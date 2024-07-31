«YouTube умер»: пользователи жалуются, что видеоплатформа перестала работать в России. Кого затронули проблемы и как их обойти?

Массовый сбой YouTube достиг максимума Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Массовый сбой YouTube у российских пользователей длится уже почти три недели. Впервые о проблемах заявили в «Ростелекоме». Теперь с замедлением столкнулись и пользователи других операторов. Сам сервис работает и из браузера, и из приложения, однако скорость загрузки максимально упала.

Что случилось с YouTube

Пользователей из России предупредили о замедлении YouTube 12 июля. Тогда о проблеме заговорил «Ростелеком», теперь к нему присоединились МТС с «Билайном».

— По не зависящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube, — сообщает на горячей линии оператор этой сети.

То, что проблема никак не связана с операторами, заявил и «Билайн». По словам техподдержки компании, YouTube плохо работает во многих регионах из-за устаревшего оборудования.

— Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — поясняли ранее в «Ростелекоме». Проблема, по их словам, связана с оборудованием, которое применяется «для кеширования и ускорения загрузки контента». Пока американская компания не обновит свою инфраструктуру для российских пользователей, исправить ничего не получится.

Какие проблемы отмечают пользователи

Всё это время сбои учащались и затрагивали всё больше пользователей. Основные проблемы, которые отмечают россияне: качество видео сильно упало, а скорость загрузки снизилась. Сейчас с этим начали сталкиваться повсеместно, жалуясь на то, что видео смотреть невозможно.

— На телевизоре YouTube не грузит вообще, а если грузит, то видео либо не отображаются, либо зависают чуть ли не каждую секунду. Это бесит очень, — отмечает пользователь на портале «Детектора сбоев».

Другие жалуются, что и в само приложение не могут зайти — из аккаунта их просто выкидывает. А те, кому удается зайти, не могут посмотреть видео даже в 144р.

— YouTube умер, — резюмировал еще один посетитель сайта.

В целом 84% людей отмечают проблемы на платформе. 11% жалуются на приложение, еще 5% — на сайт. Недовольство высказывают жители из всех регионов России: от Москвы до Якутска.

— Нельзя сказать, что YouTube вообще не работает. В приложение и на сайт зайти получается. Однако большую часть видео посмотреть нормально невозможно. Но бывают и исключения: открывала некоторые видео, они прогрузились и показывались. Но в основном постоянное зависание. То же и с музыкой. Притом что смотрела со стационарного компьютера, подключенного к интернету кабелем, — пожаловалась читательница Городских порталов. Она отметила, что в качестве провайдера использует «Дом.ру», что лишь подтверждает данные о том, что проблема касается всех.

Видео на YouTube на работают Источник: читатель Городских порталов











Что будет дальше и получится ли смотреть видео

Навряд ли можно рассчитывать на восстановление работы YouTube, однако пока проблема касается только пользователей, использующих компьютер. Об этом заявлял депутат Госдумы Александр Хинштейн неделю назад. На тот момент, по его словам, скорость загрузки снизилась уже на 40%, а к началу августа показатель увеличится до 70%.

— Основной объем контента YT, который смотрят российские пользователи (80%), хранится на серверах Google в РФ. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, однако Google перестал это делать. С учетом остроты ситуации Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Официально оплачивать их услуги он не может. Поэтому российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube, — пояснил парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что блокировать работу видеоплатформы российские власти не собираются, весь контент и дальше будет доступен, но с ограничениями.