«Мы с мужем полностью были погружены в это таинство»: почему женщины идут на домашние роды и чем рискуют

В России каждый год находится тысячи пар, которые рожают в домашних условиях. Сеть городских порталов нашла пару, которая решилась на это дважды и ни о чём не жалеет. При этом опыт роддома у них тоже был — со старшим ребенком. Татьяна рассказала о причинах своего выбора, а гинеколог и неонатолог — о рисках, на которые идет женщина, отказываясь от помощи врачей.
«Мне казалось, что я умру»
С мужем мы 12 лет. Первого сына рожала в 23 года. Шла с девизом «Все рожали и я рожу». Специально не готовилась, но сын был очень долгожданный. Рожала в роддоме. Приехала сразу со схватками в интервале 7 минут. Думала: «Раз так больно, значит, уже скоро встречусь с сыночком». Но раскрытие было небольшим, а боли — адскими.
Я кричала, когда на осмотр пришел мужчина-врач. Он грубо отсек мои крики словами «Закрой рот. Все через одно место рожают». Поток рожавших был плотный, поэтому медсестры на крики особо не подходили. Самым адским было то, что я часа два лежала под КТГ на спине, в этой неестественной для родов позе. Мне казалось, я умру.
Прошло 12 часов. Ждать, пока я «разрожусь», никто не собирался. Без ведома прокололи пузырь, поставили капельницу. Когда сын был на руках, у меня началась истерика, а потом я отключилась в сон в предобморочном состоянии.
В роддом больше не поеду
Вторая дочка была незапланированным ребенком. Когда я узнала, что беременна, по моей спине пошел холодок и страх родов сковал мою грудь. Сначала я решила подготовиться основательно: узнала этапы родов, строение женского организма, читала про дыхание. Чудом в Instagram вышла на девушек, рожавших дома, а затем на курсы домашних родов. Курсы проходили вместе с мужем. Узнавали всё основательно — вплоть до темы «если пойдет что-то не так».
Сумки в роддом были собраны, но, когда начались схватки, я поняла, что туда не поеду. Всё прошло просто идеально. Я прочувствовала всю женскую мощь, энергию родов. Мы с мужем полностью были погружены в это таинство.
Третья дочка также была нежданная. Третий раз я даже не стала собирать сумку в роддом. Где и как я буду рожать, я уже знала и ничего не боялась.
Как рассказала Таня, все схватки до потуг с обеими дочками она находилась в ванне, так было легче переносить боль. Рядом всё время находился муж. Плаценту закопали в саду. Сейчас средней дочке три года, а младшей годик.
Сколько женщин проходят через домашние роды
Как рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Елена Кудрявцева, случаи домашних родов происходят ежегодно, но это явление нечастое.
— По большей части женщины просто не успели вовремя доехать до роддома, так как всё протекало очень быстро, — говорит она. — Но в этой группе всегда высокий уровень гибели детей. Да, кому-то повезло и всё закончилось благополучно, но статистика беспощадно свидетельствует не в пользу домашних родов.
Ценой домашних родов стало удаление матки
Не так давно в одном из родильных домов Екатеринбурга был очень печальный случай. Туда поступила роженица с безводным периодом несколько суток, явными воспалительными явлениями и гнойными выделениями.
Дело закончилось операцией кесарева сечения, потому что у нее была тяжелая слабость родовой деятельности. Родился ребенок в крайне тяжелом состоянии, он потребовал длительной реанимационной помощи. К тому же женщине пришлось удалить матку. Как выяснилось, после излития околоплодных вод она решила в роддом не ехать, потому что ждала начала родовой деятельности дома по совету акушерки, ведущей нелегальную деятельность. Кстати, когда при домашних родах происходит вызов скорой помощи, сопровождающая женщину акушерка, как правило, исчезает.
Роды вслепую
Возможности оказания медицинской помощи в домашних условиях крайне ограничены. Например, при домашних родах невозможна диагностика состояния плода с помощью инструментальной записи его сердечного ритма или ультразвуковая диагностика. Эти процедуры позволяют вовремя выявить начавшееся страдание плода и принять какие-либо меры. Конечно, если возникнет необходимость в оперативном родоразрешении, дома этого тоже не сделать, а это случается не так уж редко.
Многие ситуации в процессе родов, когда требуется оперативная помощь, не столь очевидны, и разобраться в них может только опытный акушер-гинеколог. Например, если в процессе родов обнаруживается несоответствие размеров головки плода и таза матери. Когда возникают очевидные проявления данной патологии, то медицинская помощь может оказаться запоздалой. Однозначно нужно вызывать скорую помощь, если возникло кровотечение: это может быть симптомом разрыва матки или преждевременной отслойки плаценты, но спасти ребенка в этом случае, скорее всего, уже не удастся.
Какие еще есть риски для матери и ребенка
Среди акушеров известна такая фраза: самое короткое и самое опасное путешествие, которое совершает человек в своей жизни, — это роды. Имеется в виду, что даже абсолютно здоровый ребенок в процессе родов может погибнуть или тяжело травмироваться. Но это только часть проблемы. Вторая сторона медали — это здоровье, а в некоторых случаях и жизнь рожающей женщины. Например, в процессе родов может произойти преждевременная отслойка плаценты с массивным кровотечением. Предсказать это осложнение невозможно, при этом в значительной части случаев оно приводит к гибели ребенка, а иногда и матери.
По словам неонатолога Анны Мирзоевой, даже доношенный ребенок может адаптироваться к внеутробной жизни по-разному, и порой он требует наблюдения или лечения.
СЮЖЕТ
— Это могут быть проблемы с дыханием, при несвоевременном лечении которых ребенок может пострадать. Может измениться характер околоплодных вод. К примеру, попадание мекония в легкие ведет к тяжелой пневмонии, — отметила медик. — В роддомах есть палаты, условия которых максимально приближены к домашним. Мы приветствуем партнерские роды, есть роды с персональной акушеркой или с доулой, женщине должно быть комфортно в роддоме. При принятии решения, где будут проходить ваши роды, можно побывать на экскурсиях в роддомах, даже онлайн. И сделать правильный выбор.