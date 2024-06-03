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Развлечения Мизулина отчитала Бузову за голую вечеринку, которую та устроила перед детьми в Уфе

Мизулина отчитала Бузову за голую вечеринку, которую та устроила перед детьми в Уфе

Певица превратила День защиты детей в разнузданную БДСМ-вечеринку

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Даже у тех, кто не видел выступления Ольги Бузовой вживую, подгорел дар речи

Ольга Бузова зашла не в ту дверь на фестивале VK Fest в Уфе. Поющая ведущая шокировала общественность, выступив в День защиты детей в не по-детски откровенном костюме. Из одежды на ней и ее танцевальной группе поддержки были только чулки со стразами и боди с ремнями. Перевоплотившаяся из скромной блондинки с лобного места в королеву БДСМ-вечеринки, Бузова сперва стала главной героиней обсуждений в уфимской мэрии, а теперь об эпатажном выступлении заговорила другая блондинка — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

У себя в телеграм-канале она отчитала Бузову за то, что та устроила свою «голую вечеринку», выйдя на сцену «в крайне откровенном наряде» и выступив на глазах у «огромного количества детей и подростков».

— Я не вижу никакой разницы между нашумевшей голой вечеринкой и выступлением в таком образе в день защиты детей, — написала Мизулина. — Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе. Мы изменились. <…> Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю.

В то же время фанаты Ольги Бузовой как могут отбивают своего кумира. Оставшись в восторге от ее выступления, они говорят, что ее аудитория давно привыкла к таким нарядам певицы. Да, для выступлений на федеральных каналах она выбирает более скромную одежду, но перед поклонниками не раз выступала в боди.

Разглядеть выходной костюм Ольги Бузовой во всех деталях вы можете у наших коллег из издания UFA1.RU.

Как вам костюмчик?

Идеально, всё можно рассмотреть
Это какой-то позор
О, у меня такой же!
Я швея Бузовой, какие вопросы?

ПО ТЕМЕ
Ольга Бузова Екатерина Мизулина VK Fest Голая вечеринка Концерт Выступление Фестиваль Уфа
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