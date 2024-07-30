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Глава Центробанка — о будущем ставок по ипотеке

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Экономика «Неизбежно!» Глава Центробанка рассказала о будущем ставок по ипотеке

«Неизбежно!» Глава Центробанка рассказала о будущем ставок по ипотеке

Пока она призвала потерпеть

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54 комментария
Набиуллина объяснила, зачем сейчас нужны высокие ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предрекла падение ставок по ипотеке. Однако придется подождать. Необходимо, чтобы сначала был период с менее выгодными условиями.

— По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики, — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

По ее словам, периода с высокими ставками в стране не избежать, так как это необходимо для снижения инфляции. Поборов же текущую ситуацию, ставки по кредитам упадут, как это было до пандемии коронавируса. Тогда при нормальных значениях инфляции, люди брали ипотеки без господдержки под 8-9% годовых.

— ЦБ РФ будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением льготных программ, — подчеркнула глава Банка России.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку с 16 до 18% в рамках борьбы с инфляцией. Это приведет к тому, что люди перестанут брать кредиты для перекредитования, а начнут их погашать. Тем временем ставки по ипотеке на обычных условиях устремились за 20%. Причем платить их приходится не только взявшим кредит на таких условиях, банки начали менять условия договора и для тех, кто взял кредит под льготные 8%.

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Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Ипотека Ставки Инфляция
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Комментарии
54
user_unknown
30 июля 2024, 17:11
Замедление инфляции и прочие сказки.
Гость
30 июля 2024, 17:07
Тот кто надеялся, что ему не придётся платить за вовины похождения, жестоко ошибался. Платить будут все
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