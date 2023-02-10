Нашли по громкому мяуканью: истории спасения котов из взорвавшегося дома на Линейной

Первым 9 февраля примерно в 16:00 из-под бетонных плит достали серого кота с полосатым окрасом и белым пузом. Он громко мяукал под завалами в подвале.

Спасенного кота отвезли в ветеринарную клинику. Как объяснила НГС директор благотворительного фонда АНО «ВИАВЕТ» Татьяна Власова, животное находится в тяжелом стабильном состоянии. Директор была на месте ЧП и сама забирала кота.