«Почему я должна платить за бесплатное?» Гневная колонка молодой мамы об отсутствии вакцин для детей в поликлиниках

Сибирячка пожаловалась на отсутствие вакцин для детей в поликлиниках
Сейчас в разных местах можно сделать прививку от коронавируса, но другие болезни как будто исчезли из поля зрения врачей и больниц. Ранее новосибирцы жаловались на поставку «Спутника V», а журналистка НГС рассказывала, как можно заразиться ковидом даже после прививки. Однако есть вакцины, которые значатся в национальном календаре прививок и очень рекомендуются к постановке, правда, поставить их сейчас достаточно сложно. Почему так и во сколько обойдется вакцина в аптеке или платной клинике — читайте в анонимной колонке молодой мамы.
В последний год коронавирус захватил внимание всех медиков и больниц. Из всех углов нам говорят, что надо идти прививаться и делать это срочно. А как же другие прививки? Неужели все другие болезни вдруг стали неопасными и ушли в небытие? Не соглашусь, хотя, похоже, медицинская система и Минздрав именно так и считают. Прививку от коронавируса мои родители поставили быстро и без проблем, а вот с прививками для ребенка из национального календаря прививок пришлось повозиться. И тут вопрос: разве жизнь маленького человека и его защита от серьезных болезней менее важна, чем повальная вакцинация от нашумевшей «короны»? Давайте по порядку, чтобы понять суть претензии.
С рождением ребенка пришлось изучить информацию обо всех прививках и понять, насколько важно ставить их ребенку. После очередного приема у педиатра в апреле мы пошли ставить ребенку прививки, и я поняла, что направления на АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. — Прим. ред.) у нас нет. Хотя по графику прививка уже должна быть. В тот день согласие на вакцинацию подписывал супруг (как оказалось, только на прививку от полиомиелита), поэтому я решила уточнить информацию непосредственно в прививочном кабинете.
«Так нет у нас в поликлинике вакцины АКДС, потом поставите», — сказала мне медсестра. Я удивилась и спросила у знакомых медиков, можно ли поставить прививку в другой поликлинике. Оказалось, что вакцины АКДС нет ни в одной поликлинике города, а ближайшая укомплектованная вакциной больница находится в Краснообске. В тот раз вопрос с вакцинацией, которая без проблем должна быть предоставлена государством, я решила. Впрочем, решила обратиться с заявлением в новосибирский Минздрав — интересно же, почему я вместо него должна решать вопросы с вакцинацией.
Через некоторое время мне позвонила заведующая нашей поликлиникой, объяснила, мол, все силы брошены на вакцинацию от коронавируса, а всё остальное как бы вне приоритета. Попросила впредь заходить для решения вопросов в ее кабинет, а не писать сразу в Минздрав. Ведь министерство всё равно жалобу передает заведующей, а потом ей же писать ответ. Пообещали, что уже в следующем месяце нас без проблем привьют. Кстати, обещание сдержали, следующую прививку АКДС мы поставили в нашей больнице. Я думала, что на этом история завершилась счастливым концом. Подошло время третьей вакцинации — и вот опять.
В очереди к педиатру другая мама отметила, что им пришлось покупать препарат для проведения реакции Манту, так как в больнице ее тоже нет. И вот она с этой вакциной за 20 минут должна добежать от аптеки до кабинета педиатра, поставить отметку и нестись в прививочный кабинет с ребенком. И как это всё, простите, понимать? Впрочем, проблему с вакцинацией я вновь сама решила за Минздрав. И во всех поликлиниках города (кроме платных) вакцины вновь не оказалось. Зато «Спутника» и «ЭпиВакКороны» хоть отбавляй.
Врач-педиатр предложила поставить ребенку вакцину «Пентаксим» (АКДС и полиомиелит. — Прим. ред.), поэтому я решила посмотреть, во сколько в этот раз подобное удовольствие обошлось бы моему ребенку. Сама вакцина стоит около 1300 рублей — и да, это не так дорого, если ставить в самой поликлинике со всеми лишними телодвижениями. В платной клинике постановка такой же вакцины обошлась бы в 1860–3200 рублей. А препарат для проведения реакции Манту в платной клинике обошелся бы в 2250 рублей. Но, подскажите, почему я, работая «в белую» и оплачивая налоги, должна бегать и думать, как заплатить за бесплатное? Взять тысячу детей из Новосибирска и области, которым нужно поставить «Пентаксим», и вот почти полтора миллиона оказываются в казне. Кстати, всего в 2020 году родилось почти 30 тысяч детей — с такой информацией подсчеты становятся еще интереснее.
Писать ли второй раз в Минздрав? Сомневаюсь, что мне ответят что-то конструктивное. Но что меня удивляет, так это то, что «корона» надела корону и не пускает другие болезни в Россию. А их куда больше, и они зачастую куда страшнее.
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