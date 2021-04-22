Суд оштрафовал новосибирца на 25 тысяч за пост во «ВКонтакте»

Новосибирца оштрафовали за пост в поддержку Навального в соцсетях
Центральный районный суд Новосибирска признал
Как сообщил адвокат молодого человека Роман Коршиков, Кирилл Саенко не признал вину, а решение суда планирует обжаловать.
— Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, — говорится на сайте Центрального районного суда.
18-летнего Кирилла Саенко задержали во вторник,
В протоколе сказано, что 18 апреля Кирилл Саенко «без подачи уведомления организовал публичное мероприятие в центре Новосибирска», а именно «оповестил возможных участников» путем размещения поста во «ВКонтакте», пишет «Апология протеста».
Как рассказывал Роман Коршиков, при задержании силовики якобы выключили свет в квартире новосибирца, чтобы он вышел в подъезд.
— Срок его задержания — двое суток, это необоснованно. КоАП говорит, что для этого должны быть исключительные обстоятельства. Он —
Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по всей стране вчера,
Алексей Навальный находится в колонии с февраля. В конце марта его адвокаты заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. К Навальному не пустили врача и не передали ему нужные лекарства.
Алексея Навального задержали 17 января, сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации. Суд арестовал политика
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили