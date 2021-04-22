Суд оштрафовал новосибирца на 25 тысяч за пост во «ВКонтакте»

18-летнего Кирилла Саенко задержали во вторник, 20 апреля , за пост на личной странице во «ВКонтакте». Он разместил у себя на странице анонс предстоящей акции в поддержку Алексея Навального. До суда его держали в отделе полиции.

В протоколе сказано, что 18 апреля Кирилл Саенко «без подачи уведомления организовал публичное мероприятие в центре Новосибирска», а именно «оповестил возможных участников» путем размещения поста во «ВКонтакте», пишет «Апология протеста».

Как рассказывал Роман Коршиков, при задержании силовики якобы выключили свет в квартире новосибирца, чтобы он вышел в подъезд.

— Срок его задержания — двое суток, это необоснованно. КоАП говорит, что для этого должны быть исключительные обстоятельства. Он — 18-летний юноша, никогда не привлекался, его зачем-то закрыли. Приняли его как опасного преступника, целую комбинацию провернули, свет в квартире вырубили, чтобы он вышел, зачем-то наручники нацепили, как будто он с ними драться лез, — рассказал НГС Роман Коршиков.