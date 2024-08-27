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Страна и мир Сочи ушел под воду. Город накрыл шторм: видео, как плывут машины и гуляют смерчи

Сочи ушел под воду. Город накрыл шторм: видео, как плывут машины и гуляют смерчи

Этой ночью гулять по курорту опасно для жизни

3 038
11 комментариев

По дорогам в Сочи теперь не ездят, а плывут

В ночь на 27 августа по Сочи ударил циклон. Спасатели объявили штормовое предупреждение, залповый ливень за считаные минуты утопил дворы и улицы. В Адлере федеральная трасса превратилась в реку — там плывут автомобили.

Ленина теперь река

Люди пытаются выбраться из затопленных машин по пояс в воде — и просто выплывают на сушу.

Люди выплывают из своих автомобилей

Ливень бушует во всех районах города. Вместо дорог там бурлящие потоки воды.

На Навагинской очень мокро

Также в городе заметили одинокого мужчину, который пытается прочистить ливневку. Сочинцам осталось лишь пожелать удачи этому трудяге.

Люди пытаются пробить ливневки

Но дело не ограничилось ливнем. Жители прямо из окон смотрят на смерч, который подошел близко к домам. При этом уехать из зданий практически невозможно — дороги здесь тоже затоплены.

В Хосте еще одна река

Отдельная проблема — потопы в многоквартирных домах. Попасть в них почти нереально.

Дом подтоплен

Синоптики обещают, что уже завтра дожди в Сочи закончатся. На курорте установится сухая и солнечная погода. Главное — пережить сегодняшнюю ночь и принимать удары погоды спокойно, как мужчина с зонтиком, которому нужно было куда-то идти.

Если человеку нужно идти, он идет

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Комментарии
11
Долой мракобесие
27 августа 2024, 07:57
Вероятно придётся увеличить курортный сбор и цены на отдых для компенсации потерь, но ничего, скрепоносцы потерпят
Картавый
27 августа 2024, 07:56
Крым горит, Тыва горит, Омск горит, Сочи тонет - Господь Бог уже устал делать знаки что пора остановиться.
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