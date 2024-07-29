НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

южн.

 743мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Следы двух крупных волков обнаружили в НСО

Кто сидел за рулём BMW
Новосибирск ведет соцсети
Три башни над 1-й Ельцовкой
Работа в Новосибирске
Чемпион из хрущёвки
Июльфест в Новосибирске
Безопасны ли БАДы для потенции
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Крушение поезда Казань-Адлер Бывший фермер с грузовиком в аресте: кто был за рулем КАМАЗа, устроившего ДТП с поездом Казань — Адлер

Бывший фермер с грузовиком в аресте: кто был за рулем КАМАЗа, устроившего ДТП с поездом Казань — Адлер

Его проверяют на запрещенные вещества

3 490
58 комментариев
Асламбек Усматов не смог объяснить, зачем выехал на ж/д пути

Водителем КАМАЗА, который выехал на пути в Волгоградской области, оказался 43-летний местный житель Асламбек Усматов. Рассказываем всё, что известно о виновнике аварии, после которой поезд сошел с рельсов.

Мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал, сообщили в РЖД. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, а КАМАЗ разорвало на части. Кабину откинуло на несколько метров, но водитель выжил.

Кадры с места аварии

Асламбека Усматова госпитализировали с травмой ног и головы. Также он проходит медосвидетельствование. По данным 112, следов алкоголя не было обнаружено.

Сам водитель не может объяснить, почему выехал на пути: либо не смог затормозить, либо проблема с тормозами, сообщил источник РЕН ТВ.

Известно, что Усматов дважды предпринимал попытки в собственном бизнесе. Первый раз еще в 2008 году, когда занимался животноводством. Его ИП не просуществовало и пяти лет. Отец Асламбека тоже занимался разведением скота, но совсем недолго. Его затея прожила только девять месяцев в 2019 году.

Затем Усматов начал заниматься перевозками. Однако ИП водитель грузового авто закрыл в 2019 году после трех лет работы. Весь бизнес семьи был зарегистрирован в поселке Равнинном Волгоградской области.

КАМАЗ был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. По данным SHOT, на самой машине не было автомобильных штрафов.

Всё, что известно о ДТП с поездом в Волгоградской области

Известно, что ранее у Асламбека было много долгов, с 2019 по 2021 годы, но, судя по данным Федеральной службы судебных приставов, ему удалось их погасить.

Авария под Волгоградом произошла сегодня, 29 июля. Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов. В вагонах находилось более 800 пассажиров. Пострадали больше 100 человек. Подробнее о происшествии можно прочитать — в материале.

ПО ТЕМЕ
Поезд Сошел с рельсов КАМАЗ Волгоградская область Происшествие
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
59
274502334
29 июля 2024, 20:21
Асламбек потому что... А машинист - не виноват!
styil
29 июля 2024, 20:17
теракт?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Олег,37

Юлия,45

Светлана,63

Андрей Дик,36

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление