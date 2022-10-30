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«Белиберда какая-то»: у случайных прохожих спросили про Хеллоуин — их ответы удивили

Некоторые вспомнили, что русские колядки очень похожи на «импортный» Хеллоуин

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В понедельник, 31 октября, жители многих стран отмечают Хеллоуин. Популярность этого одновременно страшного и веселого праздника растет по всему миру. Некоторые россияне тоже не прочь повеселиться в канун Дня Всех Святых, вырезать «Джека с фонарем» и примерить на себя устрашающий образ.

Наши коллеги из NGS24.RU спросили у случайных прохожих, будут ли они отмечать Хеллоуин, за что любят этот праздник или, напротив, относятся к нему с негативом. Ответы удивили — посмотрите наш видеосюжет, который опубликован чуть выше.

Вот несколько мнений из нашего опроса:

— Мы живем в России, зачем нам эти тыквенные чудища?

— Когда смотришь зарубежные фильмы по этому празднику, кажется, что нам в России этого не хватает.

— Я не воспринимаю всю эту белиберду, непонятно что преследующую. Что-то такое неопределенное, неэффективное, не для воспитания, не для души.

А вы как относитесь к Хеллоуину? Пишите в комментариях!

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