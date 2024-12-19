Путин отвечал на вопросы россиян и журналистов больше 4,5 часа: главные заявления — кратко

«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подвел итоги года. Мероприятие объединило в себе два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию. Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось порядка 4,5 часа, но даже за это время ответить на все вопросы не удалось, ведь их было более 2,3 миллиона. Но большинство россиян интересовали одни и те же вопросы. Что на них ответил Владимир Путин — в нашем материале.

Об СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще до начала прямой линии сказал, что тема СВО стала самой волнующей. Об этом было больше всего вопросов, как от жителей страны, так и от журналистов. Главное, о чем говорил Владимир Путин — переговоры с Украиной.

— Государственное устройство таково, что целый ряд органов формируется президентом. Если первое лицо не легитимно, то все это теряет легитимность. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными — с Радой и главой Рады. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что российские власти готовы пойти на компромисс, ведь «политика и есть искусство компромисса».

Источник: Ruptly

Не обошел стороной президент и ситуацию в Курской области. Туда 6 августа прорвались ВСУ и продвинулись вглубь на 40 километров, захватив 28 населенных пунктов. Спустя четыре месяца боев, все ждут, когда они закончатся.

— Ребята воюют. Военного смысла не было заходить туда и бросать туда силы. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате… Я представляю, есть планы. Но сказать — к такому числу, так не делается, — сказал Владимир Путин. — Ребята же меня слышат. И они пойдут к этой дате, не считаясь с потерями. Точно выбьют, и после этого можно будет оценить ущерб. Всё будет восстановлено. Не может быть сомнений.

Разговор зашел и о новой российской ракете «Орешнике». Ей ударили в ноябре по военному объекту на Украине после атак американскими ATACMS и британскими Storm Shadow вглубь России. Демонстрируя силу российской разработки, Владимир Путин предложил предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западной ПВО.

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.

— Представим, что наша система стоит на удалении 2 тысяч. Даже противоракеты в Польше до него не достанут. Чтобы долететь до такого расстояния, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение блоков, — подчеркнул президент. — Шансов никаких нет, чтобы сбить «Орешник». Пусть западные эксперты предложат нам и заказчикам провести высокотехнологическую дуэль. Пусть определят какой-то объект в Киеве, сосредоточат все силы ПВО и пусть посмотрят, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Для нас будет интересно.

Источник: Ruptly

Порассуждать президенту пришлось и о прошлом. У него поинтересовались, что бы он сделал, если бы из настоящего переместился на три года назад — принял бы решение начать СВО или нет.

— Гипотетический вопрос. Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что происходит сейчас, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал, что такое решение, которое я принял, надо было принимать раньше. Второе, знай об этом, нужно было начать готовиться к этому раньше, — отметил Владимир Путин.

Источник: Ruptly

О конфликтах

На «Итогах года» присутствовали и иностранные журналисты, поэтому не обошлось без обсуждений ситуации на международной арене. Американский журналист поинтересовался у Владимира Путина, когда состоится контакт с избранным президентом США. Корреспондент предположил, что это произойдет в случае ослабления главы России.

— Это вам бы хотелось, чтобы мы ослабли, — парировал Владимир Путин. — Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Страна становится по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим. О темпах развития экономики я уже сказал, мы укрепляем свою боевую способность, мы наращиваем оборонную промышленность, делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках.

Источник: Ruptly

Общение с американским журналистом продолжилось вопросом про Сирию. В декабре боевики устроили госпереворот в этой стране, из-за которого действующий президент Башар Асад бежал в Россию. В стране при этом были миротворческие силы России.

— Мы же пришли в Сирию 10 лет для того, чтобы там не был создан террористический анклав, как, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли, — уверен президент. — И даже те группировки, которые воевали с режимом Асада, они же претерпели внутренние изменения. […] Европейские страны и США хотят наладить с ними отношения. […] Значит они изменились. А это значит, что в известной степени цель достигнута.

Президент долго рассуждал про ситуацию в Сирии, но заключил: «Все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, на мой взгляд, Израиль». Действия этой страны он осуждает.

— Я не знаю, какие цели окончательные преследует Израиль в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это делали практически на всех уровнях — начиная и с общественного, и в Совете Безопасности ООН, — выразил свое мнение Владимир Путин. То же самое относится и к действиям Израиля в отношении Ливана.

Решить палестинско-израильский конфликт, по мнению Владимира Путина, можно, только «убрав причину ее возникновения». В этом должно было помочь решение Совбеза ООН об образовании двух государства — Израиля и Палестины.

— Израиль создан, Палестина фактически до сих пор не создана — в этом вся проблема. Больше того, со стороны Израиля продолжается так называемая незаконная поселенческая деятельность, — заключил по этому вопросу президент.

Источник: Ruptly

Об экономике

Безусловно, россиян гораздо сильнее интересовала ситуация внутри страны, а не за ее пределами. В частности, речь шла об экономической сфере. Многие жители переживали, что экономика в России страдает в текущих условиях.

— Знаете, когда у нас всё спокойно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только всё свистит у виска, к сожалению, и пули свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас. Всё измеряется экономикой, — начал свое выступление президент. — С экономикой в России в целом всё нормально и устойчиво, развивается несмотря ни на что.

Источник: Ruptly

В доказательство своих слов Владимир Путин привел несколько цифр. Рост экономики в этом году составляет 3,9% против 3,6%, безработица достигла рекордного минимума — 2,3%. Промышленность тоже активно развивается, на 4,4%, а перерабатывающая и вовсе на 8%. Но не все так позитивно. Главным вызовом является высокая инфляция. По данным президента, она сейчас составляет 9,3%, правда, и заработные платы выросли на 9%.

— В целом ситуация стабильная и надежная. Есть проблемы. Инфляция, такой разогрев экономики. Есть задача приземлить эти темпы, — заключил Владимир Путин.

Источник: Ruptly

Но тема роста цен оказалась слишком волнующей. Многие граждане страны уверены, что фактически продукты подорожали гораздо сильнее. В ответ президент лишь развел руками, и сказал, что опираться в любом случае можно только на официальную статистику, в ней — усредненные цифры. Главной причиной, из-за чего растут цены, является увеличение потребления. Оно превышает темпы развития производства продуктов питания.

— Продуктов не стало настолько больше, на сколько выросло потребление. Нужно работать в этом смысле. Вторая причина — урожай, третья — удорожание производства, — привел другие причины глава государства.

Многие эксперты склоняются, что не допустить этого мог Центробанк. Для этого регулятор должен был раньше среагировать на ситуацию в стране. Сейчас же ЦБ приходится поднимать ключевую ставку до рекордных значений. На данный момент показатель зафиксирован на уровне в 21%, но завтра, 20 декабря, пройдет очередное заседание совета директоров Банка России. На нем рассмотрят изменение ключевой ставки.

— Набиуллина не говорит мне о том, какая будет ставка. Она наверное этого сама пока не знает, потому что Центробанк обсуждает это на совете директоров на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение, — отметил Владимир Путин и заверил, что решение станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Источник: Ruptly

О демографии и мерах поддержки

Не обошел стороной президент и другую острую проблему в России — демографии. Президент России назвал его ключевым для страны, ведь коэффициент рождаемости сейчас — 1,41%. Чтобы обеспечивать воспроизводство, этот показатель должен поднять до 2,1%. Негативный тренд наметился из-за нехватки женщин детородного возраста. Их число снизилось на 30%.

Источник: Ruptly

— Девочки нужны, девушки. Целая программа создана, — объяснил президент. — Во-первых, единое пособие для семей с детьми. От беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Во-вторых, уникальное наше изобретение — материнский капитал. Мы сохраняем ипотеку под 6%. Развиваем систему, связанную с детством и материнством. Это очень важные вещи. Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов РФ. Потому что это вызов для России. Народонаселение это то, что составляет страну. Мы делаем немало, но очевидно недостаточно.

Источник: Ruptly

Отдельно остановились на вопросе семейной ипотеки. К президенту обратилась молодая семья, которая уже длительное время не может купить квартиру. Они рассказали президенту о проблемах в этой отрасли: завышенные требования банков для получения льготного кредита и нехватка средств, которые Минфин выделяет кредитным организациям.

— Это безобразие. Потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано (и я это обещание проверю, насколько оно исполняется), что никаких лимитов не будет, — ответил президент. — Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Эта разница-то в банках оседает, между прочим, для них это доход, и немаленький. Поэтому если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк. Я проверю.