«Рост цен — вещь неприятная, плохая»: Владимир Путин назвал причины подорожания продуктов

Рост цен в стране очень волнует жителей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Владимир Путин ответил, что Россия справится с ростом цен, и признал, что правительство должно активнее работать по развитию отдельных отраслей.

— Я говорю об усредненных цифрах. Мы не можем на что-то другое опираться, кроме как на усредненный показатель, — подчеркнул Владимир Путин, указывая, что инфляция сейчас — около 9%.

Президент отметил, что по поводу роста цен есть объективные и субъективные причины для этого:

— У нас постоянно растет производство продуктов питания. Плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем. У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограммов на человека, а в мире — 42 килограмма. Вроде бы хватает. Потребление мяса выросло в два раза.

По словам главы государства, каждый год увеличивается производство молока, но и потребление. Не хватает его для производства масла — рост цен на 33%. Продуктов не стало настолько больше, сколько выросло потребление. Нужно работать в этом смысле. Вторая причина — урожай, третья — удорожание производства.

Есть и субъективные вещи, недоработки. Некоторые эксперты, по мнению Владимира Путина, полагают, что Центробанк мог бы раньше использовать механизмы, не связанные с ключевой ставкой. Многие считают, что нужно было делать это раньше.

Правительство, по словам Путина, работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень многое делает.

— О будущем нужно думать, о будущем. Даже во время ВОВ думали о будущем. Правительство формирует нацпроекты. Не плохо было бы думать о развитии отдельных отраслей. Рост цен — вещь неприятная, плохая. Но, исходя из макроэкономики, мы с этим справимся, — заключил Владимир Путин.