Нарциссический насильник и инфантильная мама: разбираемся в портретах героев «Слова пацана» с психологом

Страна с упоением наблюдала за развитием событий в «Слове пацана» (18+) — захватывающими были не только сюжетные интриги, но и сами персонажи. Ведь, как говорит наш эксперт, психотерапевт Николай Стрелков, за благополучными и адекватными героями наблюдать не так интересно. Журналисты 59.RU разобрали психологические портреты четырех из них, которые особо отличились, и предположили, что с людьми с подобными характеристиками, если вы встретите их в реальности, может быть не так.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о культуре молодежных криминальных сообществ Казани, подростковых субкультурах с бандитским настроением, распространенных с конца
Мама Андрея Светлана Михайловна
Что случилось: женщина начинает странно себя вести — разговаривает со стеной, поджигает себя, поэтому попадает в психиатрическую больницу. Ее партнер обвиняет в доведении до больничной койки сына Светланы, Андрея — вчерашнего прилежного музыканта и сегодняшнего группировщика.
— Можно ли сказать, что Андрей довел мать до такого состояния? Или до этого в ее поведении были какие-то предпосылки к психозу?
— Обвинять кого-то в том, что тебя довели, — это детская позиция. Старая буддистская мудрость гласит: если ты обвиняешь другого, ты стоишь в начале пути, если обвиняешь себя, ты прошел половину, если не обвиняешь никого, ты достиг мудрости. Сказать, что Андрей довел того, кто его воспитывал, несколько абсурдно. Ты страдаешь от того, что сделал сам. Что слепил, с тем и живи, если уж так, — рассуждает Николай Стрелков. — Поэтому виноват не Андрей, а сама мама — ее личность, способ взаимодействия с реальностью привел к тем последствиям.
Героиня также связывается с наперсточниками — легко отдает им 100 рублей (большие деньги по тем временам!), меховую шапку и уже готова снять пальто. Психотерапевт считает, что люди, которые не видят далеко и верят в легкую удачу, достаточно инфантильны. Они легко идут на поступки, влекущие за собой много проблем, с которыми не справится психика. Спасением для ментального здоровья станет уход в психотическое расстройство.
По мнению врача, дети даже самым мерзким поведением не могут довести до психоза своих родителей. Николай Стрелков утверждает: психически здоровые родители не воспитают психически нездоровых детей. Даже если ребенок получит сильную травму, здоровые родители не потеряют равновесие настолько, как это произошло у мамы Андрея.
— У зрителей вызывает вопрос момент, когда Светлана решила поджечь себе волосы — она это делает напоказ, только когда к ней подошли двое ее детей. О каких нарушениях психики это может говорить?
— У нее есть истероидный компонент личности, у таких людей есть потребность эмоционально себя выплеснуть, что-то сказать. Это так или иначе направлено на публику. Четко это не прорисовано, но тем не менее что-то у нее в личной жизни не клеится — куда делся папа Андрея? Появляется новый мужчина, с ним она себя демонстративно ведет, выставляя за дверь, ничего не обсуждая.
Мама Андрея — слабый человек и холерик — ярко реагирует на провокации. Вместо нетривиального решения проблем, которые говорили бы о ее интеллектуальном развитии, она выходит на эмоции.
Рома Колик
Что случилось: подросток пытается добиться девушки Марата преследованиями, но быстро сдается после перепалки с ним. Потом Колик случайно оказывается наедине с Айгуль, где обещает не трогать ее, но не сдерживает слова и насилует.
— На отказ в знакомстве он продолжает преследовать Айгуль. Каким людям свойственно такое поведение? Можно ли таких назвать просто целеустремленными?
— Он однозначно из разряда асоциальных типов личности с нарциссическим компонентом. Эти люди не склонны рассматривать других как отдельных людей, только как некое продолжение себя или как вещь. Поэтому отказ воспринимается странно: они пытаются манипуляциями, угрозами, тем или иным образом достичь поставленной цели, то есть им нужна цель, а не человек.
Глубокой психопатизации у героя нет: он не продолжил преследовать девушку. По мнению психотерапевта, как раз нарциссы отказываются предпринимать попытки к достижению целей, которые недоступны, потому что не хотят разочаровываться в себе.
— Подростков, которые настолько же уверены в себе, обязательно разбаловали родители?
— Нет, если говорить о нарциссическом и асоциальном типе личности. Основной момент в семьях, который приводит к потере эмпатии, — это замещение любви материальным компонентом. Если это соотнести с избалованностью, то да.
— Колик дает «слово пацана» Айгуль, что не тронет ее, но в итоге насилует. Это проявление психопата?
