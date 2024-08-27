Сочи ушел под воду. Город накрыл шторм: видео, как плывут машины и гуляют смерчи

По дорогам в Сочи теперь не ездят, а плывут Источник: «Любимый Сочи» / T.me











В ночь на 27 августа по Сочи ударил циклон. Спасатели объявили штормовое предупреждение, залповый ливень за считаные минуты утопил дворы и улицы. В Адлере федеральная трасса превратилась в реку — там плывут автомобили.

Ленина теперь река Источник: Типичный Сочи / T.me

Люди пытаются выбраться из затопленных машин по пояс в воде — и просто выплывают на сушу.

Люди выплывают из своих автомобилей Источник: Любимый Сочи / T.me

Ливень бушует во всех районах города. Вместо дорог там бурлящие потоки воды.

На Навагинской очень мокро Источник: Типичный Сочи / T.me

Также в городе заметили одинокого мужчину, который пытается прочистить ливневку. Сочинцам осталось лишь пожелать удачи этому трудяге.

Люди пытаются пробить ливневки Источник: ЧП Лазаревское / T.me

Но дело не ограничилось ливнем. Жители прямо из окон смотрят на смерч, который подошел близко к домам. При этом уехать из зданий практически невозможно — дороги здесь тоже затоплены.

В Хосте еще одна река Источник: ЧП Лазаревское / T.me

Отдельная проблема — потопы в многоквартирных домах. Попасть в них почти нереально.

Дом подтоплен Источник: ЧП Лазаревское / T.me

Синоптики обещают, что уже завтра дожди в Сочи закончатся. На курорте установится сухая и солнечная погода. Главное — пережить сегодняшнюю ночь и принимать удары погоды спокойно, как мужчина с зонтиком, которому нужно было куда-то идти.