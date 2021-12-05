«Чипировать народы всего мира»: вторая акция против QR-кодов прошла в Новосибирске

Днем 5 декабря на Монументе Славы в Новосибирске состоялась вторая акция против обязательной вакцинации и QR-кодов . Участники спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. Не обошлось и без конфликтов с полицией.

Как передает наш журналист с места, к началу акции пришло около 50 человек, было несколько сотрудников полиции и народных дружинников. Во время мероприятия выступали активисты из толпы.

— Для чего нужен фашистско-сионистскому Хабаду ковид? Чтобы чипировать народы всего мира. Чипировать значит присвоить инвентаризационный номер. Вы будете, как вещь, как стол, стул, табуретки. Они будут отслеживать вас по номеру. Если вещь еще не износилась, значит, вы еще живы. Как только вы станете им не нужны, вас сионистский Хабад уберет через чипы, — выступила одна из активисток Лидия.