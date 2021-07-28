«Всё выглядело как какой-то страшный сон». Сибирячка с ковидом дважды упала в обморок в 7-часовой очереди к врачу

Сибирячка с коронавирусом несколько дней не могла попасть на прием к врачу
В Новосибирской области ежедневно регистрируются антирекорды по заболевшим. Ирина Резнякова живет в Бердске. Ее 55-летняя мама сделала прививку «Спутником V» в мае, а спустя два месяца заболела коронавирусом в разгар третьей волны. Ирина просидела с мамой в многочасовых очередях к врачу, ждала несколько дней скорую, пока маме на глазах становилось хуже. Но дочь смогла добиться оказания помощи для своей матери. Приводим ее рассказ от первого лица.
Вторник, 6 июля
В этот день мама, как обычно, отправилась на работу. По пути в электричке ей внезапно стало плохо, она упала в обморок. Прохожие вызвали ей скорую на станцию. Врачи измерили давление (оно оказалось низким), были признаки ковида. От госпитализации со станции мама отказалась, поехала домой и вызвала врача на дом. Но рассчитывать на скорый приезд врача не пришлось. В поликлинике сказали, что «очень много вызовов, врач не справляется. Придет, когда дойдет очередь».
Среда, 7 июля
В среду вечером маме стало хуже: понизилось давление, появилось головокружение. Мама позвонила в скорую помощь, где ей сказали, что ожидание вызова составит 3 суток. Никаких рекомендаций по лечению дать ей не смогли, даже ФИО ее не спросили.
Четверг, 8 июля
Утром давление у мамы упало очень низко — 80/40, она не могла встать с кровати, сил не было, чтобы самостоятельно передвигаться. Также усилились ковидные симптомы — начало ломить тело, пропал аппетит, появился кашель и боль в груди, температура держалась под 38 градусов.
В тот день я решила начать самолечение, съездила в аптеку и купила необходимые лекарства. Но самочувствие мамы продолжало ухудшаться, кашель усиливался. Поэтому я решила добиться, чтобы маму осмотрел врач.
Днем я еще раз позвонила в скорую, сказала, что маме плохо, спросила, можно ли оставить заявку? Мне сказали подождать
Единственное место, куда нас могли принять в порядке очереди, было приемное отделение на Попова, 10. Туда мы и отправились.
В поликлинику мы приехали к 18:00, в очереди перед нами было 11 человек, также их родственники, потому что некоторые просто не могли самостоятельно там находиться. Там очень маленькое помещение и душно. Одного человека принимают 40 минут — 1 час. Люди в ужасном состоянии, кто-то еле сидит, кто-то еле дышит, у некоторых направление на госпитализацию, за нами в очереди была женщина с поражением легких на 75%. И все люди сидят в очереди по
Параллельно привозили пациентов на скорой, их принимают без очереди — такие правила. За время, что мы там провели, скорая привезла четырех больных. Из них двоих госпитализировали. Двоих просто посмотрели и отпустили домой. Получается, что в очереди было 15 человек.
Прошло почти 7 часов ожидания, на часах 01:00, подходила наша очередь. Но снова приехала скорая с больным, мама уже была в кабинете, снова упала в обморок прямо там, ей поставили укол глюкозы, положили на кушетку на 10 минут, а затем вывели и посадили на стул. Врач приняла человека, которого привезли на скорой. На мои просьбы принять нас и уже отпустить домой реакция была хамская, сказали, что «правила такие — сидите и ждите».
В целом мы провели там более 7 часов в окружении больных людей. Маму просто послушали, прописали лечение и даже ПЦР-тест не взяли.
Пятница, 9 июля
К маме приехала скорая. Они померили у нее кислород в крови, послушали. И сказали, что могут лишь направить в поликлинику, где такая же очередь по
Я написала жалобу в федеральный Минздрав.
Выходные
У мамы температура 38,2 градуса, со вторника она не снижается ниже 37,5 градуса. Я написала в поликлинику на электронную почту запрос главному врачу, потому что нужен был больничный лист маме на работу, сама оформить его я не могла, а мама была не в состоянии сидеть в очередях.
Понедельник, 12 июля
Мы поехали платно сдавать ПЦР-тест, у мамы до сих пор держится температура, но врач из поликлиники так до нас и не дошел. Я написала жалобу в Росздравнадзор.
Среда, 13 июля
У мамы подтвердился коронавирус. Врач до сих пор не пришел на дом. Из инстанций (Росздравнадзора и Минздрава) пришли отбивки, что заявления на рассмотрении.
Четверг, 14 июля
Сегодня мне перезвонила главврач из поликлиники, она расспросила о ситуации, и мне предложили привезти маму в поликлинику и принять без очереди. Сразу же после звонка я повезла маму к врачу на осмотр. Как и обещали, маму провели сквозь толпу разъяренных людей, послушали — были хрипы, поэтому направили на рентген.
Пятница, 15 июля
С утра мы поехали в ЦНМТ в Академгородок на рентген, сделали снимок. Нам поставили диагноз — пневмония (три сегмента поражены). Там же маме стало плохо, ее увезли на скорой в ковидный госпиталь на улице Якушева, 41 в Новосибирск. Но в госпиталь класть ее не стали, объяснили тем, что у мамы «течение не самое тяжелое». Выписали ей лекарства и отправили домой.
Пока я ездила с мамой, мой муж звонил по клиникам, чтобы узнать, есть ли где-то возможность полечить от пневмонии маму платно, но всюду отказывали, так как в частных клиниках не работают с ковидными и нет инфекционных отделений.
После обеда я отвезла снимок рентгена в поликлинику, мне снова дали направление на госпитализацию. Я объяснила, что только что привезла маму из госпиталя, куда ее не стали класть. А снова сидеть в очередях в бердской больнице она просто не сможет (в прошлый раз мы просидели там более 7 часов).
Мне ответили: «Не хотите, не едьте, мы по инструкции работаем». Всё выглядело как какой-то страшный сон. Мы решили не ехать в ковидный госпиталь, а лечиться своими силами дома. Так, по совету знакомого врача я начала колоть маме антибиотики и гормоны.
Вторник, 20 июля
Маме наконец-то понемногу становится лучше — впервые за 16 дней температура спала, и мама идет на поправку. Мы сходили в поликлинику на повторный прием, чтобы продлить больничный, хрипов было меньше. Будем делать повторный снимок на следующей неделе.
В общем, история была страшная, но моя настойчивость не дала сдаться. Мы всё взяли в свои руки, поэтому всё закончилось хорошо. Хотя впереди еще восстановление после болезни — это тоже долгий период. Благо, что мой график работы и понимающий руководитель позволяли помочь маме, а вот если человек один, не представляю, как этот кошмар можно пройти без чьей-то помощи!
В России идет вакцинация от коронавируса, однако не такими ударными темпами, как хотелось бы: для выработки коллективного иммунитета нужно привить 60% населения, а мы пока не дотянули и до 20%. Одним из основных аргументов тех, кто отказывается вакцинироваться, стал тот факт, что даже привитые заражаются и болеют. Значит ли это, что вакцина не работает? Мы спросили врачей.
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