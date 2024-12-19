При каких условиях Россия пойдет на компромиссы в конфликте с Украиной: Путин назвал условия для переговоров

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос от американского журналиста. Корреспондент поинтересовался, когда состоятся переговоры РФ и Украины. Путин ответил, что Россия готова к переговорам с Киевом.
— Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссу, — подчеркнул президент.
Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, временное затишье на поле боя не устроит российскую сторону. В настоящее время Киев не готов к тому, чтобы пойти навстречу РФ.