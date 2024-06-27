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Лето подробности «Возможно, это провокация»: посетительницы Центрального парка разделись до купальников и устроили пляж на асфальте

«Возможно, это провокация»: посетительницы Центрального парка разделись до купальников и устроили пляж на асфальте

Женщины улеглись на танцплощадку возле сцены, чтобы принимать солнечные ванны

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62 комментария
Женщины легли загорать на асфальт

В новосибирском Центральном парке посетительницы разделись до купальников и улеглись загорать на танцплощадке у сцены в Центральном парке. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На видеозаписи две женщины в купальниках лежат на подстилках на асфальте, а вокруг них бегают дети.

Ситуацию НГС прокомментировала директор МАУ «Дирекция городских парков» Ксения Сенькова. Она назвала это провокацией.

В МАУ «Дирекция городских парков» сообщили, что охрана обычно пресекает такие порывы жителей

— Фотографии и видео, которые появляются где-то в социальных сетях — единичные сиюминутные случаи, они бывают, но, возможно, их делают, чтобы сделать провокацию. Безусловно, нарушение каких-то правил поведения недопустимо ни на каких территориях, и охрана всех наших парков обеспечивает безопасность и комфортное пребывание на территориях, — отметила Ксения Сенькова.

Она добавила, что во всех парках есть охранные организации, которые работают над тем, чтобы таких случаев не было.

— Я лично никогда не видела, чтобы люди лежали. При этом, в парках бываю очень часто, — заключила директор

Ранее НГС писал о том, как жители левого берега переживали жару на пляжах. Они веселились, играли и пили алкоголь.

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Комментарии
64
Мон@шка60+
27 июня 2024, 15:56
Возможно это протест из-за до сих пор не работающего пляжа у Коммунального моста?
Жарю Жир
27 июня 2024, 15:28
легли, говорит, и давай валяться
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