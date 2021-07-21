В Сибири нашлась уникальная семья: здесь живы пять поколений, нянчат праправнуков и никогда не ссорятся

Маленькую Амалию вместе с родственниками летом 1941-го депортировали в Сибирь из поволжской немецкой деревушки Розенфельд. Сама женщина вспоминает те события как самую страшную страницу своей жизни.



— Это самый черный день, наверное, в жизни многих людей. Собрали всех, погрузили в телячьи вагоны и повезли… Привезли нас в Чаны (рабочий поселок в Новосибирской области). Мы там выгрузились и сидели кучками — каждая семья. Подходили к нам, спрашивали взрослых: «Что ты умеешь делать?» Отвечали «я доярка» или «я свинарка», или «я тракторист»… Затем рассаживали по разным повозкам и везли по деревням. Отца сразу забрали в трудармию, а мы с мамой жили в колхозе. Мама работала, а я оставалась с братом и сестрой. Брату пять-шесть лет было, а сестре всего два годика. В селе 1-е Сибирцево Венгеровского района мы жили, — вспоминает детство Амалия Андреевна.