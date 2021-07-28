«Всё выглядело как какой-то страшный сон». Сибирячка с ковидом дважды упала в обморок в 7-часовой очереди к врачу

Единственное место, куда нас могли принять в порядке очереди, было приемное отделение на Попова, 10. Туда мы и отправились.

В поликлинику мы приехали к 18:00, в очереди перед нами было 11 человек, также их родственники, потому что некоторые просто не могли самостоятельно там находиться. Там очень маленькое помещение и душно. Одного человека принимают 40 минут — 1 час. Люди в ужасном состоянии, кто-то еле сидит, кто-то еле дышит, у некоторых направление на госпитализацию, за нами в очереди была женщина с поражением легких на 75%. И все люди сидят в очереди по 4–5 часов. Мама стоять сама не смогла, сидела в машине. Там же от духоты потеряла сознание, медсестра мне дала только ватку с нашатырем, помощь не оказали.

Параллельно привозили пациентов на скорой, их принимают без очереди — такие правила. За время, что мы там провели, скорая привезла четырех больных. Из них двоих госпитализировали. Двоих просто посмотрели и отпустили домой. Получается, что в очереди было 15 человек.

Прошло почти 7 часов ожидания, на часах 01:00, подходила наша очередь. Но снова приехала скорая с больным, мама уже была в кабинете, снова упала в обморок прямо там, ей поставили укол глюкозы, положили на кушетку на 10 минут, а затем вывели и посадили на стул. Врач приняла человека, которого привезли на скорой. На мои просьбы принять нас и уже отпустить домой реакция была хамская, сказали, что «правила такие — сидите и ждите».