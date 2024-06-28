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Лето «Бузова так на сцене выступает»: новосибирцы поддержали женщин, которые в купальниках загорали в Центральном парке

«Бузова так на сцене выступает»: новосибирцы поддержали женщин, которые в купальниках загорали в Центральном парке

Сибиряки считают, что это протест из-за того, что в черте города мало пляжей

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3 комментария
На видео попали две загорающих женщины

Новосибирцы поддержали загорающих в купальниках посетительниц на главной площади Центрального парка. Жители считают, что подобное поведение обусловлено тем, что в черте города мало пляжей, в том числе, закрыт «Наутилус». Смутило горожан не то, что девушки были в одних купальниках, а то, что они легли на раскаленный асфальт.

Вчера, 27 июня, в социальных сетях появилось видео, как две женщины в купальниках лежат на полотенцах на асфальте перед сценой Центрального парка. Директор МАУ «Дирекция городских парков» Ксения Сенькова назвала подобное поведение провокацией и отметила, что за подобным должна следить охрана.

Читатели НГС оставили более 200 комментариев по поводу ситуации. Они поддержали девушек, говоря, что это протест из-за неработающего городского пляжа, привели примеры, что в других городах подобное тоже случается. Написали, что «Ольга Бузова и вовсе в подобном виде выступала на сцене», но были и те, кто оказался против.

— Это полная деградация общества. Спасибо, что не совсем без купальников: видимо, не из нудистов. Никаких моральных границ, как и у большинства нынче. Я хочу — я сделаю, что думают остальные — неважно, — написал читатель НГС.

— Кстати, на российских югах, в Анапе, Туапсе и других отдыхающие ходят в плавках и купальниках по улицам, никто на это не обращает внимание. Эти тетки ничего не нарушили, у нас нет каких-то законов или постановлений, во что должны одеваться люди, — считает новосибирец.

— Смелые барышни. Я в такую жару вообще не выхожу днем из помещения. А уж загорать — это совсем экстрим. Солнечный удар, тепловой удар, ожоги — оно вам надо? — задается вопросом сибиряк.

— Молодцы девчата! Потому что в черте города нет места для купания! Если нет машины, то никуда не ездишь, сидишь в бетонных джунглях, — жалуется читатель НГС.

—В чем проблема? Солнце, рядом и водичка есть (имеется ввиду фонтан — Прим. ред.). Люди отдыхают. До пляжа далеко. А подростки полуголые в фонтане не провокация? — написал новосибирец.

— Ну так делают или те, кто хотят к себе внимание привлечь, или больные на голову. Лежать на твёрдом раскаленном асфальте сомнительное удовольствие, — уверен читатель.

— Молодцы девочки. Красивое тело должно загорать. Это парк для отдыха. Какие-то ходят в странной одежде — им можно, а девочкам в купальниках нельзя? — считает сибиряк.

Если это вы загорали в Центральном парке, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
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Недавно Роспотребнадзор проверил три пляжа Новосибирской области, санитарно-эпидемиологическое заключение получили места для отдыха «У моря Обского», «Бугринская роща» и курорту «Озеро Карачи». НГС также составил список 9 популярных открытых бассейнов в Новосибирске.

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Комментарии
3
Гость
28 июня 2024, 10:17
Тьфу, срамота!
Гость
28 июня 2024, 10:20
дура!
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