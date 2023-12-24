Нарциссический насильник и инфантильная мама: разбираемся в портретах героев «Слова пацана» с психологом

Что случилось: женщина начинает странно себя вести — разговаривает со стеной, поджигает себя, поэтому попадает в психиатрическую больницу. Ее партнер обвиняет в доведении до больничной койки сына Светланы, Андрея — вчерашнего прилежного музыканта и сегодняшнего группировщика.

— Можно ли сказать, что Андрей довел мать до такого состояния? Или до этого в ее поведении были какие-то предпосылки к психозу?



— Обвинять кого-то в том, что тебя довели, — это детская позиция. Старая буддистская мудрость гласит: если ты обвиняешь другого, ты стоишь в начале пути, если обвиняешь себя, ты прошел половину, если не обвиняешь никого, ты достиг мудрости. Сказать, что Андрей довел того, кто его воспитывал, несколько абсурдно. Ты страдаешь от того, что сделал сам. Что слепил, с тем и живи, если уж так, — рассуждает Николай Стрелков. — Поэтому виноват не Андрей, а сама мама — ее личность, способ взаимодействия с реальностью привел к тем последствиям.