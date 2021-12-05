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Тема дняРепортаж с акции против QR-кодов в Новосибирске
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«Чипировать народы всего мира»: вторая акция против QR-кодов прошла в Новосибирске

На митинге были и сотрудники полиции, они снимали всё на видео

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Полицейские просили граждан разойтись

Полицейские просили граждан разойтись

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Днем 5 декабря на Монументе Славы в Новосибирске состоялась вторая акция против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. Не обошлось и без конфликтов с полицией.

Как передает наш журналист с места, к началу акции пришло около 50 человек, было несколько сотрудников полиции и народных дружинников. Во время мероприятия выступали активисты из толпы.

— Для чего нужен фашистско-сионистскому Хабаду ковид? Чтобы чипировать народы всего мира. Чипировать значит присвоить инвентаризационный номер. Вы будете, как вещь, как стол, стул, табуретки. Они будут отслеживать вас по номеру. Если вещь еще не износилась, значит, вы еще живы. Как только вы станете им не нужны, вас сионистский Хабад уберет через чипы, — выступила одна из активисток Лидия.

Один из активистов также напомнил о <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/12/05/70296221/" class="_" target="_blank">вчерашнем задержании</a> Яны Дробноход и Андрея Кайгородцева

Один из активистов также напомнил о вчерашнем задержании Яны Дробноход и Андрея Кайгородцева

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У многих участников были плакаты

У многих участников были плакаты

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По словам нашего корреспондента, люди интересовались у полицейских, как они сами относятся к <nobr class="_">QR-кодам,</nobr> но те молчали в ответ

По словам нашего корреспондента, люди интересовались у полицейских, как они сами относятся к QR-кодам, но те молчали в ответ

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Полицейские напомнили участникам, что акция несанкционированная

Полицейские напомнили участникам, что акция несанкционированная

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При этом сотрудники полиции снимали всё происходящее на видео

При этом сотрудники полиции снимали всё происходящее на видео

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После выступлений участники встали в хоровод и исполнили «Вставай, страна огромная»

После выступлений участники встали в хоровод и исполнили «Вставай, страна огромная»

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Участники также высказывались против ношения масок

Участники также высказывались против ношения масок

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На митинге собирали подписи против законопроекта о <nobr class="_">QR-кодах</nobr>

На митинге собирали подписи против законопроекта о QR-кодах

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Это уже вторая подобная акция в Новосибирске, первая прошла 21 ноября. Тогда на нее пришли около 200 человек. Через 2 недели после этого полиция задержала двух участников, поводом стало то, что они были без медицинских масок.

Обязательная вакцинация для части населения и QR-коды для входа в некоторые заведения действуют в Новосибирске с 12 октября. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Сами рестораторы также выступают против нововведения, о чём на днях прямо заявили представителям областной власти — те пока лишь обещали обдумать некоторые послабления.

СЮЖЕТ

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При этом международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди. В России пока вакцинировалось около 36% населения.

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акциякоронавирус в Новосибирске
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