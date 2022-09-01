Лето — всё: 10 жарких кадров с красотками на Центральном пляже в последний день августа. Что там происходило?
Загорелые и отдохнувшие сибирячки рассказали, оправдало ли лето их ожидания
Лето — всё. Верить в это, признаём, абсолютно не хочется. Осознание неприятной новости облегчает факт того, что жаркая погода всё еще с нами: первые недели сентября мы будем продолжать загорать на солнышке и даже думать не станем об этой вашей осени. Последний официальный день лета выдался жарким — мы решили отправиться на Центральный пляж Академгородка и выяснить у отдыхающих сибирячек, оправдало ли лето их ожидания.
Последний день лета выдался максимально приятным и теплым — спасибо погоде за такой подарок. Воздух днем 31 августа прогрелся до +28, а под палящим солнцем ощущалось заметно больше. Народу на Центральном пляже оказалось не так много, как мы предполагали, — нам даже удалось занять лежаки.
Левая часть пляжа уже не работала — бары стояли пустые, «Сытый медведь» ушел в спячку. Зато справа по-прежнему можно поймать атмосферу отпуска и с комфортом насладиться солнышком.
Кристина и ее мама Юлия приехали на пляж, чтобы закрыть летний сезон.
— Хорошо прошло лето, но мало, хотим продлить — купили билеты в Турцию, — рассказывают сибирячки.
Ольга признаётся, что не совсем довольна, как прошло ее лето.
— Было мало солнечных дней, а я такой человек, зависимый от погоды, нет солнца — нет настроения. Большую часть лета я провела в городе, гуляла в центре на улице Ленина — нравится, что там сделали много разных зон для отдыха. На пляж ездила редко, чаще — в бассейны «Ремикс» или «Крона». Печально, что лето заканчивается, осенью будет много работы, много новых проектов, — делится девушка.
Вот такой лохматый и дружелюбный персонаж привлек наше внимание. Хозяйка Сени фотографироваться отказалась, зато песик выразил огромное желание общаться.
— Очень общительный, — смеется хозяйка Сени. — Купаться любит. Три года ему.
Тем временем отдыхающих на пляж прибыло. Излюбленное место — качели, которые всегда оккупированы девчонками. Тише, идет процесс создания контента.
Улыбчивая Евгения рассказала нам, что, несмотря на большое количество отпускных дней, ее лето прошло довольно монотонно, съездить или улететь куда-нибудь на отдых у нее не получилось.
— Но зато я познакомилась с прекрасным мужчиной, что не может не скрасить ситуацию. Это лето — просто подарок судьбы, — делится влюбленная сибирячка.
— Лето выдалось рабочим, — говорит Людмила. — Никуда не выезжала, отдыхала в городе, но всё равно очень довольна, в жизни произошли перемены, впереди новый этап, я счастлива.
Пройти мимо такого симпатяги — да никогда, Руно сразил нас наповал своим природным обаянием и красотой.
— Он спасеныш, подобрали в частном секторе. Постоянно устраивает мне какие-нибудь активности, то в лес с ним, то на море, — рассказывает хозяйка собаки Людмила.
— Сегодня мы приехали на пляж прощаться с летом, не хочется, чтобы оно уходило, не хочется работать, — смеется Людмила. — Как прошло лето? Хорошо, я отлично отдохнула в Томской области, больше никуда не выезжала. С Руно не скучно, всегда есть чем заняться.
Александра работает преподавателем в музыкальной школе. Летом девушка, как и ее ученики, уходит на каникулы.
— Я много времени провела на природе: леса, горы, реки — не было городской суеты. Хорошо отдохнула, очень довольна, — говорит сибирячка.
Алина и Лера — студентки, учатся в медицинском университете. Летом девушки много путешествовали, ездили друг к другу в гости — в Красноярский край и Кемеровскую область.
Официально лето завершилось, но впереди у сибиряков еще много жарких теплых дней. В выходные ожидается теплая погода — еще есть шанс поймать лето за хвост и сделать то, что вы не успели, но сильно хотели.
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