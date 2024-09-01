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Страна и мир Вслед за атаками на Россию взрывы охватили всю Украину: главные события недели

Вслед за атаками на Россию взрывы охватили всю Украину: главные события недели

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В Белгороде ВСУ атаковали населенные пункты

Беспилотники массово атаковали регионы России, погибли десятки людей, где-то начались пожары. На Украине полстраны осталось без электричества. Павлу Дурову, создателю Telegram, грозит до десяти лет тюрьмы. Мальчик-Ванга предсказал, когда наступит мир, а крупные конфликты подойдут к концу. В Сочи пришел циклон, и город ушел под воду.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных из тех, что произошли за прошедшую неделю.

Атаки ВСУ

Ночью 31 августа ВСУ атаковали Белгородскую область. Ракеты попали в многоэтажки, 46 местных жителей ранены. Пять человек погибли. По информации ТАСС, состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое.

В результате удара загорелось несколько жилых домов

Ночью 1 сентября система ПВО сбила 158 украинских беспилотников над 14 регионами России. В том числе несколько БПЛА было уничтожено над Москвой. Один из сбитых дронов упал в Московской области рядом с жилыми домами. По предварительным данным, в результате атак пострадавших нет.

Ситуация на Украине

Почти по всей территории Украины 26 августа прогремели взрывы. В стране начались перебои с электричеством, водоснабжением и работой транспорта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал это с российской атакой на инфраструктуру.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что из-за ударов свет пришлось отключить.

— В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах. Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. В Одессе временно приостановлена работа электротранспорта, — заявил Труханов у себя в Telegram-канале.

Помимо энергетических объектов, пострадала и военная инфраструктура.

Арест Дурова

Павла Дурова — создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram — задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже во Франции. Причиной ареста стал отказ предоставлять зашифрованные сообщения в Telegram.

29 августа суд Франции огласил первое решение по делу программиста. Дурова поместили под судебный надзор с залогом в пять миллионов евро и обязательством появляться в полиции дважды в неделю. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в парижской прокуратуре.

Создателя Telegram обвиняют в правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных транзакций.

Мальчик-Ванга

Слепой мальчик Саша с раннего детства мог предсказывать будущее. Из-за этого необычного дара его даже сравнивают с Вангой, знаменитой провидицей, которая тоже не могла видеть.

Недавно он рассуждал о будущем и поделился своим предсказанием о текущей обстановке и проблемах в мире.

— Закончится где-то в районе ноября или декабря этого года. Я не могу сказать точно, но могу примерно сказать, что в этот день должно произойти и в каком году это будет, — говорит Саша.

Возможно, речь идет о выборах на пост президента США. Финал как раз придется на это время. Или же о том, что под конец 2024 года произойдут важные события и изменения в мир.

Мальчик-Ванга уже предсказывал события, которые сбывались.

Шторм в Сочи

В ночь на 27 августа Сочи оказался под ударом циклона. Спасатели объявили штормовое предупреждение, и вскоре после этого начался сильный ливень, который всего за несколько минут затопил дворы и улицы. На федеральной трассе в Адлере ситуация стала критической: из-за обильных осадков она превратилась в реку и автомобили начали плыть по ней.

Ленина теперь река

Видео очевидцев собрали здесь. Однако ливень был не единственным испытанием. Жители наблюдали из окон за смерчем, так как не могли покинуть здания из-за затопленных дорог.

В Госдуме предложили сделать День знаний выходным днем

Депутаты Госдумы предложили сделать День знаний выходным для работающих родителей, чьи дети идут в первый, второй или третий класс 1 сентября.

— «Справедливая Россия — За правду» предлагает давать родителям школьников по всей стране выходной день 1 сентября. С сохранением заработной платы. Фракция внесла законопроект с такой инициативой в Госдуму, — сообщили Городским порталам в партии.

Если закон примут, то у родителей появится право не выходить на работу в День знаний. Новая поправка будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. По закону, в этот день родители смогут взять оплачиваемый выходной.

На экс-замминистра обороны завели уголовное дело

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно получал выгоду от использования парка «Патриот», который находится в ведении военного ведомства. На него завели уголовное дело.

В Красногорском районе Попов построил дом и организовал строительство загородного участка. Он заставлял подрядчиков делать ремонт и не оплачивал работы. А после завершения строительства продолжил использовать свое служебное положение для обслуживания участка площадью около трех гектаров в парке «Патриот».

Экс-замминистра обороны владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы общей стоимостью более 500 миллионов рублей.

Свадьба миллионера

81-летний миллионер из Германии женился на 26-летней девушке из России. Об этом рассказала немецкая газета Bild.

Весной у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина. 3 июля пара обвенчалась в церкви. Местом проведения церемонии стал тот же курорт, где супруги крестили ребенка.

Фото новобрачных

Алина родилась в России, получила образование в Санкт-Петербурге и Москве. По словам ее мужа, она родилась в обеспеченной семье, поэтому он стремится баловать ее так же, как это делали ее родители. И дело не только в материальных благах, но и в любви, поддержке друг друга.

Как изменились цены на жилье после отмены льготной ипотеки и что ждать дальше

с 1 июля в России прекратила действовать льготная ипотека, однако рыночная ставка продолжила расти. Эксперты рассказали Городским порталам о возможной стоимости жилья и ставкам по ипотеке.

— За прошедший месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России снизилась на 0,7%. С начала текущего года это самое ощутимое месячное снижение, — сообщил корреспонденту Городских порталов ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Аналитик не исключил, что в ближайшие месяцы средний дисконт при продаже вторичного жилья составит рекордные 7–7,5%. При этом владельцы ликвидного жилья будут стремиться продать его без снижения цены, рассматривая возможность сдачи в аренду.

С новостройками ситуация не такая радужная. Там пока цены падать и не собираются, отметил эксперт.

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Комментарии
7
ПЛУТ
1 сентября 2024, 17:09
Медленно но верно катимся в полный зад. Да да именно в неё.
отец Кабани
1 сентября 2024, 17:34
«Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи. Я всё время говорю, для Украины нам никаких ракет не жалко.😜
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