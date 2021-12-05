«Чипировать народы всего мира»: вторая акция против QR-кодов прошла в Новосибирске

Днем 5 декабря на Монументе Славы в Новосибирске состоялась вторая акция против обязательной вакцинации и
Как передает наш журналист с места, к началу акции пришло около 50 человек, было несколько сотрудников полиции и народных дружинников. Во время мероприятия выступали активисты из толпы.
— Для чего нужен фашистско-сионистскому Хабаду ковид? Чтобы чипировать народы всего мира. Чипировать значит присвоить инвентаризационный номер. Вы будете, как вещь, как стол, стул, табуретки. Они будут отслеживать вас по номеру. Если вещь еще не износилась, значит, вы еще живы. Как только вы станете им не нужны, вас сионистский Хабад уберет через чипы, — выступила одна из активисток Лидия.
Это уже вторая подобная акция в Новосибирске, первая прошла 21 ноября. Тогда на нее пришли около 200 человек. Через 2 недели после этого полиция задержала двух участников, поводом стало то, что они были без медицинских масок.
Обязательная вакцинация для части населения и
СЮЖЕТ
При этом международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди. В России пока вакцинировалось около 36% населения.