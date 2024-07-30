«Неизбежно!» Глава Центробанка рассказала о будущем ставок по ипотеке

Набиуллина объяснила, зачем сейчас нужны высокие ставки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предрекла падение ставок по ипотеке. Однако придется подождать. Необходимо, чтобы сначала был период с менее выгодными условиями.



— По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики, — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

По ее словам, периода с высокими ставками в стране не избежать, так как это необходимо для снижения инфляции. Поборов же текущую ситуацию, ставки по кредитам упадут, как это было до пандемии коронавируса. Тогда при нормальных значениях инфляции, люди брали ипотеки без господдержки под 8-9% годовых.

