Певца Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем

Певца и композитора Игоря Николаева этой ночью экстренно доставили в кардиоцентр из-за проблем с сердцем — по данным источников «Известий», у него подозревают инфаркт. Сейчас Николаев находится в блоке интенсивной терапии, о его точном состоянии не сообщается.
Корреспонденты StarHit.ru попытались пообщаться с супругой Николаева, но та пока не выходит на связь. Помощница артиста же заявила, что у неё нет информации о его состоянии.
Игорю Николаеву 63 года. В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры, после этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал сольно. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году получил звание народного артиста России.
В эти выходные стало известно, что зоолог Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер. Телеведущий поскользнулся и упал еще 2 января. Несколько дней он провел в палате интенсивной терапии, но теперь его перевели в обычную. Сейчас его состояние улучшается.
Также в январе в реанимацию с пневмонией попали фигурист Роман Костомаров и режиссёр Никита Михалков.