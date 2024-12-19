«Она будет отвечать требованиям сегодняшнего дня»: Путин высказался о ключевой ставке

Путин надеется, что решение по ключевой ставке станет взвешенным Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Гостином дворе в Москве продолжаются Итоги года с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Президент предсказал будущее ключевой ставки.

–Набиуллина не говорит мне о том, какая будет ставка. Она наверное этого сама пока не знает, потому что Центробанк обсуждает это на совете директоров на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение, — отметил президент.

Путин предсказал будущее ключевой ставки Источник: Ruptly

Путин надеется, что решение по ключевой ставке станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Президент поделился, что изначально у него был вклад в Сбербанке. Однако когда Банк России был поставлен под санкции, он демонстративно перевел туда свои средства и туда же перечисляют зарплату.

Президент рассказал, в каком банке держит свои денежные вклады Источник: Ruptly