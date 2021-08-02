«Учеба — не больше трех часов в день». Сибирячка перевела дочь в онлайн-школу 2ГИС и описала плюсы и минусы

Из-за пандемии коронавируса детям пришлось попробовать дистанционное обучение в школе. Кому-то из родителей это понравилось, а кто-то ругал несовершенство системы. Однако некоторые выбирают онлайн-образование осознанно по другим причинам, и частные школы дают им возможность для маневра. Семья Ирины Бахаревой переехала в другую страну, поэтому им пришлось оставить хорошую школу в Академгородке и искать для дочери онлайн-вариант. Она рассказала, как выбирала школу и что из этого вышло. Читайте ее рассказ про онлайн-образование ребенка в самой обычной семье.
Однажды мы решили на время уехать из Новосибирска куда-то очень далеко в Казахстан — в непопулярное для дауншифтинга и саббатикала (длительный отпуск для эмоционально выгоревших. — Прим. ред.) место. Там верблюды, пылевые бури и много нефти.
Самый трудный вопрос в организации переезда (помимо закрытых в пандемию границ) — обучение Ули. Она на тот момент перешла в третий класс в лицее
Я решила, что Уля не пойдет в казахскую школу. Но семейное образование наводило на меня ужас, ведь я не из тех мам, кто прикладывает наушники с Моцартом к беременному животу, слушает лекции по самоприкорму и читает все книги Петрановской. Короче, я не из продвинутых, я из простых. Я не знаю, как учить детей. И не хочу этим заниматься.
По совету знакомых я забрала Улины документы из лицея, перевела ребенка на семейный формат и решила искать онлайн-школу. По большому счету, выбирала между «Фоксфордом» и ProSchool. Выбрала вторую. Главным и решающим фактором для меня стало, что это проект 2ГИС. А я верю в мощь и адекватность этой команды.
Сейчас перечислю впечатления от учебы.
1. Сверка с реальностью.
Учиться в онлайн-школе оказалось не страшно. Программа совпадает с государственной. Уля боялась отстать, но шла в ногу. Все, кто переходят на семейное образование, должны в мае-июне каждого года проходить аттестацию в одной из обычных школ. Это, условно, переводные контрольные. Кстати, «Фоксфорд» предлагает делать это в московских школах-партнерах, тоже онлайн. У ProSchool такой школы нет или пока нет. И для меня это плюс. Мы хотели сохранить связь с Улиными учителями и одноклассниками в Академгородке — это раз. А два — нам важно просто оставаться в реальности, не замыкаться на онлайн-образовании, «выходить в мир» и смотреть, а как у меня дела по отношению к классическому образованию, тем более «стотридцатка» — это уровень. Дела оказались хорошо. Мы приехали в Новосибирск на каникулы, и ребенок прошел аттестацию. Дочь сдала предметы с одной четверкой (остальные — пятерки), чем улучшила результат прошлого года.
2. Как всё устроено.
Занятия в онлайн-школе в 3-м классе шли 4 раза в неделю. Среда — выходной. Каждый день новые темы или закрепление материала — уроки показывают в записи, а практические задания ученики выполняют на платформе. Смотреть можно на компьютере и телефоне. Уля не раз училась в путешествиях, делала домашку в гостиницах и в кафе. Конечно, им дают и задания в тетради, иногда надо учить стихи, что-то рисовать, мастерить. Потом дети фотографируют результат и отправляют на проверку. Три раза в неделю встречи с куратором в Zoom. Куратор — что-то вроде классного руководителя, поддерживает контакт с детьми, выясняет, что они поняли, проверяет, как усвоили материал. Оценки не ставят. Куратор очень поддерживает ребят, способных увидеть и исправить свои ошибки. В конце каждой четверти — контрольные работы. Дети их делают тоже на платформе. Если недоволен своим баллом, можешь переделать и разобраться, где ошибся.
3. Уроки по сценарию.
Уроки в записи — это большой плюс! В сто раз лучше, чем прямые эфиры. По моему опыту, вебинары всегда затягиваются. А тут без му-хрю, по сценарию, с наглядной графикой за 5–10 минут объяснили, что такое меридиан, как решать уравнения в три действия. Всё понятно. Где надо, ученик останавливает ролик, что-то записывает в тетрадь или отматывает назад. Учителя в основном молодые. У некоторых татуировки. Рассказывают весело, но по сути. Никаких тебе отвлечений в духе: «А голову ты не забыла?»
4. Без стресса.
