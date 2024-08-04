НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

зап.

 741мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Дедпул и революция «Марвел»
Новосибирск ведет соцсети
Как прожить вместе 60 лет
Где учатся отличники
Война в ТСЖ
Плохое зрение — бич 21 века
На Lexus сбил двух детей
Разоблачили мифы об имплантах
Новосибирцы про 100 дней мэра
НГС в Telegram
Страна и мир обзор Пенсионерам увеличили выплаты, а условия ипотеки опять поменяли: главные события недели

Пенсионерам увеличили выплаты, а условия ипотеки опять поменяли: главные события недели

Коротко о самом главном

294
3 комментария
Новые условия ипотеки для айтишников

Условия для сотрудников IT-компаний поменялись. Семь человек погибли в Нижнем Тагиле из-за обрушения жилого дома после взрыва газа. В Волгоградской области с рельсов сошли восемь вагонов, россиянка завоевала серебро на Олимпиаде в Париже. Россия и западные страны провели масштабный обмен политзаключенными.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных их них, который произошли за прошедшую неделю.

Новые условия IT-ипотеки

Ипотеку для айтишников продлили до 2030 года, но на новых условиях.

— Теперь условия вернулись к начальным — работать в отрасли нужно на протяжении действия договора, — сообщили Минцифры РФ в своем telegram-канале.

Также IT-ипотеку нельзя будет брать тем, кто работает в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь зарплата сотрудника IT-сферы в городе миллионнике должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц, а в других регионах от 90 тысяч.

О других изменившихся условиях ипотеки для айтишников, рассказываем в нашем материале.

Вагоны сошли с рельсов в Волгоградской области

Из-за столкновения с КАМАЗом, пассажирский поезд Казань — Адлер перевернулся. Водитель КАМАЗа нарушил правила ПДД и выехал на железнодорожные пути игнорируя запрещающий сигнал. Из-за этого машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. В результате происшествия, несколько вагонов сошли с рельс. КАМАЗ разорвало на части, а кабину отбросило на несколько метров. Водитель выжил.

В вагонах поезда находилось порядка 800 пассажиров. Пострадали более 100 человек.

Все, что известно о ЧП

Россиянка взяла серебро на Олимпиаде-2024

Анастасия Кирпичникова, выступающая за Францию, стала серебряным призёром в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем. Рассказываем, что происходит на Олимпиаде-2024 и публикуем инфографику, в которой наглядно представлено расписание выступление российских спортсменов.

Пенсии пересчитают, а контрактникам увеличат выплаты

В августе работающим пенсионерам сделают перерасчет пенсий с учетом накопленных баллов за год. Пенсионер, который работает, может получить максимум три балла за год. Стоимость одного балла в 2024 году составляет 133 рубля. Подробнее можно прочитать в нашей статье.

Также с 1 августа введена единовременная выплата — 400 тысяч рублей для тех, кто подпишет контракт для участия в специальной военной операции.

Глава Центробанка о будущих ставках по ипотеке

Эльвира Набиуллина заявила, что в будущем ставки по ипотеке станут ниже, но сейчас нужно подождать. Она объяснила, что для снижения инфляции необходимо пройти через период с менее выгодными условиями. По словам Набиуллиной, после снижения инфляции, ставки по ипотеке могут вернуться в доковидное время.

Пятиэтажка рухнула из-за взрыва газа в Свердловской области

1 августа около полудня в Нижнем Тагиле произошёл взрыв в жилом доме. Разрушены как минимум десять квартир в первом и втором подъездах пятиэтажного дома. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. В результате трагедии погибли семь человек, а ещё 21 человек получили травмы, включая 10 детей, по информации регионального Министерства здравоохранения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выплате семьям, потерявшим своих близких, компенсации в размере 1,5 миллиона рублей за каждого погибшего.

Что известно о случившемся

Фото и видео ЧП публиковали в режиме онлайн.

Массовый сбой YouTube

Пользователи YouTube в России жалуются на неполадки уже почти три недели. Впервые о проблемах сообщили в «Ростелекоме», а теперь с замедлением столкнулись и пользователи других операторов. Видеосервис работает из браузера и приложения, но скорость загрузки сильно упала.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, это касается только тех пользователей, которые используют компьютер. В нашем материале рассказали о том, с какими еще проблемами сталкиваются пользователи сервиса и как их обойти.

Обмен политзаключенными

Между Россией и США состоялся крупнейший обмен заключенными. Со стороны Соединенных Штатов — 8 человек, со стороны РФ — 13. Опубликовали инфографику с фамилиями и фотографиями.

Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 российских и иностранных граждан, отбывавших наказание в тюрьмах России. Президент также выразил благодарность Александру Лукашенко за помилование Рико Кригера.

Обмен политзаключенными

Путин лично встретил в аэропорту освобожденных россиян, которых обменяли в Анкаре. Всего на родину вернулись восемь граждан РФ, в том числе двое детей.


Прорвало дамбу в Карелии

Между шлюзами Беломорско-Балтийского размыло временную дамбу. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во «ВКонтакте».

В зоне подтопления оказался поселок, где расположено 14 домов, в которых проживают 51 человек, в том числе 13 детей. В результате происшествия погиб один человек, 10 человек пострадали, разрушено 13 домов. В Сегежском районе введен режим ЧС.

ПО ТЕМЕ
Поезд сошел с рельс Ипотека Льготная ипотека Олимпиада-2024 Прорвало дамбу Политзаключенные Обмен заключенными Взрыв газа Погибли люди
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
ex_Tommy58
4 августа 2024, 17:17
Да, вечно докладывают о грандиозном пересчете пенсий для работающим пенсионеров. Аж 200 рублей в среднем, и ни в чем себе не отказывай )
Гость
4 августа 2024, 17:19
Главное - это то, что сограждане будут страдать. Очень сильно страдать. Мучения и страдания их ждут.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,42

Диана,51

Оксана,37

Alex,36

Игорь,32

Nichka-Nochka,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление