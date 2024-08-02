Красная дорожка, президентский караул и цветы: Путин лично встретил в аэропорту освобожденных россиян. Видео

Девушкам подарили цветы Источник: bazabazon / T.me











Вечером в четверг, 1 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет с освобожденными россиянами, которых обменяли в Анкаре. На родину вернулись восемь граждан России, которые были осуждены по различным статьям за границей. Среди них двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран.



Источник: MSK1.RU

Встречать освобожденных приехал Владимир Путин. Перед трапом была расстелена красная дорожка, а слева и справа стоял президентский полк.



Первыми из самолета вместе с детьми вышли Артем Дульцев и Анна Дульцева, которых в Словении судили за шпионаж. Путин подарил Анне цветы.



— Прежде всего хочу вас всех поздравить. Хочу поблагодарить вас за верность присяге. Вы все будете представлены к государственным наградам. Увидимся с вами и поговорим о вашем будущем, — сказал Владимир Путин вернувшимся.



Источник: rian_ru / T.me

По данным РИА Новости, также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.



Тем временем в аэропорту немецкого Кельна приземлился самолет с российскими заключенными. Их встретил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

