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Политика Итоги с Путиным При каких условиях Россия пойдет на компромиссы в конфликте с Украиной: Путин назвал условия для переговоров

При каких условиях Россия пойдет на компромиссы в конфликте с Украиной: Путин назвал условия для переговоров

Путин заявил, что политика и есть искусство компромисса, Россия всегда к ним готова

794
35 комментариев

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года»

Источник:

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос от американского журналиста. Корреспондент поинтересовался, когда состоятся переговоры РФ и Украины. Путин ответил, что Россия готова к переговорам с Киевом.

— Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссу, — подчеркнул президент.

Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом

Источник:

Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, временное затишье на поле боя не устроит российскую сторону. В настоящее время Киев не готов к тому, чтобы пойти навстречу РФ.

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Комментарии
35
пчёлкин
41 минута
Сирия хорошо показала во что выливается временное затишье.
266139480
25 минут
Один вопрос когда ты свалишь . Всё остальное порожняк
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