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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС

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Гаишники оштрафовали журналиста НГС за переход дороги на зеленый свет — там, где они не приезжали на смертельное ДТП

Почему не хватает экипажей для выездов на смертельные ДТП, но хватает для перекрытия дорог

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Автомобиль ДПС под запрещающим знаком

Автомобиль ДПС под запрещающим знаком

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Вы знаете, чем у нас занимаются сотрудники ГИБДД? Вроде как обеспечением безопасности дорожного движения, помощью водителям и пешеходам. А еще они порой опаздывают на места смертельных ДТП на целый час, эвакуируют машины из прикормленных мест, перекрывают дороги для важных людей, стоят под запрещающими знаками, а также берут взятки — обо всём этом в авторской колонке рассуждает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Перехожу я тут дорогу на перекрестке, машинам горит красный, я иду, соответственно, на зеленый. Только вот зебра и знаки перехода — только на одной стороне перекрестка, я же иду там, где просто транспортный светофор. И вот он, гаишник со своей палкой, бежит ко мне, радостный. «Вы, — говорит, — перешли в неположенном месте, мы должны на вас оформить протокол», — и угрожает доставить в отделение полиции. Я говорю: «Вам совсем нечем заняться?»

Ну хорошо, формально это неположенное место, хотя еще можно поспорить и посмотреть на п. 4.4 ПДД «В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора». И я с радостью заплачу свой честный штраф — 250 рублей.

Дело не во мне, дело в другом — а вы, гаишники, вообще чем занимаетесь? Вы как тратите служебное время и государственные ресурсы? Государство вам платит зарплату, выдает вам форму, пистолеты и палки полосатые, снабдило вас новыми «Шкодами» — всё для обеспечения безопасности, подлинной, а не показной. Два (!) экипажа стояло на одном месте, пока гаишник писал мне протокол, хотя нарушение предусматривает предупреждение. А потому что у него план.

Хотя в это же время эти два экипажа могли бы работать в реально опасных местах, там, где пешеходы перебегают многополосные магистрали вообще без всяких светофоров — та же улица Челюскинцев. У вас полный город автомобилей с тонированными стеклами, с подтертыми госномерами — вы почему их не ловите? Вы почему не увозите автомобили, припаркованные на тротуарах? А потому что эвакуатору на тротуар неудобно, ему проще увезти машину из прикормленного места, из-под знака пешеходного перехода.

Знак справа тщательно скрыт за деревом

Знак справа тщательно скрыт за деревом

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Вот, к примеру, воткнули абсолютно бессмысленные знаки пешеходного перехода на повороте с Урицкого на проезд к университету водного транспорта — их тут никогда не было и не надо. Тихая улочка с минимумом машин, с низкими скоростями. Причем знак справа тщательно замаскирован листвой и не просматривается должным образом. Зато теперь каждый день тягают из-под этого прикормленного знака автомобили, которые по сути никому не мешают и никакой опасности не создают.

Вернемся к нашему гаишнику — всё это произошло на том самом месте, где в апреле пьяный водитель совершил смертельное ДТП, на которое экипаж ДПС приехал позже всех служб, почти через час. Ну то есть на ДТП с трупом приехали и спасатели, и врачи, и Росгвардия, а эти вальяжные парни на новеньких «Шкодах-Октавиях» приплыли к шапочному разбору. И упустили пьяного виновника ДТП — он сбежал.

Или вот сообщения от наших читателей:

— Год назад, 28 марта, задержала два пьяных тела за рулем в 7 утра. Позвонила в ГИБДД, точно так же эти бездельники ехали час в выходной по пустому городу. За это время пьянь разбежалась от меня ползком в разные стороны. Я, маленькая женщина, естественно, не смогла удержать двух, пусть и сильно пьяных лбов. А гайцы, вальяжно обходя пустую брошенную «Хонду», с издевкой лениво интересовались: «Ну что тут у вас?» А спустя пару месяцев на районе неустановленная темная «Хонда» сбила парня рано утром и скрылась. Вполне возможно, что та самая.

— Едешь без ремня — остановят, замучают. Мимо пролетают ведра тонированные, все битые, дымящие, внутри бешеный рулевой — они демонстративно отворачиваются.

— У меня был такой же похожий случай, гаишникам дали команду, чтобы они не торопились, и в итоге нарушитель оказался с ними близко знакомым.

И вот я спрашиваю: «Что ж вы так на смертельные аварии-то ездите?» А он мне — мол, я за тех не отвечаю, сын за отца, как говорится, не в ответе. Ну у вас же одна фирма? Нет, мол, мы сами по себе. Так они относятся к корпоративной культуре, к репутации всей системы ГИБДД. Для выезда на тяжелые аварии у них машин нет, зато для перекрытия дороги для проезда какого-нибудь никому не нужного полпреда экипаж всегда найдется, причем не один.

А пешеходов, которые перебегают в реально опасных местах, через 8 полос, на красный — карать надо, да. Был бы свободный экипаж ГИБДД.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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ГИБДДПДДпешеходпешеход нарушил ПДД
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