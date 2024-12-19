НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -10

2 м/c,

ю-в.

 757мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Политика Итоги с Путиным «Мы точно их выбьем»: Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО — когда освободят Курскую область

«Мы точно их выбьем»: Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО — когда освободят Курскую область

Президент не стал называть конкретных дат, но заявил, что планы есть

1 183
38 комментариев

Президент пожелал бойцам удачи

Источник:

Владимир Путин заявил, что движение идет по всей линии фронта СВО каждый день. Он добавил, что наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

— Боевые действия — сложная вещь. Мы движемcя к выполнению боевых задач. Наши ребята действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент перечислил ряд боевых подразделений, которые особо отличаются и воюют героически.

— В данный момент они ведут бой. Пожелаем им удачи, победы и возвращения домой, — призвал Владимир Путин. Зал поддержал его аплодисментами.

Прозвучал вопрос об освобождении Курской области.

— Я не хочу сейчас называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, — ответил Путин. — Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои, серьезные. Я не понимаю зачем. Военного смысла не было никакого. Ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые подразделения. Тем не менее это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу сказать. Так не делается.

108 миллиардов рублей уже выделено на помощь.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным Президент России
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Alx_nsk
16 минут
При нынешнем законодательстве очень сложно вслух задавать вопросы. Или просто формулировать свое мнение.
Гость
20 минут
Все, не могу я это больше читать, даже заголовки.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Ольга,49

Серый мышъ,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление