НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

с-з.

 749мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76

Новосибирец избил парня в микрорайоне Северный — видео

Опасная учительница
Метро, которого нет
Ваше мнение о работе
Похудела на 42 кг
Афиша на сентябрь
Наглая парковка
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Происшествия Спецоперация на Украине Разрушены дома, сгорели машины, дроны долетели до Москвы: более ста беспилотников атаковали 14 регионов России

Разрушены дома, сгорели машины, дроны долетели до Москвы: более ста беспилотников атаковали 14 регионов России

Всего сбито 158 дронов противника

3 035
162 комментария

Пожар локализуют

В течение прошедшей ночи беспилотники массово атаковали регионы России. БПЛА ВСУ сбили над Московской, Рязанской, Курской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Тверской, Брянской, Ивановской, Смоленской, Орловской, Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

— Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области — 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, восемь — над территорией Рязанской области, два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей, — указано в сообщении ведомства.

На подлете к Москве за ночь было сбито 10 беспилотников, написал в своем в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Один из дронов был уничтожен в районе нефтеперерабатывающего завода.

— Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет, — говорится в сообщении.

Жители Раменского района в Подмосковье опубликовали кадры прилета дрона рядом с частным домом. По предварительной информации, никто не пострадал.

Дрон упал около жилых домов

Один из сбитых беспилотников повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, написал Собянин в своем Telegram-канале.

— В данный момент происходит тушение локального возгорания, — рассказал он.

Так выглядит задымление со стороны Новорязанского шоссе в Москве

Российские ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью во время ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— На текущий момент в Белгороде в трех МКД повреждено остекление. На территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. В 2 коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Также произошло возгорание сухой травы и 3 автомобилей на парковке — пожарными расчетами производится тушение, — написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Загорелись три машины и сухая трава

Все атаки дронов удалось отразить

В Тверской области за ночь системы ПВО сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Игорь Руденя.

— Пострадавших нет. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме, — приводит слова главы Telegram-канал «Пул69».

Из-за атаки дрона около Конаковской ГРЭС начался пожар. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Пожар в Тверской области

По информации губернатора, пожар уже локализовали.

Вчера ВСУ ударили по Белгородской области. 46 местных жителей получили ранения, пять человек погибли.

ПО ТЕМЕ
Специальная военная операция БПЛА Дроны Беспилотники Атаки беспилотниками ВСУ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
159
Yumare
1 сентября 2024, 13:09
А кто сказал, что дорога в Рай будет усыпана цветами?! Нет, битыми стёклами, обломками беспилотников и домами, превращёнными в строительный мусор.
Mr. President
1 сентября 2024, 12:54
ого! за что!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сокровище,42

Сергей,47

Alina,40

Вячеслав Власов,54

Гарик,55

Юлия,33

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление