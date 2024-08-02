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Политика подробности Красная дорожка, президентский караул и цветы: Путин лично встретил в аэропорту освобожденных россиян. Видео

Красная дорожка, президентский караул и цветы: Путин лично встретил в аэропорту освобожденных россиян. Видео

Прибывших представят к государственным наградам

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4 комментария
Девушкам подарили цветы

Вечером в четверг, 1 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет с освобожденными россиянами, которых обменяли в Анкаре. На родину вернулись восемь граждан России, которые были осуждены по различным статьям за границей. Среди них двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран.

Встречать освобожденных приехал Владимир Путин. Перед трапом была расстелена красная дорожка, а слева и справа стоял президентский полк.

Первыми из самолета вместе с детьми вышли Артем Дульцев и Анна Дульцева, которых в Словении судили за шпионаж. Путин подарил Анне цветы.

— Прежде всего хочу вас всех поздравить. Хочу поблагодарить вас за верность присяге. Вы все будете представлены к государственным наградам. Увидимся с вами и поговорим о вашем будущем, — сказал Владимир Путин вернувшимся.

По данным РИА Новости, также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.

Тем временем в аэропорту немецкого Кельна приземлился самолет с российскими заключенными. Их встретил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Подробнее об участниках обмена мы рассказывали в этом материале.

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Комментарии
5
Я не Ты и это Прекрасно!
2 августа 2024, 04:43
Это радует. Хорошо, что они спаслись и живые вернулись в свою Страну Россию. Родина их спасла из плена адского. Пусть и остальные узники Запада вернуться поскорее на Родину в Россию.
Цио
2 августа 2024, 05:02
Это просто какой-то позор.
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