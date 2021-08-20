Гаишники оштрафовали журналиста НГС за переход дороги на зеленый свет — там, где они не приезжали на смертельное ДТП

Ну хорошо, формально это неположенное место, хотя еще можно поспорить и посмотреть на п. 4.4 ПДД «В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора». И я с радостью заплачу свой честный штраф — 250 рублей.

Дело не во мне, дело в другом — а вы, гаишники, вообще чем занимаетесь? Вы как тратите служебное время и государственные ресурсы? Государство вам платит зарплату, выдает вам форму, пистолеты и палки полосатые, снабдило вас новыми «Шкодами» — всё для обеспечения безопасности, подлинной, а не показной. Два (!) экипажа стояло на одном месте, пока гаишник писал мне протокол, хотя нарушение предусматривает предупреждение. А потому что у него план.

Хотя в это же время эти два экипажа могли бы работать в реально опасных местах, там, где пешеходы перебегают многополосные магистрали вообще без всяких светофоров — та же улица Челюскинцев. У вас полный город автомобилей с тонированными стеклами, с подтертыми госномерами — вы почему их не ловите? Вы почему не увозите автомобили, припаркованные на тротуарах? А потому что эвакуатору на тротуар неудобно, ему проще увезти машину из прикормленного места, из-под знака пешеходного перехода.