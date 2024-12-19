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Политика Итоги с Путиным «Рост цен — вещь неприятная, плохая»: Владимир Путин назвал причины подорожания продуктов

«Рост цен — вещь неприятная, плохая»: Владимир Путин назвал причины подорожания продуктов

Президент отвечает на вопросы граждан и СМИ

1 143
37 комментариев

Рост цен в стране очень волнует жителей

Источник:

Владимир Путин ответил, что Россия справится с ростом цен, и признал, что правительство должно активнее работать по развитию отдельных отраслей.

— Я говорю об усредненных цифрах. Мы не можем на что-то другое опираться, кроме как на усредненный показатель, — подчеркнул Владимир Путин, указывая, что инфляция сейчас — около 9%.

Президент отметил, что по поводу роста цен есть объективные и субъективные причины для этого:

— У нас постоянно растет производство продуктов питания. Плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем. У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограммов на человека, а в мире — 42 килограмма. Вроде бы хватает. Потребление мяса выросло в два раза.

По словам главы государства, каждый год увеличивается производство молока, но и потребление. Не хватает его для производства масла — рост цен на 33%. Продуктов не стало настолько больше, сколько выросло потребление. Нужно работать в этом смысле. Вторая причина — урожай, третья — удорожание производства.

Есть и субъективные вещи, недоработки. Некоторые эксперты, по мнению Владимира Путина, полагают, что Центробанк мог бы раньше использовать механизмы, не связанные с ключевой ставкой. Многие считают, что нужно было делать это раньше.

Правительство, по словам Путина, работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень многое делает.

— О будущем нужно думать, о будущем. Даже во время ВОВ думали о будущем. Правительство формирует нацпроекты. Не плохо было бы думать о развитии отдельных отраслей. Рост цен — вещь неприятная, плохая. Но, исходя из макроэкономики, мы с этим справимся, — заключил Владимир Путин.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

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Комментарии
41
Светлана В-ва
34 минуты
кому еще хочется плюнуть в монитор)
Aнгличанка Гадит
27 минут
Вы мои маленькие друзья сами виноваты в росте цен. Стали слишком много есть. Экономика за вашим аппетитом не поспевает. Шутка ли, 80 кг мяса в год на человека. Только вот непонятно, это живого веса, или обработанного.
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