НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -10

2 м/c,

ю-в.

 757мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Политика Итоги с Путиным «Для нас это будет интересно»: Владимир Путин оценил «Орешник» и предложил Киеву и Западу дуэль

«Для нас это будет интересно»: Владимир Путин оценил «Орешник» и предложил Киеву и Западу дуэль

Президент ответил на критику новой ракеты

224
3 комментария

Президент уверен, что ПВО не способно противостоять новой российской разработке

Источник:

Владимир Путин предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западного ПВО. Ответ прозвучал на вопрос о том, что на Западе говорят о слабости новой российской разработки.

— Да, были разработки, причем уже российского периода. На этой базе думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию. И в конце концов до меня разработка дошла. И я принял решение — производить его или нет. Это новое оружие. Средней и меньшей дальности, — объяснил Владимир Путин. — Нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые мечтают об уничтожении неонацистского режима.

Владимир Путин оценил иностранные разработки. И подчеркнул, что дальность «Орешника» до 5,5 тысяч километроа.

— Представим, что наша система стоит на удалении 2 тысяч. Даже противоракеты в Польше до него не достанут. Чтобы долететь до такого расстояния, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение блоков, — подчеркнул президент. — Шансов никаких нет, чтобы сбить «Орешник». Пусть западные эксперты предложат нам и заказчикам провести высокотехнологическую дуэль. Пусть определят какой-то объект в Киеве. Сосредоточат все силы ПВО и пусть посмотрят, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Для нас будет интересно.

Кстати, на вопрос, почему «Орешник» так назвали, Владимир Путин честно сказал, что не знает.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Президент России Прямая линия Прямая линия с Владимиром Путиным
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Директор Завода (Ржака)
3 минуты
С наличием орешника можно ничего не боятся.
Гость
7 минут
Шикарный эксперимент предложил Путин. Пусть американцы укажут цель в Киеве, куда стянут все свои возможные средства ПВО, а мы ударим туда "старым и бесполезным" Opeшниkoм. Будет крайне интересно кто кого! Но мне кажется, дорогие партнёры как обычно трусливо сольются 😁
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Ольга,49

Серый мышъ,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление