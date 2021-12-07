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Больше 13 тысяч новосибирцев выступили против QR-кодов

Подписи собирали представители партии коммунистов

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Сейчас в Новосибирске QR-коды проверяют в общественных местах

Сейчас в Новосибирске QR-коды проверяют в общественных местах

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Новосибирские коммунисты собрали более 13 тысяч подписей против введения QR-кодов в России. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского отделения.

— Сбор подписей начался только 20 ноября, и уже через две недели количество желающих сказать «Нет!» введению QR-кодов, по данным организационного отдела областного комитета КПРФ, превысило 13 тысяч, — рассказали в обкоме.

Больше всего подписей удалось собрать в Центральном, Заельцовском и Советском районах. Из городов области лидирует Бердск, Чистоозерное и Искитим.

Коммунисты передадут собранные подписи фракции КПРФ в Госдуме, которая подготовит обращение.

СЮЖЕТ

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Обязательная вакцинация для части населения и QR-коды для входа в некоторые заведения действуют в Новосибирске с 12 октября. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Сами рестораторы также выступают против нововведения, о чём на днях прямо заявили представителям областной власти — те пока лишь обещали обдумать некоторые послабления. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.

В Новосибирске уже дважды проходили акции против QR-кодов и обязательной вакцинации. Участников одной из них даже задержали, правда, спустя 2 недели.

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