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Страна и мир Спецоперация на Украине Десятки ранены, пятеро погибли. Ракеты попали в многоэтажки в Белгородской области: видео

Десятки ранены, пятеро погибли. Ракеты попали в многоэтажки в Белгородской области: видео

Вспыхнули пожары

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В результате удара загорелось несколько жилых домов

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. 37 местных жителей получили ранения, пятеро погибли.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Один из снарядов попал по автомобилю, смертельные ранения получил один человек. Также осколками оказались повреждены девять автомобилей.

По предварительной информации, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и коммерческие объекты на территории Белгородской области. Загорелись два частных дома в поселке Дубовое. По данным Гладкова, среди погибших — одна женщина и четверо мужчин.

В числе раненых шесть детей, трое из них в тяжелом состоянии.

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