Строительное безумие: как возведение четвертого моста превратило дороги на площади Труда в полосу препятствий

Если вы искали филиал ада на земле, спешу поделиться координатами. Он находится в Новосибирске на площади Труда. Дело в том, что группа «ВИС» решила по концессионной схеме соорудить в третьем городе страны мост через Обь. За проезд по которому будут платить новосибирцы. Одна из транспортных развязок как раз предусмотрена в районе площади Труда и уже доставила горожанам и гостям Новосибирска максимум дискомфорта. Кроме того, транспортный коллапс обещают сохранить вплоть до 2022 года. В свою очередь, генподрядчик строительства и группа «ВИС» приносят свои извинения всем новосибирцам за вынужденные неудобства. То есть предлагают потерпеть, и на том, как говорится, «спасибо».



Например, здесь изменили схему движения, сузив проезжую часть, и разрыли всё в округе. Работы концессионер ведет круглосуточно, от чего страдают не только водители, но и жители близлежащих домов и пешеходы, которым, видимо, здесь не место. Кроме того, группа «ВИС» уже успела «прославиться» заменой стройматериалов на более дешевые аналоги.



Мне довелось на себе испытать все «прелести» строительного безумия. В общем, если уж вы оказались здесь в качестве пешехода, то без приключений из этой локации благодаря бурной деятельности строителей выбраться не получится. Зато есть несомненный плюс. В частности, пешая прогулка до соседней остановки позволит вам оценить уровень комфорта и благоустройства близлежащих дворов.

