«Мы с мужем полностью были погружены в это таинство»: почему женщины идут на домашние роды и чем рискуют

В России каждый год находится тысячи пар, которые рожают в домашних условиях. Сеть городских порталов нашла пару, которая решилась на это дважды и ни о чём не жалеет. При этом опыт роддома у них тоже был — со старшим ребенком. Татьяна рассказала о причинах своего выбора, а гинеколог и неонатолог — о рисках, на которые идет женщина, отказываясь от помощи врачей.



«Мне казалось, что я умру»

С мужем мы 12 лет. Первого сына рожала в 23 года. Шла с девизом «Все рожали и я рожу». Специально не готовилась, но сын был очень долгожданный. Рожала в роддоме. Приехала сразу со схватками в интервале 7 минут. Думала: «Раз так больно, значит, уже скоро встречусь с сыночком». Но раскрытие было небольшим, а боли — адскими.

