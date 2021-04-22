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Суд оштрафовал новосибирца на 25 тысяч за пост во «ВКонтакте»

Запись на странице в соцсети сочли организацией митинга

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Роман Коршиков, Кирилл Саенко (слева направо)

Роман Коршиков, Кирилл Саенко (слева направо)

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Новосибирца оштрафовали за пост в поддержку Навального в соцсетях

Центральный районный суд Новосибирска признал 18-летнего Кирилла Саенко виновным по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему назначено 25 тысяч рублей штрафа.

Как сообщил адвокат молодого человека Роман Коршиков, Кирилл Саенко не признал вину, а решение суда планирует обжаловать.

— Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, — говорится на сайте Центрального районного суда.

18-летнего Кирилла Саенко задержали во вторник, 20 апреля, за пост на личной странице во «ВКонтакте». Он разместил у себя на странице анонс предстоящей акции в поддержку Алексея Навального. До суда его держали в отделе полиции.

В протоколе сказано, что 18 апреля Кирилл Саенко «без подачи уведомления организовал публичное мероприятие в центре Новосибирска», а именно «оповестил возможных участников» путем размещения поста во «ВКонтакте», пишет «Апология протеста».

Как рассказывал Роман Коршиков, при задержании силовики якобы выключили свет в квартире новосибирца, чтобы он вышел в подъезд.

— Срок его задержания — двое суток, это необоснованно. КоАП говорит, что для этого должны быть исключительные обстоятельства. Он — 18-летний юноша, никогда не привлекался, его зачем-то закрыли. Приняли его как опасного преступника, целую комбинацию провернули, свет в квартире вырубили, чтобы он вышел, зачем-то наручники нацепили, как будто он с ними драться лез, — рассказал НГС Роман Коршиков.

Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по всей стране вчера, 21 апреля. Уже с утра в центре Новосибирска выставили железные ограждения. Однако в Новосибирске митинг прошел относительно спокойно: никого из участников не задержали.

Алексей Навальный находится в колонии с февраля. В конце марта его адвокаты заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. К Навальному не пустили врача и не передали ему нужные лекарства. 31 марта оппозиционер объявил голодовку.

Алексея Навального задержали 17 января, сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации. Суд арестовал политика на 30 суток уже на следующий день, а 2 февраля рассмотрел представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и удовлетворил его, отправив оппозиционера в колонию. Оппозиционер был этапирован в ИК-2 в Покрове Владимирской области.
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года). По условиям приговора, Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».

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