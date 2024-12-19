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Политика Итоги с Путиным «Когда у нас всё спокойно, хочется движухи»: что сказал Владимир Путин о ситуации в России — главные заявления

«Когда у нас всё спокойно, хочется движухи»: что сказал Владимир Путин о ситуации в России — главные заявления

Сегодня президент отвечает на вопросы СМИ и граждан

862
46 комментариев

Владимир Путин начал прямую линию по итогам года

Источник:

Президент Владимир Путин начал подводить итоги 2024 года. Сегодня во время вступительной речи он сделал несколько важных заявлений.

У президента спросили, как России удается удержаться на плаву.

— Знаете, когда у нас всё спокойно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только всё свистит у виска, к сожалению, и пули свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас. Всё измеряется экономикой.

Традиционно с экономики начинаем. Всё на экономике — это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, стабильность, обороноспособность. С экономикой в целом обстоит ситуация нормально в России, несмотря на внешние угрозы. В прошлом году рост экономики — 3,6%, в этом — 3,9%, а может, даже и 4%. Нужно посмотреть.

Это означает, что за два года рост экономики составил около 8%. В США — 5–6%, в Европе — 1%, в Германии — 0%. Международные институты экономические поставили на первое место по покупательной способности и четвертое в мире. В этом году мы обогнали ФРГ и Японию.

Но это не показатель, на котором мы должны успокоиться. Если Еврозона заснула, то есть другие экономики. Мы должны набранный темп сохранить. Но есть и другие показатели: они являются, мягко говоря, удовлетворительными. У нас безработица на рекордно низком уровне — 2,3%. Рост промышленности — 4,4%, а перерабатывающая промышленность — 8%.

Тревожным сигналом является инфляция. Где-то уже 9,3%. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении за минусом инфляции.

В целом ситуация стабильная и надежная. Есть проблемы. Инфляция, такой разогрев экономики. Есть задача приземлить эти темпы.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

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Комментарии
46
За державу обидно!
42 минуты
Зачем нам байки про суверенитет Европы и про рост в эконимике. У нас селёдка и минтай подорожали ,вот бы как то это объяснить на пальцах, просто и доступно,без цифр и процентов,ссылок на инфляции,стагнации,международные договора и санкции,рост цен за рубежом и прочих наборов слов. Почему селёдка????
Светлана В-ва
46 минут
скучно ему? А на кладбищах ох как весело. А в магазинах вобще обхохочешься.
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