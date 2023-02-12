«Митя будет ходить»: ветеринары прооперировали кота, спасенного на Линейной

Спасенный из взорвавшегося дома на улице Линейной кот перенес операцию. Как сообщили в фонде помощи животным АНО ВИАВЕТ в соцсети «ВКонтакте», он находится на круглосуточном мониторинге в стационаре.
— Вчера Митю прооперировали, операция прошла хорошо. Митя будет ходить, — сообщили в фонде. — Ушибы внутренних органов доставляют малышу боль, поэтому сейчас он на обезболивающих препаратах.
В организации уточнили, что коту несколько раз в день проводят УЗИ, врачи держат на контроле состояние животного. Спасенный кот находится в стрессе и боится громких звуков. Кроме Мити, из-под завалов дома в Новосибирске достали еще трех котов.
— Говорить о том, когда его состояние стабилизируется окончательно, пока очень сложно. Но, мы верим, что Митя справится со всеми испытаниями, так как его очень ждут дома родители его хозяйки Ани, — написали в группе фонда.
Напомним, хозяйкой спасенного животного была 22-летняя Анна Нечуятова. Ее нашли погибшей при разборе завалов дома на улице Линейной. В момент взрыва газа 9 февраля она была в квартире.
Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Линейной, 39 прогремел утром 9 февраля. В ЧП погибли 13 человек. 10 февраля в Новосибирской области объявили день траура. После происшествия в городе задержали двух подозреваемых по делу о взрыве на Линейной. Все, что известно о ЧП, вы можете почитать здесь.