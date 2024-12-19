«Мы точно их выбьем»: Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО — когда освободят Курскую область

Владимир Путин заявил, что движение идет по всей линии фронта СВО каждый день. Он добавил, что наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.
— Боевые действия — сложная вещь. Мы движемcя к выполнению боевых задач. Наши ребята действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают, — подчеркнул Владимир Путин.
Президент перечислил ряд боевых подразделений, которые особо отличаются и воюют героически.
— В данный момент они ведут бой. Пожелаем им удачи, победы и возвращения домой, — призвал Владимир Путин. Зал поддержал его аплодисментами.
Прозвучал вопрос об освобождении Курской области.
— Я не хочу сейчас называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, — ответил Путин. — Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои, серьезные. Я не понимаю зачем. Военного смысла не было никакого. Ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые подразделения. Тем не менее это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу сказать. Так не делается.
108 миллиардов рублей уже выделено на помощь.
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