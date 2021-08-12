Строительное безумие: как возведение четвертого моста превратило дороги на площади Труда в полосу препятствий

Минтранс ответил на жалобы о беспорядках на тротуарах из-за строительства четвертого моста
Пробки и тротуары на площади Труда доставляют неудобства горожанам со времен начала строительства четвертого моста. А утром 11 августа горожане встали в пробку на кольце — там размыло дорогу из-за ремонтных работ. Новосибирец Михаил Докукин прошелся по «филиалу ада» и поделился впечатлениями (спойлер: он очень недоволен работой строителей). Почему страдают пешеходы и автомобилисты, а также что на все обвинения ответило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области — читайте в колонке автора.
Если вы искали филиал ада на земле, спешу поделиться координатами. Он находится в Новосибирске на площади Труда. Дело в том, что группа «ВИС» решила по концессионной схеме соорудить в третьем городе страны мост через Обь. За проезд по которому будут платить новосибирцы. Одна из транспортных развязок как раз предусмотрена в районе площади Труда и уже доставила горожанам и гостям Новосибирска максимум дискомфорта. Кроме того, транспортный коллапс обещают сохранить вплоть до 2022 года. В свою очередь, генподрядчик строительства и группа «ВИС» приносят свои извинения всем новосибирцам за вынужденные неудобства. То есть предлагают потерпеть, и на том, как говорится, «спасибо».
Например, здесь изменили схему движения, сузив проезжую часть, и разрыли всё в округе. Работы концессионер ведет круглосуточно, от чего страдают не только водители, но и жители близлежащих домов и пешеходы, которым, видимо, здесь не место. Кроме того, группа «ВИС» уже успела «прославиться» заменой стройматериалов на более дешевые аналоги.
Мне довелось на себе испытать все «прелести» строительного безумия. В общем, если уж вы оказались здесь в качестве пешехода, то без приключений из этой локации благодаря бурной деятельности строителей выбраться не получится. Зато есть несомненный плюс. В частности, пешая прогулка до соседней остановки позволит вам оценить уровень комфорта и благоустройства близлежащих дворов.
У вас точно не получится пройти со стороны МФЦ (того места, где офлайн оказывают максимум госуслуг) до ТЭЦ-2. Потому что тротуары здесь не предусмотрены, а прогулка по проезжей части с плотным трафиком не особо вдохновляет. Но есть альтернатива. Вы можете попытаться пройти до соседней остановки — «Сад Кирова». При этом в полной мере почувствуете дискомфорт и максимальную степень унижения во время импровизированной прогулки. Сначала преодолеете убитые напрочь тротуары (отсутствующие на большей части маршрута), потом придется срезать путь дворами, обходя грязь, ямы и лужи.
Если вы думаете, что на этом приключения заканчиваются, то вовсе нет. Попав на транспортную жилу Левобережья — улицу Станиславского, пешеходу придется пробираться по газону. Потому что вблизи перекрестка с улицей Котовского затеяли ремонт тротуара, да вот подрядчика в этих местах не видно. Так и живем. Так и будем терпеть издевательства, слушать извинения и гордо считаться третьим городом страны. Как говорится, welcome to Novosibirsk!
На пост Михаила Докукина ответило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:
— Проблема пешеходной доступности в указанном месте действительно существует. Ситуацию усугубили работы по строительству мостового перехода. Следует отметить, что пешеходная доступность к ТЭЦ-2 имеется, хотя и выглядит это не совсем логично и удобно, но пройти по увеличившемуся из-за стройки маршруту всё же можно. Что касается плачевного состояния тротуаров, то эту ситуацию возможно будет исправить с окончанием реконструкции площади Энергетиков и площади Труда. После ввода объекта строительства в эксплуатацию появятся новые проходы для пешеходов, по новым схемам движения, кардинально отличающимся от существующих на сегодняшний день. Важно понимать, что любая стройка в городской черте, тем более в такой, как площадь Труда и площадь Энергетиков, с повышенной транспортной нагрузкой на улично-дорожную сеть, оказывает влияние на привычную обстановку. При этом задача строителей — минимизировать последствия от негативного влияния.
В отношении работ вдоль тротуара в сторону улицы Котовского поясняем, что в настоящее время продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций. Их там действительно много, но они не могут быть переустроены одновременно ввиду специфики работ и наличия разных подрядных организаций, выполняющих работы, по сути, в одном котловане. Поэтому убедительно просим Вас пользоваться указателями и схемами для прохода граждан, которые имеются на месте. К земляным работам на тротуаре вдоль улицы Станиславского в сторону улицы Котовского строители моста не имеют никакого отношения.
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