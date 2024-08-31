Десятки ранены, пятеро погибли. Ракеты попали в многоэтажки в Белгородской области: видео

В результате удара загорелось несколько жилых домов Источник: SHOT / T.me

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. 37 местных жителей получили ранения, пятеро погибли.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Один из снарядов попал по автомобилю, смертельные ранения получил один человек. Также осколками оказались повреждены девять автомобилей.

Источник: SHOT / T.me

По предварительной информации, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и коммерческие объекты на территории Белгородской области. Загорелись два частных дома в поселке Дубовое. По данным Гладкова, среди погибших — одна женщина и четверо мужчин.