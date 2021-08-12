«Предполагали концепцию "двор без машин"»: застройщик рассказал, чем заменит парковочные места на Серафимовича

Застройщик ответил на претензии новосибирцев о сокращении парковочных мест
В компании АО «Астон. Стройтрест
— Застройщик, проходя процедуры по получению разрешения на уменьшение количества парковочных мест, заблаговременно позаботился о компенсации с помощью создания дополнительного пространства для размещения парковок. Для удобства жителей вдоль улицы Серафимовича были созданы дополнительные парковочные места, которые не являются обязательными для обустройства застройщиком, — сообщили в компании.
Также автостоянку, по данным компании-застройщика, обустроят на участке в 800 квадратных метров, который прилегает к домам на Серафимовича.
— С самого начала проекты домов по улице Серафимовича предполагали концепцию «двор без машин», которая озвучивалась застройщиком на этапе продажи квартир. Третий дом по улице Серафимовича, который является пятой очередью строительства, был спроектирован еще на этапе застройки первых двух домов и отражен в разрешениях на строительство и проектной документации. Эта информация всегда находилась в общем доступе, — добавили в «Стройтресте
На этой неделе, 9 августа, НГС писал о том, что жители ЖК «Оазис» обратились в прокуратуру из-за небоскреба, который планируют построить по соседству. НГС выяснил, с чем не согласны собственники.