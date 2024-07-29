Бывший фермер с грузовиком в аресте: кто был за рулем КАМАЗа, устроившего ДТП с поездом Казань — Адлер

Водителем КАМАЗА, который выехал на пути в Волгоградской области, оказался 43-летний местный житель Асламбек Усматов. Рассказываем всё, что известно о виновнике аварии, после которой поезд сошел с рельсов.
Мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал, сообщили в РЖД. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, а КАМАЗ разорвало на части. Кабину откинуло на несколько метров, но водитель выжил.
Асламбека Усматова госпитализировали с травмой ног и головы. Также он проходит медосвидетельствование. По данным 112, следов алкоголя не было обнаружено.
Сам водитель не может объяснить, почему выехал на пути: либо не смог затормозить, либо проблема с тормозами, сообщил источник РЕН ТВ.
Известно, что Усматов дважды предпринимал попытки в собственном бизнесе. Первый раз еще в 2008 году, когда занимался животноводством. Его ИП не просуществовало и пяти лет. Отец Асламбека тоже занимался разведением скота, но совсем недолго. Его затея прожила только девять месяцев в 2019 году.
Затем Усматов начал заниматься перевозками. Однако ИП водитель грузового авто закрыл в 2019 году после трех лет работы. Весь бизнес семьи был зарегистрирован в поселке Равнинном Волгоградской области.
КАМАЗ был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. По данным SHOT, на самой машине не было автомобильных штрафов.
Известно, что ранее у Асламбека было много долгов, с 2019 по 2021 годы, но, судя по данным Федеральной службы судебных приставов, ему удалось их погасить.
Авария под Волгоградом произошла сегодня, 29 июля. Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов. В вагонах находилось более 800 пассажиров. Пострадали больше 100 человек. Подробнее о происшествии можно прочитать — в материале.