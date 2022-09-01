Лето — всё: 10 жарких кадров с красотками на Центральном пляже в последний день августа. Что там происходило?

Ольга признаётся, что не совсем довольна, как прошло ее лето.

— Было мало солнечных дней, а я такой человек, зависимый от погоды, нет солнца — нет настроения. Большую часть лета я провела в городе, гуляла в центре на улице Ленина — нравится, что там сделали много разных зон для отдыха. На пляж ездила редко, чаще — в бассейны «Ремикс» или «Крона». Печально, что лето заканчивается, осенью будет много работы, много новых проектов, — делится девушка.