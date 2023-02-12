«Митя будет ходить»: ветеринары прооперировали кота, спасенного на Линейной

— Вчера Митю прооперировали, операция прошла хорошо. Митя будет ходить, — сообщили в фонде. — Ушибы внутренних органов доставляют малышу боль, поэтому сейчас он на обезболивающих препаратах.



В организации уточнили, что коту несколько раз в день проводят УЗИ, врачи держат на контроле состояние животного. Спасенный кот находится в стрессе и боится громких звуков. Кроме Мити, из-под завалов дома в Новосибирске достали еще трех котов.

