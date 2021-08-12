«Обидно заболеть после прививки». Журналист НГС поставила две дозы вакцины от коронавируса и тут же заболела

Журналист НГС заболела коронавирусом после вакцинации
Споров вокруг вопроса, стоит ли вакцинироваться или нет, много. Любимый аргумент антипрививочников — всё равно можно заболеть коронавирусом. Врачи объясняют, что после прививки действительно можно заразиться ковидом, но в этом случае человек переносит болезнь гораздо легче. Корреспондент НГС Алина Каур оказалась среди заболевших после вакцинации и поделилась своей историей. Как у нее протекала болезнь — в легкой или тяжелой форме? И какие были симптомы? Читайте рассказ от первого лица.
Работа журналиста специфична, информационное поле заполнено негативными новостями, включая связанные с COVID-19: ежедневная статистика по заболевшим и умершим, сведения из ковидных госпиталей, очереди из скорых и многочасовые ожидания врачей. Во вторую и третью волны ситуация обострялась, и становилось особенно страшно. Ведь ты не знаешь, когда эта болезнь настигнет тебя и твоих близких.
В начале июля, готовясь к интервью на тему коронавируса, я просматривала вопросы от читателей. Среди них был вопрос от человека, который не болел ковидом. Он спросил, может ли это быть «врожденным» иммунитетом или ему просто повезло? На что был дан однозначный ответ: если не болели раньше, заболеете сейчас.
В начале лета терапевт в частной клинике в конце приема спросила меня, привилась ли. Я честно ответила, что нет и даже как-то не спешу, потому что коронавирусом не болела. Врач сказала, что в третью волну молодые люди моего возраста стали чаще заболевать, чем в предыдущие волны, и теперь сложнее переносят заболевание. В это же время в новостной ленте стали снова появляться сообщения о росте числа заболевших коронавирусом. Поэтому я решила не тянуть и через несколько дней поставила «
К вечеру после прививки у меня поднялась температура до 38 градусов. Ночью был сильный озноб. Ломота в теле, слабость продолжалась три дня, а на четвертый я снова была на ногах.
Вторую дозу я также поставила без проблем —
Через неделю после второй прививки, когда процесс выработки антител продолжался, я почувствовала легкую боль в горле. Я сразу соотнесла это с тем, что меня, скорее всего, продуло на выходных, поэтому в тот же день приняла противовирусное. На следующий день у меня лишь немного охрип голос, но температура не поднялась. «Значит, работает противовирусное, как обычно, оно помогает», — подумала я. Дальше мне должно было быстро стать лучше. Но меня ожидало непредсказуемое развитие событий.
У меня появилась забывчивость, рассеянность, головная боль, ломота в теле и слабость. Я посчитала это подозрительным и решила отлежаться несколько дней дома. Состояние не улучшалось и не ухудшалось, поэтому я обратилась к терапевту. Врач выписала мне необходимые лекарства для лечения ОРВИ легкой степени тяжести. Но уточнила, что сейчас для исключения коронавируса все пациенты с симптомами ОРВИ сдают ПЦР-тест. Также врач спросила, когда я вакцинировалась. И отметила, что я могу заболеть ковидом после вакцинации, но течение болезни будет проходить легче.
Я сдала ПЦР-тест — результат оказался положительным.
Сперва я испугалась. А что делать дальше? А если я могла заразить кого-то из близких, с кем контактировала до того, как узнала результат? И почему я заразилась, хотя поставила прививку?
После полученного результата врач дистанционно скорректировала мое лечение. Также она подбодрила меня, сказав, что в текущем состоянии болезни я переношу коронавирус отлично.
А вот опасения по поводу того, что я заражу других членов семьи, оправдались. Родственники, так же как и я, вакцинировались, поэтому накануне привезли мне лекарства. Позже у них появились схожие, как и у меня, симптомы, затем подтвердился ковид.
Коронавирус проходил у меня в вялотекущей форме. Температура стабильно не поднималась выше 37 градусов, периодически тревожила головная боль, сохранялась ломота в теле, охрипший голос и быстрая утомляемость. Постепенно мне становилось лучше. Недели через полторы я сделала повторный тест на коронавирус и получила отрицательный результат. В общей сложности я проболела две недели. После болезни сохранилась прежняя утомляемость, для борьбы с которой врач выписала мне средство. Хрипоты в легких не было, сказали лишь сделать в плановом порядке флюорографию.
Обидно, конечно, попасть в то малое число людей, кто заболел после вакцинации. Но я считаю, что прививка не была лишней. Кто знает, как бы я перенесла ковид без нее.
Можно ли вакцинироваться после перенесенного коронавируса, когда это лучше сделать и как проверить, есть ли антитела после прививки? Вот подробный ликбез.
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