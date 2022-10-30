«Белиберда какая-то»: у случайных прохожих спросили про Хеллоуин — их ответы удивили

В понедельник, 31 октября, жители многих стран отмечают Хеллоуин. Популярность этого одновременно страшного и веселого праздника растет по всему миру. Некоторые россияне тоже не прочь повеселиться в канун Дня Всех Святых, вырезать «Джека с фонарем» и примерить на себя устрашающий образ.

Наши коллеги из NGS24.RU спросили у случайных прохожих, будут ли они отмечать Хеллоуин, за что любят этот праздник или, напротив, относятся к нему с негативом. Ответы удивили — посмотрите наш видеосюжет, который опубликован чуть выше.