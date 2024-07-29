Бывший фермер с грузовиком в аресте: кто был за рулем КАМАЗа, устроившего ДТП с поездом Казань — Адлер

Асламбек Усматов не смог объяснить, зачем выехал на ж/д пути Источник: соцсети Асласбека Усматова











Водителем КАМАЗА, который выехал на пути в Волгоградской области, оказался 43-летний местный житель Асламбек Усматов. Рассказываем всё, что известно о виновнике аварии, после которой поезд сошел с рельсов.

Мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал, сообщили в РЖД. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, а КАМАЗ разорвало на части. Кабину откинуло на несколько метров, но водитель выжил.

Кадры с места аварии Источник: читатель V1.RU

Асламбека Усматова госпитализировали с травмой ног и головы. Также он проходит медосвидетельствование. По данным 112, следов алкоголя не было обнаружено.

Сам водитель не может объяснить, почему выехал на пути: либо не смог затормозить, либо проблема с тормозами, сообщил источник РЕН ТВ.

Известно, что Усматов дважды предпринимал попытки в собственном бизнесе. Первый раз еще в 2008 году, когда занимался животноводством. Его ИП не просуществовало и пяти лет. Отец Асламбека тоже занимался разведением скота, но совсем недолго. Его затея прожила только девять месяцев в 2019 году.

Затем Усматов начал заниматься перевозками. Однако ИП водитель грузового авто закрыл в 2019 году после трех лет работы. Весь бизнес семьи был зарегистрирован в поселке Равнинном Волгоградской области.

КАМАЗ был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. По данным SHOT, на самой машине не было автомобильных штрафов.



Всё, что известно о ДТП с поездом в Волгоградской области Источник: Городские порталы

Известно, что ранее у Асламбека было много долгов, с 2019 по 2021 годы, но, судя по данным Федеральной службы судебных приставов, ему удалось их погасить.