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Страна и мир «Все рассыпется»: мальчик-Ванга озвучил новое предсказание на конец 2024 года

«Все рассыпется»: мальчик-Ванга озвучил новое предсказание на конец 2024 года

Великобританию ждут пугающие события

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51 комментарий
Мальчик говорит, что видит будущее

Слепой мальчик Саша начал предсказывать будущее еще в раннем детстве. Из-за этого необычного дара его даже называют Вангой, как известную провидицу, которая тоже была лишена зрения. Он озвучил новое пророчество, которое коснется большинства, и назвал дату, когда должны закончиться мировые конфликты.

Что ожидает мир

Недавно он рассуждал о будущем и поделился своим предсказанием о том, когда наступит мир и все крупные конфликты подойдут к концу.

— Закончится где-то в районе ноября или декабря этого года. Я не могу сказать точно, но могу примерно сказать, что в этот день должно произойти и в каком году это будет, — говорит мальчик-Ванга.

Можно предположить, что речь идет о выборах в США. Финал президентской гонки как раз произойдет в это время.

Под конец 2024 года произойдет много важных событий, но самое главное — закончится горячая фаза конфликта России и Украины.

Отдельное пророчество касается Великобритании.

— Лондон не затопит. Он рассыплется. Все постройки, которые там, очень знаменитые, могут взять и рассыпаться, — заявил провидец.

Что уже предсказал мальчик Ванга

О даре Саши узнали, когда он увидел смерть соседского мужчины. Он кричал, что тот умирает. Это оказалось правдой. У соседа были проблемы с сердцем. Он полз к двери и действительно умирал. На похоронах он называл имена уже умерших родственников покойного соседа, говорил, что они пришли. Местные были шокированы и стали приходить к Саше, чтобы узнать, что их ждет.

Его мама Елена Сулина не верила в паранормальный характер способностей Саши и долгое время утверждала, что он просто тонко чувствует мир, но с каждым предсказанием ее сомнения исчезали.

Сначала он ни с того ни с сего говорил, что ненавидит Китай, что там слишком много людей, и всем будут делать уколы. Только когда пандемия началась, Елена догадалась, о чем говорил ее сын.

Также он предвидел аварийную посадку самолета, в котором собирался лететь.

— Я хочу полететь на самолете, чтобы была аварийная посадка, — вспоминает мама Саши. В итоге это произошло. Из-за грозы борт направили в другой аэропорт, и из-за нехватки бензина произошла аварийная посадка.

Саша появился на свет на два месяца раньше срока. В больнице у него произошла тотальная отслойка сетчатки. Ребенок перенес 40 операций, но зрение так и не удалось вернуть. Слепота — не единственная трудность, с которой столкнулся Саша. До десяти месяцев он не держал головы и не двигался. Также у него есть расстройства аутического спектра.

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Пророчество Дар Слепой Ванга Конфликты Лондон
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Комментарии
51
user_unknown
27 августа 2024, 14:21
жёлтая газетёнка городского масштаба. Захожу на сайт только ради прогноза погоды, новости почти не читаю, 9 из 10 либо не про Новосибирск, либо вот такая вот чушь.
Bream
27 августа 2024, 14:39
Саша, посмотри plz - зарплату будут повышать? И когда?
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