«Возможно, это провокация»: посетительницы Центрального парка разделись до купальников и устроили пляж на асфальте

Женщины легли загорать на асфальт Источник: t.me/novosibtop











В новосибирском Центральном парке посетительницы разделись до купальников и улеглись загорать на танцплощадке у сцены в Центральном парке. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».



На видеозаписи две женщины в купальниках лежат на подстилках на асфальте, а вокруг них бегают дети.



Ситуацию НГС прокомментировала директор МАУ «Дирекция городских парков» Ксения Сенькова. Она назвала это провокацией.

В МАУ «Дирекция городских парков» сообщили, что охрана обычно пресекает такие порывы жителей Источник: t.me/novosibtop

— Фотографии и видео, которые появляются где-то в социальных сетях — единичные сиюминутные случаи, они бывают, но, возможно, их делают, чтобы сделать провокацию. Безусловно, нарушение каких-то правил поведения недопустимо ни на каких территориях, и охрана всех наших парков обеспечивает безопасность и комфортное пребывание на территориях, — отметила Ксения Сенькова.



Она добавила, что во всех парках есть охранные организации, которые работают над тем, чтобы таких случаев не было.



— Я лично никогда не видела, чтобы люди лежали. При этом, в парках бываю очень часто, — заключила директор



Ранее НГС писал о том, как жители левого берега переживали жару на пляжах. Они веселились, играли и пили алкоголь.

