиком на этапе продажи квартир. Третий дом по улице Серафимовича, который является пятой очередью строительства, был спроектирован еще на этапе застройки первых двух домов и отражен в разрешениях на строительство и проектной документации. Эта информация всегда находилась в общем доступе, — добавили в «Стройтресте № 43».

На этой неделе, 9 августа, НГС писал о том, что жители ЖК «Оазис» обратились в прокуратуру из-за небоскреба, который планируют построить по соседству. НГС выяснил, с чем не согласны собственники.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ленинский районзастройщикпарковки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...