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Семья Итоги с Путиным «Девочки нужны, девушки»: что президент думает о ситуации с рождаемостью в России

«Девочки нужны, девушки»: что президент думает о ситуации с рождаемостью в России

Владимир Путин высказался о демографической ситуации в стране

484
16 комментариев

В России не хватает младенцев, чтобы обеспечить воспроизводство населения

Источник:

Владимир Путин назвал вопрос рождаемости ключевым для России. Он сделал несколько заявлений во время прямой линии. Коэффициент рождаемости в России сейчас — 1,41%.

— Для того чтобы обеспечивать воспроизводство, нужно поднять до 2,1%. Когда малочисленное поколение доходит до детородного возраста, оно воспроизводит небольшое потомство. У нас сблизились эти тренды падения рождаемости после ВОВ и распада СССР, — подчеркнул президент.

Владимир Путин привел цифры — в России количество женщин детородного возраста сократилось на 30%.

— Девочки нужны, девушки. Целая программа создана, — объяснил президент. — Во-первых, единое пособие для семей с детьми. От беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Свыше 10 миллионов детей получают его.

Во-вторых, уникальное наше изобретение — материнский капитал.

Мы сохраняем ипотеку под 6%. Развиваем систему, связанную с детством и материнством. Это очень важные вещи.

Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов РФ. Потому что это вызов для России. Народонаселение — это то, что составляет страну. Мы делаем немало, но, очевидно, недостаточно.

Мы ведем онлайн-трансляцию с прямой линии президента.

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Комментарии
16
Гость
33 минуты
Сейчас начнут завоз таджичек для производства мяса
Гость
33 минуты
Крайне важно, чтобы будущая мать чувствовала себя в безопасности и экономической независимости!
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