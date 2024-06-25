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Лето репортаж «Диман, тут кайф»: как жители Левобережья спасаются от аномальной жары — репортаж с пляжей

«Диман, тут кайф»: как жители Левобережья спасаются от аномальной жары — репортаж с пляжей

Корреспондент НГС побывала на самых популярных зонах отдыха левого берега — на Бугринском пляже и на Юго-Западном карьере

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На Юго-западном котловане собралось очень много отдыхающих

Новосибирск пережил холодный и дождливый май, а во второй половине июня погрузился в аномально жаркую погоду. Если на выходных было более-менее терпимо, то в понедельник, 24 июня, столбики термометров буквально зашкаливали. Корреспонденты НГС вместе с горожанами спасались от жары и транслировали, как новосибирцы переживают такую погоду. Многие жители Левобережья несмотря на будний день устремились на ближайшие пляжи. Как они отдыхали в +33 — в репортаже корреспондента НГС.

«Не пойдешь же в болото купаться»

Жаркая погода в Новосибирске в понедельник, 24 июня, установилась практически с самого утра. Многие жители левого берега поехали на Бугринский пляж, чтобы охладиться. К 11:30 там уже было довольно многолюдно. У ларьков с мороженным и витрин с прохладительными напитками выстроилась очередь — людей не останавливало, что бутылка воды 0,5 литра стоила 70 рублей, а ценник на сладкие соки и лимонады доходил до 200 рублей.

Спасатели внимательно следят за поведением отдыхающих

На берегу дежурят спасатели МАСС — молодой человек с открытым торсом в хорошей физической форме внимательно следит за происходящим из бинокля, стоя на катере у берега. Из пришедших на пляж в основном — дамы и мужчины без компании, которые предпочитают загорать. Кто-то идет с моста и со стороны Бугринской рощи целыми семейными подрядами с кругами и надувными матрасами, полными пакетами и сумками напитков и еды. Некоторые приехали на электросамокатах и велосипедах — транспорт сибиряки уложили возле своих лежаков, другие пришли с детьми, которых трудно вытащить из воды. А она, к слову, несмотря на то, что речная, чудо, как хороша — не холодная и не горячая, но свежая и бодрит.

Многие приехали на пляж на своем транспорте

— До любимого академовского пляжа мне ездить долго, и это не нравится. А у нас тут как «Бумеранг» закрыли, остались одни котлованы. Не пойдешь же в это болото купаться. Езжу на «Бугринку». Тут хотя бы вода проточная, и контингент более-менее, — говорит молодой велосипедист Артем.

В жару дурачатся даже мужчины

Но не только дети и подростки отказываются выходить из воды — тут же играют в «Камень, ножницы, бумага» и брызгают друг друга водой взрослые мужчины. В стороне от них — девушки подкидывают и бросают друг друга в воду. У многих гостей пляжа стоит рядом с лежаками холодное пиво.

Некоторые уже накупались и спят на пляже. Или просто спят

Кто-то явно начал утро с алкоголя и уже спит, а недопитое пиво, которое посетители пляжа видимо пытались хоть как-то охладить в воде, одиноко лавирует у берега.

На Бугринском пляже довольно чисто

В целом на берегу и в воде чисто, весь мусор отдыхающие относят в контейнеры. Большинство посетителей пляжа ведет себя культурно: загорают, купаются и разговаривают. Многие из них много лет ходят сюда, так как живут близко.

Многие приходят сюда, так как близко живут

— Я на Мира живу, этот пляж ближе всего. Сегодня выходной, а муж работает. Но такая жара с утра началась, поэтому без раздумий собрали детей с подругой и пришли, — улыбается молодая мама Екатерина.

«Праздник был, святая Троица»

Какая-то семья устроила пикник в 500 метрах от котлована во дворе

Отправляемся на второе популярное место отдыха на левом берегу Новосибирска — Юго-Западный котлован. Еще на подъезде к нему наблюдаем кучу мужчин, которые проиграли битву с жарой, сняли футболки и двигаются в направлении пляжа с открытыми торсами. Кто-то из местных жителей не дошел до воды 500 метров и завалился отдыхать в тени деревьев прямо во дворе. На пляже народа оказалось как будто больше, чем на Бугринском, но это не удивительно — эту локацию я посетила позже, ближе к 13 часам.

Уже по дороге к пляжу наблюдаем мужчин без футболок

На берегу яблоку негде упасть. Люди не только загорают и купаются в мутной зеленоватой и стоячей воде — тут же какие-то мужчины накачивают резиновую лодку. Кто-то взял в прокат катамаран и уже вовсю гарцует на нем посреди котлована. Песок жжет ноги, если идти босиком. Но никто долго по берегу и не ходит — слишком жарко. Миловидная дама в панаме играет на гитаре в траве, тут же хозяйка небольшой собачки упрашивает животное пойти искупаться вместе со всеми. Собака упирается — ей ведь не объяснишь, куда и зачем ее ведут.

