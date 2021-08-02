«Учеба — не больше трех часов в день». Сибирячка перевела дочь в онлайн-школу 2ГИС и описала плюсы и минусы

7. Стереотипы.



В моем окружении думают, что частная школа — это для отстающих, спортсменов, которым якобы не нужно учиться вообще, или для тех, кто страдает от буллинга в обычной школе. В таких случаях, наверное, онлайн — действительно выход. Но я увидела, что дистанционное образование, когда оно в системе, — это что-то новое и гораздо больше, чем побег от проблем.



Это образ жизни и определенный майндсет. Привыкаешь получать знания в интересной, простой форме и без примеси эмоций везде, где есть интернет. Боюсь, что отстающим и тем, кто не хочет учиться в принципе, тяжело будет в любой школе. И это, скорее, вопрос к родителям, что они хотят дать ребенку. Но я тут не могу рассуждать, у меня нет опыта. Уля ответственно относится к урокам, у нее есть амбиции. Раньше мне часто приходилось выступать в роли секретаря своего ребенка (узнавать, что задали, во сколько, куда и зачем приходить, что нужно принести).



В онлайн-школе я вообще забыла про это. Уля иногда просит помочь с какой-то темой, иногда показывает тетради, изредка расстраивается, если что-то не получается (ну а как без этого?), вот и всё. Помогать в этих ситуациях очень легко. Зачастую я занята днем, так как дома тоже работаю, поэтому прошу ее подождать. Через час она уже разберется, сама или с куратором, решит свой вопрос и придет мне объяснять, в чём был косяк — у нее в понимании или на платформе. Система подталкивает делать что-то самостоятельно, идти и справляться со своей проблемой — брать на себя ответственность.



Этот текст не про анскулинг — я об этом вообще ничего не знаю и у меня нет позиции. Иногда родители выбирают семейный формат и/или онлайн-образование. И мне всё равно, кто и по какой причине это делает. Просто однажды, когда я столкнулась с тем, что нашей семье понадобилось дистанционное образование в России, отзывов с примерами и подробностями оказалось очень мало. Я всего лишь хочу помочь тем, кто ищут онлайн-школу, сравнивают разные варианты. Это не означает, что я сделала выбор раз и навсегда и теперь зуб даю за это решение. В нашем случае это был вынужденный эксперимент, который по результатам учебного года закончился хорошо.



В вопросах образования и развития мне ближе не принципы за и против, а наблюдение за ребенком, понимание семейной ситуации: что сейчас мне надо сделать, чтобы улучшить текущий момент и заложить кирпичики в будущее.