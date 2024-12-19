«Мы точно их выбьем»: Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО — когда освободят Курскую область

— Я не хочу сейчас называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, — ответил Путин. — Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои, серьезные. Я не понимаю зачем. Военного смысла не было никакого. Ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые подразделения. Тем не менее это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу сказать. Так не делается.