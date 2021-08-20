«Почему я должна платить за бесплатное?» Гневная колонка молодой мамы об отсутствии вакцин для детей в поликлиниках

В последний год коронавирус захватил внимание всех медиков и больниц. Из всех углов нам говорят, что надо идти прививаться и делать это срочно. А как же другие прививки? Неужели все другие болезни вдруг стали неопасными и ушли в небытие? Не соглашусь, хотя, похоже, медицинская система и Минздрав именно так и считают. Прививку от коронавируса мои родители поставили быстро и без проблем, а вот с прививками для ребенка из национального календаря прививок пришлось повозиться. И тут вопрос: разве жизнь маленького человека и его защита от серьезных болезней менее важна, чем повальная вакцинация от нашумевшей «короны»? Давайте по порядку, чтобы понять суть претензии.

С рождением ребенка пришлось изучить информацию обо всех прививках и понять, насколько важно ставить их ребенку. После очередного приема у педиатра в апреле мы пошли ставить ребенку прививки, и я поняла, что направления на АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. — Прим. ред.) у нас нет. Хотя по графику прививка уже должна быть. В тот день согласие на вакцинацию подписывал супруг (как оказалось, только на прививку от полиомиелита), поэтому я решила уточнить информацию непосредственно в прививочном кабинете.