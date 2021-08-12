«Обидно заболеть после прививки». Журналист НГС поставила две дозы вакцины от коронавируса и тут же заболела

В начале июля, готовясь к интервью на тему коронавируса, я просматривала вопросы от читателей. Среди них был вопрос от человека, который не болел ковидом. Он спросил, может ли это быть «врожденным» иммунитетом или ему просто повезло? На что был дан однозначный ответ: если не болели раньше, заболеете сейчас.



В начале лета терапевт в частной клинике в конце приема спросила меня, привилась ли. Я честно ответила, что нет и даже как-то не спешу, потому что коронавирусом не болела. Врач сказала, что в третью волну молодые люди моего возраста стали чаще заболевать, чем в предыдущие волны, и теперь сложнее переносят заболевание. В это же время в новостной ленте стали снова появляться сообщения о росте числа заболевших коронавирусом. Поэтому я решила не тянуть и через несколько дней поставила « Спутник V » — сделала это 22 июня . Кстати, проблем с вакцинацией у меня не возникло — я успела привиться до начала ажиотажа в пунктах вакцинации, ожидание в очереди составило около 10–15 минут.

К вечеру после прививки у меня поднялась температура до 38 градусов. Ночью был сильный озноб. Ломота в теле, слабость продолжалась три дня, а на четвертый я снова была на ногах.