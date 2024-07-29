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Происшествия подробности «Нет поселка!» Дамбу на крупнейшем канале прорвало: поток воды смывает дома и людей — кадры бушующей стихии

«Нет поселка!» Дамбу на крупнейшем канале прорвало: поток воды смывает дома и людей — кадры бушующей стихии

Есть погибший и пропавшие без вести

564
3 комментария
Вода размывает все неа счвоем пути

В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. В результате один человек погиб еще несколько пропали без вести.

Что произошло

Поток воды снес дамбу, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во «ВКонтакте». Ее построили временно, для страховки на время ремонта плотины №23. Из-за разрушения затопило ближайшие населенные пункты. Вода разрушила 13 домов. В зону подтопления попадают поселок при 11 Шлюзе из 14 домов, в которых проживает 51 человек, из них 13 детей, и СНТ «Балтийский».

Местные жители делятся видео с места происшествия. На кадрах видно только бушующие потоки воды.

—Нет поселка. Люди погибли, — восклицает один из авторов видео.

В 11 шлюзе находится еще судно «Волго-Балт», но ему ничего не грозит.

Люди в шоке, что от населенного пункта ничего не осталось

Пострадавшие

Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. По данным SHOT, это машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, где его вместе с техникой снесло мощным потоком воды.

Всего пострадали 10 человек, трое из которых сейчас госпитализированы.

Кадры с места прорыва на участке Беломорканала в Карелии

Без вести пропали шесть человек, в том числе двое детей. На данный момент найдены четверо из 6 пропавших без вести. Они живы.

В Сегежском районе введен режим ЧС. Начата эвакуация, на месте работают оперативные службы и медики. С места аварии уже эвакуировали 20 человек. Следственное управление СК РФ по Республике Карелия инициировало доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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Беломорканал Дамба Карелия Прорыв Вода Пропали без вести Погибший
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Комментарии
4
Игорь Зенин
29 июля 2024, 16:49
это наступила Эпоха Прорывов
Фродо Бэггинс
29 июля 2024, 16:49
стабильность
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