— Такие люди абсолютно искренни в момент, когда что-то делают, но это касается лишь момента. Потом меняются приоритеты и они идут уже исходя из них. Это больше свойственно антисоциальному типажу. До той поры, пока им нужен человек, они всё для него будут делать. Когда потребность пропадет, они очень легко его разменяют.
Колик — нарцисс, который умеет коммуницировать и расположить к себе человека. Уровень самоконтроля у него низкий, а эмоциональность высокая — он раб своих эмоций. Самооценка неадекватно завышена. Темперамент холеричный, но ближе к сангвинику.
Девушка Марата Айгуль
Что случилось: скромная скрипачка начинает встречаться с пацаном из группировки «Универсамовских», несмотря на разницу интересов. Вместе с Маратом она сбегает из дома. Школьницу из видеосалона «Универсамовских» ворует вражеская группировка. В кафе, где удерживали Айгуль, ее насилует Рома Колик. На дискотеке, куда выбралась девочка после инцидента, об изнасиловании узнают все и отрекаются от нее. Айгуль не выдерживает и совершает суицид.
— На протяжении всей ленты чувствуется жесткость родителей Айгуль. Но скромная и прилежная дочь позволяет себе убегать из дома. Она устала быть скромной под родительским напором или на самом деле она не та, какой кажется?
— Типичный сценарий — любовь отличницы к хулигану. У девочек, которые однобоко воспитываются строгими родителями, есть перекос. С одной стороны, человек хорошо знаком со своей социальной, правильной, хорошей стороной, с другой — он мало знаком со второй своей половинкой. Пока человек растет, он находится под контролем родителей. В подростковом возрасте идет внутренняя революция — вторая половинка оказывается меньше заблокирована, но человек не может ее в достаточной степени отыскать себе, ибо там запреты родителей, воспитание не дает нормально с этим взаимодействовать. Но можно это легко найти в другом — в Марате. Вот и формируются такие пары, где встречается люди совершенно разных культурно-социальных слоев, потому что видят друг в друге свою спрятанную половинку.
В закрытости Айгуль, по мнению врача, виноваты родители — это не ее врожденная «комплектация». Для школьницы родители опасны, потому что с ними нельзя показывать себя с неправильных, по их мнению, сторон.
— Может ли подростка со стабильной психикой довести до суицида всеобщее презрение?
— Если подросток со стабильной психикой, у него стабильные родители. Если стабильные родители, с ними хорошее взаимодействие. Дальше уходим вперед — суицид происходит, когда человек чувствует сильнейшую душевную боль и безысходность. Если у ребенка адекватная психика и следственно, адекватные родители, они с ним смогут поговорить. Возможность принять, выслушать, не давить, поддержать снимет чувство сильнейшей душевной боли. Безысходность тоже отойдет на задний план, потому что родители смогут как минимум обрисовать, что всё проживаемо.
У Айгуль низкая самооценка, по словам психотерапевта, это типично для людей, которых воспитывают исключительно хорошими. Зато высокий уровень самоконтроля, но он работает, пока девочка находится в рамках понятных ситуаций. Во время кризиса, как у Айгуль, самоконтроля не будет. Такие люди плохо умеют общаться и быть открытыми, потому что знают только одну свою сторону.
Вова Адидас
Что случилось: Вова — старший брат Марата, который возвращается после двух лет в армии, но его авторитет среди хулиганов не угасает. Молодой человек ведет себя спокойнее и рассудительнее остальных и старается помочь «своим». Со временем он набирается смелости и «отшивает» старших группировщиков, устраивая свои порядки. После нападения на него, Марата, Зиму и изнасилования Айгуль членами вражеской банды он убивает их главаря, случайно оказывается на его похоронах и решает переосмыслить жизнь — уходит из группировки.
— По ощущениям зрителя, герой остается положительным даже несмотря на убийство — он заступался за брата и его девушку. Какой человек способен на такие контрастные поступки?
— Вова Адидас — личность неоднозначная. Он был в Афгане, вернулся немножко контуженным, немножко с сорванной головой. Тем более тут показан период после возвращения из армии. Он легко выходит из себя и теряет контроль. Для них убийство является повседневностью, и у них очень снижен порог эмпатии и контроля своих эмоций. Возможно, посттравматический синдром играет роль. То есть изначально личность будто неплохая, но мы не знаем его предшествующую историю. У него либо посттравматическое стрессовое расстройство и он теряет голову, когда возникает какое-то препятствие, что близко к реальности, либо он благородный пират, которых мы обсуждали в прошлом материале.
У Вовы Адидаса высокая самооценка, потому что он достигает всех своих целей, но самоконтроль невысокий. Он хорошо умеет общаться и может уболтать любого. По темпераменту он холерик, ближе к сангвинику.
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