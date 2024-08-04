Пенсионерам увеличили выплаты, а условия ипотеки опять поменяли: главные события недели

Новые условия ипотеки для айтишников Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Условия для сотрудников IT-компаний поменялись. Семь человек погибли в Нижнем Тагиле из-за обрушения жилого дома после взрыва газа. В Волгоградской области с рельсов сошли восемь вагонов, россиянка завоевала серебро на Олимпиаде в Париже. Россия и западные страны провели масштабный обмен политзаключенными.



Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных их них, который произошли за прошедшую неделю.

Новые условия IT-ипотеки

Ипотеку для айтишников продлили до 2030 года, но на новых условиях.



— Теперь условия вернулись к начальным — работать в отрасли нужно на протяжении действия договора, — сообщили Минцифры РФ в своем telegram-канале.



Также IT-ипотеку нельзя будет брать тем, кто работает в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь зарплата сотрудника IT-сферы в городе миллионнике должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц, а в других регионах от 90 тысяч.



О других изменившихся условиях ипотеки для айтишников, рассказываем в нашем материале.



Вагоны сошли с рельсов в Волгоградской области

Из-за столкновения с КАМАЗом, пассажирский поезд Казань — Адлер перевернулся. Водитель КАМАЗа нарушил правила ПДД и выехал на железнодорожные пути игнорируя запрещающий сигнал. Из-за этого машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. В результате происшествия, несколько вагонов сошли с рельс. КАМАЗ разорвало на части, а кабину отбросило на несколько метров. Водитель выжил.

В вагонах поезда находилось порядка 800 пассажиров. Пострадали более 100 человек.

Все, что известно о ЧП Источник: Городские порталы

Россиянка взяла серебро на Олимпиаде-2024

Анастасия Кирпичникова, выступающая за Францию, стала серебряным призёром в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем. Рассказываем, что происходит на Олимпиаде-2024 и публикуем инфографику, в которой наглядно представлено расписание выступление российских спортсменов.



Пенсии пересчитают, а контрактникам увеличат выплаты

В августе работающим пенсионерам сделают перерасчет пенсий с учетом накопленных баллов за год. Пенсионер, который работает, может получить максимум три балла за год. Стоимость одного балла в 2024 году составляет 133 рубля. Подробнее можно прочитать в нашей статье.

Также с 1 августа введена единовременная выплата — 400 тысяч рублей для тех, кто подпишет контракт для участия в специальной военной операции.

Глава Центробанка о будущих ставках по ипотеке

Эльвира Набиуллина заявила, что в будущем ставки по ипотеке станут ниже, но сейчас нужно подождать. Она объяснила, что для снижения инфляции необходимо пройти через период с менее выгодными условиями. По словам Набиуллиной, после снижения инфляции, ставки по ипотеке могут вернуться в доковидное время.

Пятиэтажка рухнула из-за взрыва газа в Свердловской области

1 августа около полудня в Нижнем Тагиле произошёл взрыв в жилом доме. Разрушены как минимум десять квартир в первом и втором подъездах пятиэтажного дома. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. В результате трагедии погибли семь человек, а ещё 21 человек получили травмы, включая 10 детей, по информации регионального Министерства здравоохранения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выплате семьям, потерявшим своих близких, компенсации в размере 1,5 миллиона рублей за каждого погибшего.

Что известно о случившемся Источник: Е1.RU

Фото и видео ЧП публиковали в режиме онлайн.



Массовый сбой YouTube

Пользователи YouTube в России жалуются на неполадки уже почти три недели. Впервые о проблемах сообщили в «Ростелекоме», а теперь с замедлением столкнулись и пользователи других операторов. Видеосервис работает из браузера и приложения, но скорость загрузки сильно упала.



По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, это касается только тех пользователей, которые используют компьютер. В нашем материале рассказали о том, с какими еще проблемами сталкиваются пользователи сервиса и как их обойти.



Обмен политзаключенными

Между Россией и США состоялся крупнейший обмен заключенными. Со стороны Соединенных Штатов — 8 человек, со стороны РФ — 13. Опубликовали инфографику с фамилиями и фотографиями.

Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 российских и иностранных граждан, отбывавших наказание в тюрьмах России. Президент также выразил благодарность Александру Лукашенко за помилование Рико Кригера.

Обмен политзаключенными Источник: Городские порталы

Путин лично встретил в аэропорту освобожденных россиян, которых обменяли в Анкаре. Всего на родину вернулись восемь граждан РФ, в том числе двое детей.



Прорвало дамбу в Карелии

Между шлюзами Беломорско-Балтийского размыло временную дамбу. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во «ВКонтакте».