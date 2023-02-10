Нашли по громкому мяуканью: истории спасения котов из взорвавшегося дома на Линейной

Вчера, 9 февраля, из-за взрыва газа в жилом доме на улице Линейной обрушился подъезд пятиэтажки. Спасатели целый день разгребали завалы, из-под бетонных плит доставали тела погибших, помогали пострадавшим и спасали животных. Котов из-под плит достают второй день: хозяева одних погибли в трагедии, а другие были готовы бежать в дом, чтобы спасти животное — читайте истории чудесного спасения.
Прятался в подвале
Первым 9 февраля примерно в 16:00 из-под бетонных плит достали серого кота с полосатым окрасом и белым пузом. Он громко мяукал под завалами в подвале.
Спасенного кота отвезли в ветеринарную клинику. Как объяснила НГС директор благотворительного фонда АНО «ВИАВЕТ» Татьяна Власова, животное находится в тяжелом стабильном состоянии. Директор была на месте ЧП и сама забирала кота.
— Котик находится на круглосуточном мониторинге в стационаре. Состояние пока без изменений, специалисты ждут, когда он придет в себя, стабилизируется, чтобы его можно было прооперировать. Жизни животного ничего не угрожает, — говорит Татьяна Власова.
Кот, по слова директора фонда, сильно напуган, у него ушибы внутренних органов и перелом правого бедра. Врачи пристально следят за животным.
Сначала о семье кота ничего не было известно, но позже выяснили, что его хозяйкой была 22-летняя Анна Нечуятова. Девушку нашли погибшей при разборе завалов, она была в квартире в момент взрыва газа. Анна жила на Линейной вместе с парнем Богданом, он вышел из дома на работу за девять минут до трагедии. Последнее сообщение, которая написала Анна Богдану, было о том, что она чувствует запах чего-то кислого.
— Пахнет. Сказал вызвать газовщиков и ушел. В 07:35 Аня написала в WhatsApp, что пахнет чем-то непонятным в квартире. Я это не прочитал, в это время и уехал на работу, — ранее объяснил Богдан корреспонденту НГС.
Был готов забежать в квартиру, чтобы спасти кота
Второго котика спасли вечером того же дня примерно в 18:00, он был в одной из квартир дома, в 4 подъезде, который не затронул взрыв. Хозяин животного — Владимир Маркиш, в момент взрыва был на работе на ночной смене, домой вернулся утром и увидел, что все горит. Он снимал в доме квартиру.
— Первое действие, когда увидел, подумал спасать кота. Я бы сам забежал в квартиру, но не пускали, а потом пожарные вынесли кота. Он чувствует себя хорошо, сейчас у знакомых.
По словам мужчины, в момент взрыва дома была его девушка, она не пострадала. После случившегося на место трагедии приехал собственник квартиры, ему разрешили зайти в дом, все вещи там целые, только вырезали окно.
Третьего кота с пятнистым окрасом с элементами рыжего, серого и белого, спасатели достали через несколько минут. О том, кто его хозяин, редакции НГС пока неизвестно.
Четвертого, черно-белого котика, достали из-под завалов утром 10 февраля. Спасатели передали животное хозяину.
Также журналисту НГС рассказали, что в 3 подъезде на 4 этаже жила женщина с детьми и пятью собаками. Всех животных удалось спасти.
10 февраля в Новосибирске объявили днем траура, в этот день вспоминаем погибших в страшной трагедии, которая потрясла Новосибирск.