Учеба у Ули длится не более трех часов в день, но, думаю, можно делать всё быстрее. У нее внезапно открылся дар конспектирования, поэтому ребенок подолгу пишет, рисует и делает таблицы в тетради. Как-то раз придумала стихи об экологии — просто так, потому что вдохновилась. Появился чистый интерес к информации. Не могу назвать это громко — тяга к знаниям. Но ей явно интересно узнавать, каким еще способом можно решить уравнение, разобраться, один или два суффикса в этом слове. Как они это делают, не знаю. Думаю, суть в лаконичной подаче, когда ничто не отвлекает. У ребенка, освобожденного от страха не сдать / не успеть / получить двойку / опозориться / недополучить внимания или признания, рождаются какие-то новые скиллы. Вот у моей дочери это конспектирование и тайм-менеджмент (она сама строит свое расписание и говорит мне: «Я делаю это в своем темпе»).
Полностью ушел стресс от утренних подъемов и вечной трясучки опоздать к звонку.
5. Время.
Кроме школы, у нее появилось время на теннис, плавание, художку и английский. Раньше она успевала только на теннис и художку (всего 3 часа в неделю). В прошлом учебном году, на дистанционке в ProSchool, объем дополнительных занятий — 12 часов в неделю без времени на дорогу. И это при абсолютно свободных выходных.
6. Минусы.
Общение и социализация. Все-таки школа — это сообщество, отношения со сверстниками и взрослыми, которые строятся длительно. В онлайне этого нет. Нет капустников, переменок, катаний с горок после уроков, командных проектов, как это было в лицее. В ее онлайн-классе всего трое учеников, у них были какие-то праздники: хэллоуин, квесты, но… Но вы понимаете. Это надо принять как факт и искать общения и отношений в другом месте. У Ули есть теплый контакт с куратором. Они переписываются по любым учебным вопросам (гораздо чаще, чем установлено), но это всё же не коллектив.
Про минусы образования говорить не буду, потому что это слишком субъективно и, скорее всего, решается по инициативе родителя, а еще зависит от того, в каком классе ребенок. Короче, это даже не минусы. Вот однажды мне показалось, что для третьего класса мало английского. Я об этом поговорила с куратором и руководителем, просила добавить разговорные практики. Уля сказала, что что-то изменилось потом, но я поленилась отследить результат.
7. Стереотипы.
В моем окружении думают, что частная школа — это для отстающих, спортсменов, которым якобы не нужно учиться вообще, или для тех, кто страдает от буллинга в обычной школе. В таких случаях, наверное, онлайн — действительно выход. Но я увидела, что дистанционное образование, когда оно в системе, — это что-то новое и гораздо больше, чем побег от проблем.
Это образ жизни и определенный майндсет. Привыкаешь получать знания в интересной, простой форме и без примеси эмоций везде, где есть интернет. Боюсь, что отстающим и тем, кто не хочет учиться в принципе, тяжело будет в любой школе. И это, скорее, вопрос к родителям, что они хотят дать ребенку. Но я тут не могу рассуждать, у меня нет опыта. Уля ответственно относится к урокам, у нее есть амбиции. Раньше мне часто приходилось выступать в роли секретаря своего ребенка (узнавать, что задали, во сколько, куда и зачем приходить, что нужно принести).
В онлайн-школе я вообще забыла про это. Уля иногда просит помочь с какой-то темой, иногда показывает тетради, изредка расстраивается, если что-то не получается (ну а как без этого?), вот и всё. Помогать в этих ситуациях очень легко. Зачастую я занята днем, так как дома тоже работаю, поэтому прошу ее подождать. Через час она уже разберется, сама или с куратором, решит свой вопрос и придет мне объяснять, в чём был косяк — у нее в понимании или на платформе. Система подталкивает делать что-то самостоятельно, идти и справляться со своей проблемой — брать на себя ответственность.
Этот текст не про анскулинг — я об этом вообще ничего не знаю и у меня нет позиции. Иногда родители выбирают семейный формат и/или онлайн-образование. И мне всё равно, кто и по какой причине это делает. Просто однажды, когда я столкнулась с тем, что нашей семье понадобилось дистанционное образование в России, отзывов с примерами и подробностями оказалось очень мало. Я всего лишь хочу помочь тем, кто ищут онлайн-школу, сравнивают разные варианты. Это не означает, что я сделала выбор раз и навсегда и теперь зуб даю за это решение. В нашем случае это был вынужденный эксперимент, который по результатам учебного года закончился хорошо.
В вопросах образования и развития мне ближе не принципы за и против, а наблюдение за ребенком, понимание семейной ситуации: что сейчас мне надо сделать, чтобы улучшить текущий момент и заложить кирпичики в будущее.
В феврале НГС рассказывал о лучших бесплатных школах Новосибирска — попасть туда сложно даже по прописке, и родителям приходится ночевать у ворот, чтобы успеть подать заявление в желанную гимназию или лицей.
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