На Юго-западном котловане традиционно много людей

Дети роют в песке ямки-ванночки, заполняют их водой и отдыхают там. В метре от них видна труба и коллектор. Возле установленной решетки болтается ил, тина, какая-то непонятная субстанция в виде пены и чей-то тапок. Мужчина просит дочь выйти из воды и не заходить в нее больше никогда.

Труба с решеткой и мусором выглядят жутко

— Доча, да понятное дело, что жарко. Но не надо купаться тут, правильно мама тебе говорит. Тут же помойка, — обреченно вздыхает он.

Дети спасаются в самодельных ванночках, вырытых в песке

В воздухе витает амбре. Многие спасаются холодным пенным напитком в беседках, которые в менее жаркие дни гости арендуют, чтобы пожарить шашлыки. Сегодня их не жарит никто. Контингент из отдыхающих разный — мужчины и женщины, дети и подростки, шумные компании.

У этой зоны отдыха тоже есть спасатели

— Я не работаю, вот и все. Живем на «Чистой Слободе», сами тут выросли, сгореть не планируем, купаться до последнего — это да. Часов в 7 только домой поедем, — говорит местная жительница Софья. Она пришла на пляж с подругой и детьми.

Девушки планируют отдыхать на пляже весь день

Ее спутница добавила — работает сутки через трое, поэтому прийти в понедельник на пляж не составило для нее труда. Девушки добавили, что на пляже им не нравится мусор — они признались, что находили в песке стекла и другие опасные предметы.

Молодые мамы жалуются на мусор на пляже

— Песок очень грязный. Гвозди, стекла тут находили. Пьяных много. Детей далеко от себя не пускаем, купаются с нами только рядом, — объясняют собеседницы свои меры безопасности.

На пляже действительно грязно — бочки для мусора стоят повсеместно, но они, очевидно, не справляются с количеством гостей, поэтому муром завалено все пространство возле этих баков. Отдыхающие с аппетитом едят мороженое, пьют холодные напитки, едят принесенные из дома угощения. На вопрос, как люди справляются с жарой, чтобы не перегреться и не сгореть, отвечают по-разному.

Некоторые новосибирцы стараются делать берег чище и убирают мусор, который видят

— Я свободная была, и пришла. Можно так сказать. Хочу больше купаться — вода сегодня теплая, не то, что в субботу была. В субботу очень холодная была. Сюда прихожу каждый раз — мне здесь нравится больше. Живу отсюда в нескольких остановках. Чтобы не было солнечного удара, стараюсь 2–3 часа быть на пляже, потом домой ухожу. Сейчас искупнусь, высохну, и пойду домой. Завтра еще сюда приду, — говорит Оксана.

Новосибирец Сергей привлекает внимание сразу — у мужчины яркие татуировки по всему телу. В беседе выясняю — он предприниматель. Пришел сюда с детьми, взял с собой водяные пистолеты, крем, спасательные жилеты.

— Я являюсь хозяином кофейни, поэтому сам себе хозяин, могу пойти на пляж, когда хочу. На этом пляже в этом году второй раз уже. Живу рядом, добираться близко. На пляже мусора много, но я, например, сам всегда собираю за собой и другой мусор, который вижу. И, думаю, если каждый человек так будет делать, пляж будет чище, — размышляет сибиряк.

Местные боятся, что в котловане утонуло много людей

Еще один посетитель пляжа Николай согласен — котлован довольно опасный — в нем часто тонут люди. Но мужчина не переживает по этому поводу — он утверждает, что хорошо плавает.

— Вчера приехал с работы, праздник был, святая Троица. Посидели отметили. Сегодня решили с племянником поехать искупаться. Постоянно здесь, живем недалеко. В целом тут безопасно, но молодежь мусор разбрасывает. Люди приличные, их много — кто с детьми, кто как. Говорили сегодня в трамвае люди, что тонут тут постоянно, здесь очень глубоко. Сам я плаваю хорошо, а детям даже не своим запрещаю далеко заплывать. Особенно, если вижу, что плавают плохо, — объясняет Николай.

Николай следит за детьми, чтобы те не плавали далеко

Мужчина признался, что не боится сгореть, так как смуглый от природы.

Тут же молодой человек в солнечных очках и ярких пляжных шортах с бутылкой пива в руке весело бежит в воду. Разговаривая по телефону.

В жаркую погоду горожане не хотят домой

— Але, Диман, приезжай к нам, тут кайф!, — кричит он на весь пляж и плескается ногой в воде. — Да где-где, на карьере мы. Давай подтягивайся, ждем, пиваса захвати, — деловито завершает он разговор, кладет гаджет на тапки, ставит рядом пенный напиток и бежит с разбегу нырять в воду.

Ранее НГС писал о том, что Новосибирск и Искитим на выходных побили рекорды по температуре. Воздух прогревался почти под +35 градусов.

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